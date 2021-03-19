У Болгарії затримали кількох російських шпигунів, - ЗМІ
Болгарські спецслужби затримали кількох людей. Їх підозрюють у шпигунстві на користь Росії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеканал BNT News із посиланням на свої джерела.
За даними джерел телеканалу, агенти державного агентства національної безпеки провели секретну операцію щодо їхнього затримання. За кількома адресами в південних районах Софії та в околицях Перника відбулися обшуки. Інформації про кількість затриманих немає.
Прокуратура і МВС Болгарії не підтверджують, але і не спростовують інформацію про затримання, зазначає BNT.
Топ коментарі
+22 Вольный Каменьщик
показати весь коментар19.03.2021 10:40
+14 Владимир Иванец
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+13 Гельдрих
показати весь коментар19.03.2021 11:03
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"новичок" с бутылки пили
не братушки вони вам!
цей "Альоша" така сама вигадка, як і панфіловці
панімать надо!
несколько ?... Это еще и немного