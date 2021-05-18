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Разумков открыл внеочередное заседание Рады: "Батькивщина" покинула сессионный зал
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков открыл внеочередное заседание парламента.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
В зале зарегистрировались 230 народных депутатов.
Перед рассмотрением кадровых вопросов депутаты фракции "Батькивщины" покинули зал.
Лидер фракции Юлия Тимошенко заявила, что сейчас в сессионном зале будет "шоу защиты хорошего царя" и наказания "плохих бояр", в чем "Батькивщина" не будет принимать участие.
После ухода депутатов "Батькивщины" парламентарии приступили к рассмотрению отставки министра инфраструктуры Владислава Криклия.
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