15 036 35
Разумков відкрив позачергове засідання Ради: "Батьківщина" залишила сесійну залу
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив позачергове засідання парламенту.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
У залі зареєструвалися 230 народних депутатів.
Перед розглядом кадрових питань депутати фракції "Батьківщини" покинули зал.
Лідер фракції Юлія Тимошенко заявила, що зараз у сесійній залі буде "шоу захисту доброго царя" і покарання "поганих бояр", в чому "Батьківщина" не братиме участі.
Після виходу депутатів "Батьківщини" парламентарії приступили до розгляду відставки міністра інфраструктури Владислава Криклія.
Топ коментарі
+25 Andriy Kalnyshevsky
показати весь коментар18.05.2021 16:20
+15 Bandera Rosa
показати весь коментар18.05.2021 16:22
+14 Александр Иовица 4c66a33e
показати весь коментар18.05.2021 16:41
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Юле отказали в создании коалиции с зелёными и посадить её людей в Кабмин, вот она и возмущается!