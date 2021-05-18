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Новости Общество
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яд (53) Николаевский глиноземный завод (23)

Яд высокого уровня токсичности. Госэкспертиза назвала состав красного шлама НГЗ

Новости Цензор.НЕТ Общество

Яд высокого уровня токсичности. Госэкспертиза назвала состав красного шлама НГЗ

Экспертиза Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины выявила ряд опасных веществ в отходах красного шлама Николаевского глиноземного завода, которые оказывают негативное воздействие на окружающую природную среду, а также жизнь и здоровье человека.

Об этом стало известно из экспертизы за подписью Алексея Копаницы, копия которой есть в распоряжении РБК-Украина.

Исследовательско-испытательным токсикологическим центром научного центра превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности имени академика Л. И. Медведя Министерства здравоохранения Украины установлено, что в образце красного шлама, предоставленного на исследование было обнаружено: мышьяк, кадмий, ртуть, свинец и тому подобное.

Попадание в организм этих тяжелых металлов может привести к нарушениям обмена макро- и микроэлементов (в первую очередь, кальция, цинка, фосфора, железа и купруму).

Среди обнаруженных в красном шламе химических элементов наибольшую опасность могут представлять элементы алюминий, бор, кальций, хром, ферум, манган, магний, сера, стибиум, станум, ванадий, стронций и силиций.

Экспертиза также установила, что по своим опасным свойствам отходы красного шлама могут оказывать негативное влияние на окружающую природную среду, а также жизнь и здоровье человека путем проявления ядовитых (сильнодействующих), токсических и экотоксических свойств.

Напомним, ранее экс-руководитель Черноморской таможни Александр Щуцкий заявлял, что из-за ситуации с красным шламом на НГЗ, Николаевская область находится на пороге экологической катастрофы.

Как известно, на протяжении многих десятилетий эксплуатации завода не решается проблема утилизации многотоннажных отходов выщелачивания бокситов - красных шламов, сложных химических смесей с тонкодисперсным морфологическим составом.

В климатических условиях Юга Украины красный шлам высыхает и происходит его ветровой перенос на дальние расстояния, что негативно влияет на окружающую среду.

Как писало РБК-Украина, ранее активисты общественной организации "Стоп Шлам" подали в суд на Николаевский глиноземный завод, они требуют компенсацию за нанесение непоправимого вреда.
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Топ комментарии
+7
То же мне новость!
То, что красный шлам токсичен, известно еще с совковых времен, отсюда и особые условия его хранения. Но тут еще нужно понимать, что НГЗ платит в бюджет, сущие копейки продавая глинозем своим же компаниям по себестоимости, заявляя что это и есть "рыночная цена"!
А потом наступит момент, когда они тупо решать закрыть НГЗ предварительно "перепродав" его фирме однодневке, к которой не выставишь претензии и все те гектары полей "красного шлама" и проблема его утилизации достанется Украине
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18.05.2021 16:47
+6
Статью писал явно какой-то гуманитарий.
Эпический абзац:
"Среди обнаруженных в красном шламе химических элементов наибольшую опасность могут представлять элементы алюминий, бор, кальций, хром, ферум, манган, магний, сера, стибиум, станум, ванадий, стронций и силиций."
(перевод латинских названий фееричен)
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18.05.2021 16:53
+5
Польза сплошная. алюминий - самолеты делать, хром и магний - колесные диски, сера - спички, стронций - атомные бомбы, силиций - вообще можно открывать силиконовую долину
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18.05.2021 17:00
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"Среди обнаруженных в красном шламе химических элементов наибольшую опасность могут представлять элементы алюминий, бор, кальций, хром, ферум, манган, магний, сера, стибиум, станум, ванадий, стронций и силиций. "

И шо таки ничего полезного нет? Вот кальций, я знаю, точно полезен! Он кости укрепляет...

