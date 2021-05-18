Яд высокого уровня токсичности. Госэкспертиза назвала состав красного шлама НГЗ
Новости Цензор.НЕТ Общество
Экспертиза Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины выявила ряд опасных веществ в отходах красного шлама Николаевского глиноземного завода, которые оказывают негативное воздействие на окружающую природную среду, а также жизнь и здоровье человека.
Об этом стало известно из экспертизы за подписью Алексея Копаницы, копия которой есть в распоряжении РБК-Украина.
Исследовательско-испытательным токсикологическим центром научного центра превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности имени академика Л. И. Медведя Министерства здравоохранения Украины установлено, что в образце красного шлама, предоставленного на исследование было обнаружено: мышьяк, кадмий, ртуть, свинец и тому подобное.
Попадание в организм этих тяжелых металлов может привести к нарушениям обмена макро- и микроэлементов (в первую очередь, кальция, цинка, фосфора, железа и купруму).
Среди обнаруженных в красном шламе химических элементов наибольшую опасность могут представлять элементы алюминий, бор, кальций, хром, ферум, манган, магний, сера, стибиум, станум, ванадий, стронций и силиций.
Экспертиза также установила, что по своим опасным свойствам отходы красного шлама могут оказывать негативное влияние на окружающую природную среду, а также жизнь и здоровье человека путем проявления ядовитых (сильнодействующих), токсических и экотоксических свойств.
Напомним, ранее экс-руководитель Черноморской таможни Александр Щуцкий заявлял, что из-за ситуации с красным шламом на НГЗ, Николаевская область находится на пороге экологической катастрофы.
Как известно, на протяжении многих десятилетий эксплуатации завода не решается проблема утилизации многотоннажных отходов выщелачивания бокситов - красных шламов, сложных химических смесей с тонкодисперсным морфологическим составом.
В климатических условиях Юга Украины красный шлам высыхает и происходит его ветровой перенос на дальние расстояния, что негативно влияет на окружающую среду.
Как писало РБК-Украина, ранее активисты общественной организации "Стоп Шлам" подали в суд на Николаевский глиноземный завод, они требуют компенсацию за нанесение непоправимого вреда.
Пожалуйста, подождите...
И шо таки ничего полезного нет? Вот кальций, я знаю, точно полезен! Он кости укрепляет...
Может комиссия не та или заплатили мало?
Местные самолётами будут перегонять на продажу диски... спички...
Откроют "силиконовую долину"...
А если власти шо то возразят - бомбой утихомирят...
То, что красный шлам токсичен, известно еще с совковых времен, отсюда и особые условия его хранения. Но тут еще нужно понимать, что НГЗ платит в бюджет, сущие копейки продавая глинозем своим же компаниям по себестоимости, заявляя что это и есть "рыночная цена"!
А потом наступит момент, когда они тупо решать закрыть НГЗ предварительно "перепродав" его фирме однодневке, к которой не выставишь претензии и все те гектары полей "красного шлама" и проблема его утилизации достанется Украине
Эпический абзац:
"Среди обнаруженных в красном шламе химических элементов наибольшую опасность могут представлять элементы алюминий, бор, кальций, хром, ферум, манган, магний, сера, стибиум, станум, ванадий, стронций и силиций."
(перевод латинских названий фееричен)
Ты явно перепутал радиоактивный стронций из реакторов с обычным природным.
ты не простой невинный нуб, ты воинствующий упоротый чайник!
пойди, что ли на Википедию, хотя бы почитай, что такое стронций и его "биологическую активность".
А на каком факультете: социологии? филологии? а может вообще философский?
=)))
Ну, "университетский наш", РАССКАЖИ САМ токсикологию стронция, его канцерогенность, опасные соединения, предельные допустимые концентрации, ...
Город президента Украины, где ...пауза...шламохранилище красного шлама умышленно расположено в центре города. Где? Зеленский не знает? Я...подскажу, откройте карту Гугль и смотрите.... вверх от станции Мудрена. Видите багровое поле??? это и есть шламохранилище, Гордость и головная боль Кривого Рога. Более того при прошлом мере, они умудрялись его все время водой заливать, а...а патамушта пыль летела. Толково придумано, да????
А гвинейский там ртути ой-йой йой...Лично знаю...там хотели строить цех редкоземельных металлов в начале 90-х...
И шо совки не знали состав сырья когда решили помогать друзьям африки???
А заводик строили жабоеды...продажные педеки помогали недружественной стране в которой права людей нарушают...и ничего все нормально...
А теперь зеленые чмошники вдруг это узрели...боже ж мой
Для понимания что такое николаевские шламохранилища красного шлама:
ШХ №1 - более 23 млн.тонн. красного шлама. Заполнено полностью. площадь 187,4 га.,
ШХ №2 - 16, 8 млн.тонн. красного шлама (на начало 2019), действующее, площадь 150 га.
40 миллионов тонн! Вдумайтесь в цифру
"купрум"- це мідь. Це була прихована лотерея для знавців латини. Я виграв! Вибачаюсь, де мій приз?
А слабо про стибиум без интернета?