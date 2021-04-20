Росія висилає двох болгарських дипломатів, - МЗС РФ
У відповідь на рішення болгарської влади оголосити "persona non grata" двох співробітників посольства Росії в Софії, Росія висилає двох болгарських дипломатів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС РФ.
"20 квітня посол Болгарії Кристін був запрошений у МЗС Росії, де йому була вручена нота Міністерства про оголошення "persona non grata" першого секретаря консульської служби посольства Болгарії в Росії Н. Панайотова і першого секретаря служби з торгово-економічних питань посольства Болгарії в Росії Ч. Христозова. Зазначеним співробітникам наказано покинути територію Російської Федерації протягом 72 годин", - випливає з повідомлення.
Також наголошують, що дана міра є відповіддю на ухвалене в березні поточного року болгарською стороною "нічим не мотивоване рішення" оголосити "persona non grata" двох співробітників посольства Росії в Софії.
Раніше повідомлялося, що Болгарія висилає двох російських дипломатів за шпигунство.
Але "воювали" - то занадто сильно сказано : Гітлер не довіряв болгарам, тому болгарська рать використовувалась для поліцейських функцій, в основному на Балканах.
Доречі, Сталін теж не довіряв зброю болгарам. Болгарів Півдня Одещини після т.з. "асвабаждєнія" не мобілізовували до Червоної Армії з мотивації "склонны к предательству". Як і гагаузів з тих же причин...
как сегодня в Чехии - склады взорвали,но это не государственный терроризм - просто пацаны товар не поделили..
А,да,еще - в случае взятия сегодняшним именинником Москвы,болгарские войска,разумеется,двинули бы на Берлин,ага..
А вообще - ***** начнет войну. У него нет иного шанса сберечь свою никчемную жизнь. Он третюю мировую пересидит в бункерах разбросанных по всей россии...
