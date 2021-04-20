УКР
Росія висилає двох болгарських дипломатів, - МЗС РФ

У відповідь на рішення болгарської влади оголосити "persona non grata" двох співробітників посольства Росії в Софії, Росія висилає двох болгарських дипломатів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС РФ.

"20 квітня посол Болгарії Кристін був запрошений у МЗС Росії, де йому була вручена нота Міністерства про оголошення "persona non grata" першого секретаря консульської служби посольства Болгарії в Росії Н. Панайотова і першого секретаря служби з торгово-економічних питань посольства Болгарії в Росії Ч. Христозова. Зазначеним співробітникам наказано покинути територію Російської Федерації протягом 72 годин", - випливає з повідомлення.

Також наголошують, що дана міра є відповіддю на ухвалене в березні поточного року болгарською стороною "нічим не мотивоване рішення" оголосити "persona non grata" двох співробітників посольства Росії в Софії.

Раніше повідомлялося, що Болгарія висилає двох російських дипломатів за шпигунство.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Болгарії затримали кількох російських шпигунів, - ЗМІ

Болгарія (803) дипломатія (720) МЗС рф (980) росія (67880) дипломати (572)
Топ коментарі
+8
А непогано було би вигнати всіх кацапських дипломатів зі всіх країн і забрати своїх звідти...
20.04.2021 13:39 Відповісти
20.04.2021 13:39 Відповісти
+6
просто напомню,что две предыдущих мировых войны Болгария воевала против расии,даже догадываюсь,на чьей стороне она будет в третьей..
20.04.2021 13:39 Відповісти
20.04.2021 13:39 Відповісти
+6
Гнать кацапских мразей отовсюду ссаными тряпкми!!!
20.04.2021 13:41 Відповісти
20.04.2021 13:41 Відповісти
похоже на истерику)
20.04.2021 13:39 Відповісти
20.04.2021 13:39 Відповісти
Кому только русня уже не отсосала... осталось только Зимбаве
20.04.2021 15:05 Відповісти
20.04.2021 15:05 Відповісти
А непогано було би вигнати всіх кацапських дипломатів зі всіх країн і забрати своїх звідти...
20.04.2021 13:39 Відповісти
20.04.2021 13:39 Відповісти
просто напомню,что две предыдущих мировых войны Болгария воевала против расии,даже догадываюсь,на чьей стороне она будет в третьей..
20.04.2021 13:39 Відповісти
20.04.2021 13:39 Відповісти
Вони, доречі, і проти нас (українців) "воювали" - українці були другою по чисельності нацією у складі ЧА. Скільки українців загинуло, скільки скалічено, скільки не вернулося через цю продажну, боягузливу компанію т.з. "братушок"...
Але "воювали" - то занадто сильно сказано : Гітлер не довіряв болгарам, тому болгарська рать використовувалась для поліцейських функцій, в основному на Балканах.
Доречі, Сталін теж не довіряв зброю болгарам. Болгарів Півдня Одещини після т.з. "асвабаждєнія" не мобілізовували до Червоної Армії з мотивації "склонны к предательству". Як і гагаузів з тих же причин...
20.04.2021 14:51 Відповісти
20.04.2021 14:51 Відповісти
Не пишите чушь. Воевать в союзе с Германией и воевать против россии - это разные вещи. Болгария никогда не воевала против рос империи и союза. Царь Болгарии главным условием союза с Германией называл отсутствие боевых действий против славян. Именно поэтому румынские части дошли аж до Сталинграда всмете с гитлеровцами и при этом ни одного болгарского солдата на территории совка не было за всю войну и когда сов совйска перешли дунай ни один болг солдат не воевал против них (ну кроме упоротых нацистов).
20.04.2021 15:07 Відповісти
20.04.2021 15:07 Відповісти
да,я ошибся - участие в войне НА СТОРОНЕ ТРЕТЬЕГО РЕЙХА,участие Болгарии в оккупации Греции и Югославии,что позволило Рейху отправлять высвободившиеся дивизии на Восточный фронт,предоставление баз,портов и аэродромов немцам,прямое участие в борьбе против Союзников - не может,в конечном итоге являться войной против расии...
как сегодня в Чехии - склады взорвали,но это не государственный терроризм - просто пацаны товар не поделили..
А,да,еще - в случае взятия сегодняшним именинником Москвы,болгарские войска,разумеется,двинули бы на Берлин,ага..
20.04.2021 17:27 Відповісти
20.04.2021 17:27 Відповісти
Гнать кацапских мразей отовсюду ссаными тряпкми!!!
20.04.2021 13:41 Відповісти
20.04.2021 13:41 Відповісти
Лапті розісрались з усім світом, а почалось все з Криму.
20.04.2021 13:42 Відповісти
20.04.2021 13:42 Відповісти
20.04.2021 13:43 Відповісти
20.04.2021 13:43 Відповісти
слава Богу шо не травит ... а токо высылает
А вообще - ***** начнет войну. У него нет иного шанса сберечь свою никчемную жизнь. Он третюю мировую пересидит в бункерах разбросанных по всей россии...
20.04.2021 13:55 Відповісти
20.04.2021 13:55 Відповісти
Йде до того що у кацапів залишаться тільки білоруси та північна корея.
20.04.2021 13:56 Відповісти
20.04.2021 13:56 Відповісти
«У Болгарії у той же час було два вибухи складів ***********».

Головред The Insider вважає, що агенти ГРУ працювали не тільки в Чехії.



https://www.radiosvoboda.org/a/golovred-the-insider-vvazhaye-shcho-agenty-gru-pratsyuvaly-ne-tilky-v-chehiyi/31212812.html


20.04.2021 14:12 Відповісти
20.04.2021 14:12 Відповісти
 
 