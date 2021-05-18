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Разумков відкрив позачергове засідання Ради: "Батьківщина" залишила сесійну залу

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Разумков відкрив позачергове засідання Ради:

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив позачергове засідання парламенту.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

У залі зареєструвалися 230 народних депутатів.

Перед розглядом кадрових питань депутати фракції "Батьківщини" покинули зал.

Читайте також: Нардеп Яценко став членом фракції "Батьківщина"

Лідер фракції Юлія Тимошенко заявила, що зараз у сесійній залі буде "шоу захисту доброго царя" і покарання "поганих бояр", в чому "Батьківщина" не братиме участі.

Після виходу депутатів "Батьківщини" парламентарії приступили до розгляду відставки міністра інфраструктури Владислава Криклія.
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Топ коментарі
+25
Похоже надеялась шото вымутить но корыто ужалось до бениной и ахметкиной спин.
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18.05.2021 16:20
+15
-- юлит...
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18.05.2021 16:22
+14
Престарелая любительница отдыха на яхтах Медведчука бабка Жулька прикрывает старые грехи.
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18.05.2021 16:41
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Юля мутит.
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18.05.2021 16:15 Відповісти
Йуля отрабатывает заказ...а мутят другие...
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18.05.2021 16:22 Відповісти
-- юлит...
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18.05.2021 16:22 Відповісти
Пошли обмывать принятие "решалова" Яценко
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18.05.2021 16:24 Відповісти
ЗЕЛЕНІ ДУРКУЮТЬ, А ТИМОШЕНКО РОЗУМНА ЖІНКА, ПРИЙМАТИ УЧАСТЬ В ПЕРЕМІЩЕНІ ШИЛА НА МИЛО НЕ БУДЕ, ПРО ЩО І ПОВІДОМИЛА.
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18.05.2021 17:23 Відповісти
Ню-ню. Якщо для відставки степашки не хватить юлькіних голосів - що тоді скажеш?
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18.05.2021 17:41 Відповісти
"Батькывщину" оштрафовать на сто миллионов и не пускать в Раду пока не заплатят!
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18.05.2021 16:17 Відповісти
Похоже надеялась шото вымутить но корыто ужалось до бениной и ахметкиной спин.
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18.05.2021 16:20 Відповісти
Юля устроила очередное шоу. Надо же хоть на чем-то пропиарится!!!
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18.05.2021 16:30 Відповісти
Ну и к чему этот бойкот, вот лишь бы пропиарится.
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18.05.2021 16:30 Відповісти
зеленая орда назначала придурков, пусть и несут ответственность самостоятельно. Хотя им всем бы идти нахрен.
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18.05.2021 16:35 Відповісти
Нифига себе!А шо если пилот выпрыгнет из самолёта,або врач покинет операционную во время операции?Хочешь не хочешь,а это твоё рабочее место,которое оплачивают налогоплательщики,щоб вы работали,а не устранялись по щучьему велению и своему хотению Разумков відкрив позачергове засідання Ради: "Батьківщина" залишила сесійну залу - Цензор.НЕТ 6876
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18.05.2021 16:41 Відповісти
Престарелая любительница отдыха на яхтах Медведчука бабка Жулька прикрывает старые грехи.
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18.05.2021 16:41 Відповісти
Ну і дописувачі !! Ніхто навіть не поцікавився чому ЮВТ покинула сесійний зал !! головне хто краще наплює !! Один дурніший за другого !! тому Україна ніяк не вилізе з болота !!
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18.05.2021 16:43 Відповісти
,,"шоу защиты хорошего царя" и наказания "плохих бояр". Угу.Верим Разумков відкрив позачергове засідання Ради: "Батьківщина" залишила сесійну залу - Цензор.НЕТ 111
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18.05.2021 16:46 Відповісти
нанятые боты исходят на кал .Сегодня не приняли ни одной поправки БЮТа в защиту украинского фермера, зеленые отправляют всю землю в дерибан неизвестно кому, Украине без земли будет кирдык.
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18.05.2021 16:49 Відповісти
Та не выдумывайте вы уже заботу о фермерах и другому лохторату--просто пошли обмывать новое приобретение маман--честнейшего Народного депутата Антона Яценко
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18.05.2021 16:52 Відповісти
Оживилась бабуля.Совсем забывать начали Разумков відкрив позачергове засідання Ради: "Батьківщина" залишила сесійну залу - Цензор.НЕТ 3945
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18.05.2021 16:45 Відповісти
видать бабка не в долі)) образилась
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18.05.2021 16:57 Відповісти
надеюсь навсегда?
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18.05.2021 17:40 Відповісти
так надо попрощаться навсегда..
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18.05.2021 18:19 Відповісти
Шоу. Можна було бути присутніми в залі і не приймати участі в голосуванні. Попробував би хтось на підприємстві покинути робоче місце в знак протесту.
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18.05.2021 18:36 Відповісти
маски шоу від зеленого царька яке мае значення хто все доламае в державі потім повтікають по ізраілях ростовах цікаво куди втече верещук
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18.05.2021 18:42 Відповісти
Ой, ну чсо вы как дети!
Юле отказали в создании коалиции с зелёными и посадить её людей в Кабмин, вот она и возмущается!
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18.05.2021 18:43 Відповісти
Україну вивели на ешафот, а українці обсмоктують що завгодно, окрім головної події.
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18.05.2021 18:46 Відповісти
Це не українці, це продажні гниди.
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18.05.2021 20:47 Відповісти
З ідіотами впереміжку.
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19.05.2021 00:25 Відповісти
Юле волю!
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18.05.2021 20:29 Відповісти
ВОНА хотела в калолицию с премьерским креслом, но ВОНУ послали к ***** на рога. ВОНА обиделась и ушла.
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18.05.2021 21:14 Відповісти
Шоу на шоу і шоу поганяють. Во туппізм. Ви візьміть ВАНА привела нового преза до влади включаючи всю свою проплачену структуру. Всі штаби ВАНИ працювали в другому турі на Зе каманду. Підтриманий одноголосно бюджет 2021. Прийняли закон про продаж землі. Закон ніхто небачив. Сьогодні маємо багатосерійний серіал "Захистимо землю українську" в головній ролі ВАНА. Картина маслом приплилі. Головобородько нервово курвить в стороні. Ж2 зажигає. Лохторат в екстазі , тіпа нє отдадім зємлю якої в очі не бачили лохи....Кино продовжуєцаца і як бачимо до 2022, а там і дострокові вибори....чувирли.. Члєни виборчих комісій і штаби чекають......дуже. Доречі.......безробіття штука серйозна
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18.05.2021 22:41 Відповісти
А зРЯплату оті поЛИШЕНЦІ отримують сповна? Як ото так: полишили залу,чому не працювали?! Усім отим поЛИШЕНЦЯМ - по суворій догані кожному за грубе порушення КЗП України з усіма витікаючими наслідками. Їх не для прогулянок по Києву у робочий час обирав народ України, а для плідної праці на її благо.
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19.05.2021 00:07 Відповісти
Министр инфраструктуры Криклий? Кто это вообще и какой по счету за два года? Омельян хоть запомнился если не гиперлупом, то хотя-бы железкой в Борисполь.
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19.05.2021 02:26 Відповісти
 
 