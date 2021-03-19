В Болгарии задержали несколько российских шпионов, - СМИ
Болгарские спецслужбы задержали задержали несколько человек. Их подозревают в шпионаже в пользу России.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал "BNT News" со ссылкой на свои источники.
По данным источников телеканала, агенты государственного агентства национальной безопасности провели секретную операцию по их задержанию. По нескольким адресам в южных районах Софии и в окрестностях Перника прошли обыски. Информации о числе задержанных нет.
Прокуратура и МВД Болгарии не подтверждают, но не опровергают информацию о задержаниях, отмечает BNT.
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"новичок" с бутылки пили
не братушки вони вам!
цей "Альоша" така сама вигадка, як і панфіловці
панімать надо!
несколько ?... Это еще и немного