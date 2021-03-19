У Болгарії затримали кількох російських шпигунів, - ЗМІ

Болгарські спецслужби затримали кількох людей. Їх підозрюють у шпигунстві на користь Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеканал BNT News із посиланням на свої джерела.

За даними джерел телеканалу, агенти державного агентства національної безпеки провели секретну операцію щодо їхнього затримання. За кількома адресами в південних районах Софії та в околицях Перника відбулися обшуки. Інформації про кількість затриманих немає.

Прокуратура і МВС Болгарії не підтверджують, але і не спростовують інформацію про затримання, зазначає BNT.

Читайте також: 5 країн-членів ЄС просять розібратися із диспропорціями в розподілі вакцин проти коронавірусу