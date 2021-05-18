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Беларусь проводит внезапную проверку боеготовности ракетных войск

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Беларусь проводит внезапную проверку боеготовности ракетных войск

Министерство обороны Беларуси объявило о проведении внезапной проверки боевой готовности ракетных войск.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на прес-службу  Минобороны РБ.

К проверке боеготовности будут привлечены воинские части и подразделения комплексов тактических ракет "Точка-У", реактивных систем залпового огня "Полонез", "Смерч" и "Ураган". В рамках проверки будут задействованы около 100 единиц техники и более 500 военнослужащих.

"После выполнения подготовительных мероприятий воинские части и подразделения отправятся на полигоны для выполнения учебно-боевых задач. Завершится проверка контрольными занятиями по нанесению ракетных ударов", - говорится в сообщении.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+4
Можно Точкой-У по протестующим теперь епануть по новьім законам .
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18.05.2021 16:28
+3
І в Бєларусі знайдеться свій Воронеж.
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18.05.2021 16:31
+2
Главное перед пуском ракетьі крикнуть: "Они хотели на нас напасть".
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18.05.2021 16:34
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Можно Точкой-У по протестующим теперь епануть по новьім законам .
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18.05.2021 16:28 Ответить
Цей закон прийнятий для захисту силовиків від мирного населення.
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18.05.2021 16:32 Ответить
Главное перед пуском ракетьі крикнуть: "Они хотели на нас напасть".
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18.05.2021 16:34 Ответить
Беларусь проводит внезапную проверку боеготовности ракетных войск - Цензор.НЕТ 2100
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18.05.2021 16:47 Ответить
Слава вооруженным силам Вейшнории!!!!
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18.05.2021 16:28 Ответить
Це ж які мітинги він зібрався розганяти?
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18.05.2021 16:29 Ответить
І в Бєларусі знайдеться свій Воронеж.
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18.05.2021 16:31 Ответить
Доступ к сайту крупнейшего белорусского интернет-портала Tut.By заблокирован днём во вторник, 18 мая. Это случилось вскоре после того, как в его офис пришли сотрудники правоохранительных органов. Против руководства портала возбуждено уголовное дело о неуплате налогов.
Обыски прошли в центральном офисе портала в Минске и его региональных отделениях. Их вели сотрудники Департамента финансовых расследований Белорусского Комитета государственного контроля.Как минимум головную компанию во вторник лишили статуса резидента Парка высоких технологий - ведущего IT-кластера страны с облегчённым налоговым режимом. Вдова основателя Tut.by Юрия Зиссера Юлия Чернявская несколько часов не отвечает на телефонные звонки.
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18.05.2021 16:32 Ответить
Tut.by и связанные с ним ресурсы - крупнейший интернет-холдинг в стране, сравнимый, в национальных масштабах, с российскими "Яндексом" или Mail.ru. Одновременно портал является крупнейшим независимым от власти интернет-СМИ.
Издание с августа прошлого года освещает акции протеста против официальных итогов президентских выборов в стране. В декабре у него была отозвана лицензия СМИ - из-за предупреждений, полученных на фоне освещения акций.Hoster.by, в котором тоже проходят следственные действия, - крупнейший регистратор и технический администратор национальных доменных зон .BY и .BEL, а также единственный аккредитованный в стране регистратор международных доменов, - напоминает Белорусская служба Радио Свобода.
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18.05.2021 16:33 Ответить
от лелы папалы.... там жеж рукожопые тоже какбы есть...
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18.05.2021 16:37 Ответить
О !!! И эти туда же! Ещё покатайтесь туда - сюда подле украинской границы, только следите за своими солдатами что бы они ротами не перебежали в Украину
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18.05.2021 16:41 Ответить
с натой готовятся воевать... ну тоже надо
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18.05.2021 17:29 Ответить
А вы не боитесь, что "внезапная проверка" закончится набадением на Украину в ответ на ввоз "нескольких тонн оружия"? А тут как раз "миротворец" на востоке железяки к границе подтянул.
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18.05.2021 20:08 Ответить
Скоро старый идиот будет спать в ракете.
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18.05.2021 20:50 Ответить
Когда-то при кучме у нас тоже точкой-У влупили по жилому дому в Броварах.
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18.05.2021 21:56 Ответить
Дєбіли . Всі як почнуть шугати ракетами то і Білорусі і.....як корова язиком злиже.
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18.05.2021 22:36 Ответить
 
 