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В Болгарии задержали несколько российских шпионов, - СМИ

В Болгарии задержали несколько российских шпионов, - СМИ

Болгарские спецслужбы задержали задержали несколько человек. Их подозревают в шпионаже в пользу России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал "BNT News" со ссылкой на свои источники.

По данным источников телеканала, агенты государственного агентства национальной безопасности провели секретную операцию по их задержанию. По нескольким адресам в южных районах Софии и в окрестностях Перника прошли обыски. Информации о числе задержанных нет.

Прокуратура и МВД Болгарии не подтверждают, но не опровергают информацию о задержаниях, отмечает BNT.

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Автор: 

Болгария (655) россия (95467) шпионаж (1384)


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Топ комментарии
+22
В Болгарии задержали несколько российских шпионов, - СМИ - Цензор.НЕТ 8990
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19.03.2021 10:40
+14
А у нас все рюзьге шпионы под личным покровительством осла оманского. Тут у них логово.
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19.03.2021 10:46
+13
кацапье расползлось о всему миру, с единственной целью насрать!
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19.03.2021 11:03
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В Болгарии задержали несколько российских шпионов, - СМИ - Цензор.НЕТ 8990
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19.03.2021 10:40 Ответить
кацапье расползлось о всему миру, с единственной целью насрать!
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19.03.2021 11:03 Ответить
Руцофобія на марші.
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19.03.2021 10:42 Ответить
видел в Шипке шпили - вилли...
"новичок" с бутылки пили
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19.03.2021 10:43 Ответить
это ответка на аресты фсб в россии 14 членов МКУ???
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19.03.2021 10:44 Ответить
це овєтка на імперські амбіції і середньовічну відсталість
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19.03.2021 10:58 Ответить
А у нас все рюзьге шпионы под личным покровительством осла оманского. Тут у них логово.
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19.03.2021 10:46 Ответить
Не логово а среда спаривания...
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19.03.2021 10:54 Ответить
Хорошо, скажу иначе: КУБЛО.
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19.03.2021 10:55 Ответить
болгари, мерщій Альошу на мотлох!
не братушки вони вам!
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19.03.2021 10:57 Ответить
Болгары очень терпеливый народ. Столько лет стоит этот "Алеша" - символ беспредельного лицемерия рускомирского шовинизма, когда оккупанту, без всякой причины напавшему на нейтральное, ничего плохого не сделавшее русским государство, поставили памятник как "освободителю". " Освободителю" от кого, от самих болгар?
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19.03.2021 11:05 Ответить
я не дуже володію питанням, але Ігор Вадімович ("Одеська хунта") стверджує, що жоден радянський воїн не загинув у боях за Болгарію, бо їх (боїв) не було
цей "Альоша" така сама вигадка, як і панфіловці
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19.03.2021 11:08 Ответить
Действительно, объявление СССР войны нейтральной Болгарии и вторжение произошли одновременно с инспирированным коммунистическим переворотом, болгарская армия получила приказ не оказывать сопровождения. Но погибшие советские солдаты все же были. В городе Бургас они напились технического спирта с трофейных цистерн и в результате погибло от отравления около 40 солдат Красной армии
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19.03.2021 11:19 Ответить
Сопротивления
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19.03.2021 11:20 Ответить
кацап может "освобождать" другие народности только от жизни на Земле...
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19.03.2021 11:27 Ответить
Це тільки в Україні россійскіх шпигунів не бува. Ми їх не цікавимо.
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19.03.2021 11:04 Ответить
в нас вони не шпигуни, а развєдчікі
панімать надо!
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19.03.2021 11:11 Ответить
.

несколько ?... Это еще и немного
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19.03.2021 11:31 Ответить
ТАК У КГБЭШНИКОВ ХВОСТЫ И РОГА ТОРЧАТ, ВОТ ЗА НИХ И ПОЙМАЛИ !)
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19.03.2021 18:39 Ответить
подвесить за яйца публично что бы другим не повадно было и все, пуйло других слов не понимает ибо сам гопота
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19.03.2021 21:09 Ответить
 
 