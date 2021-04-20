Росія висилає двох болгарських дипломатів, - МЗС РФ

У відповідь на рішення болгарської влади оголосити "persona non grata" двох співробітників посольства Росії в Софії, Росія висилає двох болгарських дипломатів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС РФ.

"20 квітня посол Болгарії Кристін був запрошений у МЗС Росії, де йому була вручена нота Міністерства про оголошення "persona non grata" першого секретаря консульської служби посольства Болгарії в Росії Н. Панайотова і першого секретаря служби з торгово-економічних питань посольства Болгарії в Росії Ч. Христозова. Зазначеним співробітникам наказано покинути територію Російської Федерації протягом 72 годин", - випливає з повідомлення.

Також наголошують, що дана міра є відповіддю на ухвалене в березні поточного року болгарською стороною "нічим не мотивоване рішення" оголосити "persona non grata" двох співробітників посольства Росії в Софії.

Раніше повідомлялося, що Болгарія висилає двох російських дипломатів за шпигунство.

