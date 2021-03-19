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У Болгарії затримали кількох російських шпигунів, - ЗМІ

У Болгарії затримали кількох російських шпигунів, - ЗМІ

Болгарські спецслужби затримали кількох людей. Їх підозрюють у шпигунстві на користь Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеканал BNT News із посиланням на свої джерела.

За даними джерел телеканалу, агенти державного агентства національної безпеки провели секретну операцію щодо їхнього затримання. За кількома адресами в південних районах Софії та в околицях Перника відбулися обшуки. Інформації про кількість затриманих немає.

Прокуратура і МВС Болгарії не підтверджують, але і не спростовують інформацію про затримання, зазначає BNT.

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Автор: 

Болгарія (782) росія (65073) шпигунство (989)


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Топ коментарі
+22
В Болгарии задержали несколько российских шпионов, - СМИ - Цензор.НЕТ 8990
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19.03.2021 10:40
+14
А у нас все рюзьге шпионы под личным покровительством осла оманского. Тут у них логово.
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19.03.2021 10:46
+13
кацапье расползлось о всему миру, с единственной целью насрать!
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19.03.2021 11:03
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В Болгарии задержали несколько российских шпионов, - СМИ - Цензор.НЕТ 8990
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19.03.2021 10:40 Відповісти
кацапье расползлось о всему миру, с единственной целью насрать!
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19.03.2021 11:03 Відповісти
Руцофобія на марші.
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19.03.2021 10:42 Відповісти
видел в Шипке шпили - вилли...
"новичок" с бутылки пили
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19.03.2021 10:43 Відповісти
это ответка на аресты фсб в россии 14 членов МКУ???
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19.03.2021 10:44 Відповісти
це овєтка на імперські амбіції і середньовічну відсталість
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19.03.2021 10:58 Відповісти
А у нас все рюзьге шпионы под личным покровительством осла оманского. Тут у них логово.
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19.03.2021 10:46 Відповісти
Не логово а среда спаривания...
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19.03.2021 10:54 Відповісти
Хорошо, скажу иначе: КУБЛО.
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19.03.2021 10:55 Відповісти
болгари, мерщій Альошу на мотлох!
не братушки вони вам!
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19.03.2021 10:57 Відповісти
Болгары очень терпеливый народ. Столько лет стоит этот "Алеша" - символ беспредельного лицемерия рускомирского шовинизма, когда оккупанту, без всякой причины напавшему на нейтральное, ничего плохого не сделавшее русским государство, поставили памятник как "освободителю". " Освободителю" от кого, от самих болгар?
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19.03.2021 11:05 Відповісти
я не дуже володію питанням, але Ігор Вадімович ("Одеська хунта") стверджує, що жоден радянський воїн не загинув у боях за Болгарію, бо їх (боїв) не було
цей "Альоша" така сама вигадка, як і панфіловці
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19.03.2021 11:08 Відповісти
Действительно, объявление СССР войны нейтральной Болгарии и вторжение произошли одновременно с инспирированным коммунистическим переворотом, болгарская армия получила приказ не оказывать сопровождения. Но погибшие советские солдаты все же были. В городе Бургас они напились технического спирта с трофейных цистерн и в результате погибло от отравления около 40 солдат Красной армии
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19.03.2021 11:19 Відповісти
Сопротивления
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19.03.2021 11:20 Відповісти
кацап может "освобождать" другие народности только от жизни на Земле...
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19.03.2021 11:27 Відповісти
Це тільки в Україні россійскіх шпигунів не бува. Ми їх не цікавимо.
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19.03.2021 11:04 Відповісти
в нас вони не шпигуни, а развєдчікі
панімать надо!
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19.03.2021 11:11 Відповісти
.

несколько ?... Это еще и немного
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19.03.2021 11:31 Відповісти
ТАК У КГБЭШНИКОВ ХВОСТЫ И РОГА ТОРЧАТ, ВОТ ЗА НИХ И ПОЙМАЛИ !)
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19.03.2021 18:39 Відповісти
подвесить за яйца публично что бы другим не повадно было и все, пуйло других слов не понимает ибо сам гопота
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19.03.2021 21:09 Відповісти
 
 