Может комиссия не та или заплатили мало?
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18.05.2021 16:47 Ответить
Польза сплошная. алюминий - самолеты делать, хром и магний - колесные диски, сера - спички, стронций - атомные бомбы, силиций - вообще можно открывать силиконовую долину
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18.05.2021 17:00 Ответить
вотето даааа !
Местные самолётами будут перегонять на продажу диски... спички...
Откроют "силиконовую долину"...
А если власти шо то возразят - бомбой утихомирят...
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18.05.2021 17:10 Ответить
а ванадий? Если его применить, Вана станет президентом!
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18.05.2021 17:14 Ответить
То же мне новость!
То, что красный шлам токсичен, известно еще с совковых времен, отсюда и особые условия его хранения. Но тут еще нужно понимать, что НГЗ платит в бюджет, сущие копейки продавая глинозем своим же компаниям по себестоимости, заявляя что это и есть "рыночная цена"!
А потом наступит момент, когда они тупо решать закрыть НГЗ предварительно "перепродав" его фирме однодневке, к которой не выставишь претензии и все те гектары полей "красного шлама" и проблема его утилизации достанется Украине
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18.05.2021 16:47 Ответить
Статью писал явно какой-то гуманитарий.
Эпический абзац:
"Среди обнаруженных в красном шламе химических элементов наибольшую опасность могут представлять элементы алюминий, бор, кальций, хром, ферум, манган, магний, сера, стибиум, станум, ванадий, стронций и силиций."
(перевод латинских названий фееричен)
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18.05.2021 16:53 Ответить
p.s.: какую "наибольшую опасность" могут представлять алюминий, железо, кальций, марганец, магний, олово, стронций, кремний - я так и не понял.
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18.05.2021 16:59 Ответить
Стронций - это тебе не кремний!
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18.05.2021 18:14 Ответить
Скройся в тумане интернетный нуб.
Ты явно перепутал радиоактивный стронций из реакторов с обычным природным.
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18.05.2021 19:17 Ответить
Слышь, Малыш, ты без Смока - не того. Чтобы отправить тебя на тот свет - стронций вовсе не обязан быть радиоактивным, умник.
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19.05.2021 11:20 Ответить
а сорри, ошибся.
ты не простой невинный нуб, ты воинствующий упоротый чайник!
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19.05.2021 12:42 Ответить
О Икибана, так разъясни мне, упоротому чайнику, в чём моя ошибка про стонцый !
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19.05.2021 12:46 Ответить
просвещение заблудших, дело рук самих заблудших.
пойди, что ли на Википедию, хотя бы почитай, что такое стронций и его "биологическую активность".
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19.05.2021 12:59 Ответить
Ты - идиот. Учившимся в университете нет необходимости искать знания в гугле.
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19.05.2021 13:18 Ответить
вай-вай.
А на каком факультете: социологии? филологии? а может вообще философский?
=)))
Ну, "университетский наш", РАССКАЖИ САМ токсикологию стронция, его канцерогенность, опасные соединения, предельные допустимые концентрации, ...
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19.05.2021 13:42 Ответить
Ну нам, филологам, не с руки. А откуда у тебя такие глубокие познания в стронции?
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19.05.2021 14:25 Ответить
А дерипаске,как типичному свинорусу просто насрать. Что неудивительно. Слили полстраны кацапне за 30 лет,теперь что хочешь то и делай.
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18.05.2021 16:53 Ответить
а чей это НГЗ сейчас?..когда то был Дерипаски..
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18.05.2021 16:54 Ответить
Минуточкуу..ребятня!!! Всего лишь одну минуточку! А...а..красный шлам города Кривого Рога вас не интересует?? А пачему?????

Город президента Украины, где ...пауза...шламохранилище красного шлама умышленно расположено в центре города. Где? Зеленский не знает? Я...подскажу, откройте карту Гугль и смотрите.... вверх от станции Мудрена. Видите багровое поле??? это и есть шламохранилище, Гордость и головная боль Кривого Рога. Более того при прошлом мере, они умудрялись его все время водой заливать, а...а патамушта пыль летела. Толково придумано, да????
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18.05.2021 17:15 Ответить
Ну допустим он может отличаться...точно сказать не могу
А гвинейский там ртути ой-йой йой...Лично знаю...там хотели строить цех редкоземельных металлов в начале 90-х...
И шо совки не знали состав сырья когда решили помогать друзьям африки???
А заводик строили жабоеды...продажные педеки помогали недружественной стране в которой права людей нарушают...и ничего все нормально...
А теперь зеленые чмошники вдруг это узрели...боже ж мой
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18.05.2021 17:38 Ответить
Меня другая зараза из Кривого рога, сейчас интересует гораздо больше, поскольку вред от нее распространяется по все Украинской территории с эпицентром на Банковой
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18.05.2021 18:32 Ответить
Кстати про .красный шлам города Кривого Рога и Гугл особо не в курсе. Может это вовсе не красный шлам, а например копченая паприка?
Для понимания что такое николаевские шламохранилища красного шлама:
ШХ №1 - более 23 млн.тонн. красного шлама. Заполнено полностью. площадь 187,4 га.,
ШХ №2 - 16, 8 млн.тонн. красного шлама (на начало 2019), действующее, площадь 150 га.

40 миллионов тонн! Вдумайтесь в цифру
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18.05.2021 18:44 Ответить
И кто такой умный удалил?
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18.05.2021 17:30 Ответить
Производят материал для химического оружия.
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18.05.2021 17:52 Ответить
Цитата: (в первую очередь, кальция, цинка, фосфора, железа и купруму).Источник: https://censor.net/ru/n3266059

"купрум"- це мідь. Це була прихована лотерея для знавців латини. Я виграв! Вибачаюсь, де мій приз?
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18.05.2021 18:04 Ответить
Ха, купрум! Эт всякий может!
А слабо про стибиум без интернета?
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18.05.2021 18:15 Ответить
где-то близка куркума
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18.05.2021 21:54 Ответить
Посмотрите цикл при совке задумано корабли с африки идут в незамерзающий порт коляева потом бокситы обогощ и едут в сибирь выпл в алюминий а нам хохлам аборигенам дырка от бублика и чернобль
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19.05.2021 04:33 Ответить
 
 