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Отрута високого рівня токсичності. Держекспертиза назвала склад червоного шламу МГЗ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Отрута високого рівня токсичності. Держекспертиза назвала склад червоного шламу МГЗ

Експертиза Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України виявила кілька небезпечних речовин у відходах червоного шламу Миколаївського глиноземного заводу, які чинять негативний вплив на навколишнє природне середовище, а також життя і здоров'я людини.

Про це стало відомо з експертизи за підписом Олексія Копаниці, копія якої є в розпорядженні РБК-Україна.

Дослідницько-випробувальним токсикологічним центром Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України встановлено, що у зразку червоного шламу, наданого на дослідження було виявлено: миш’як, кадмій, ртуть, свинець тощо.

Потрапляння до організму цих важких металів може призвести до порушенням обміну макро- та мікроелементів (у першу чергу, кальцію, цинку, фосфору, феруму та купруму).

Серед виявлених у червоному шламі хімічних елементів найбільшу небезпеку можуть становити елементи алюміній, бор, кальцій, хром, ферум, манган, магній, сірка, стібіум, станум, ванадій, стронцій та сіліцій.

Експертиза також встановила, що за своїми небезпечними властивостями відходи червоного шламу можуть мати негативний вплив на навколишнє природне середовище, а також життя і здоров’я людини шляхом прояву отруйних (сильнодіючих), токсичних та екотоксичних властивостей.

Нагадаємо, раніше екс-керівник Чорноморської митниці Олександр Щуцький заявляв, що через ситуацію з червоним шламом на МГЗ, Миколаївська область знаходиться на порозі екологічної катастрофи.

Як відомо, впродовж багатьох десятиліть експлуатації заводу не вирішується проблема утилізації багатотоннажних відходів вилуговування бокситів - червоних шламів, складних хімічних сумішей з тонкодисперсним морфологічним складом.

В кліматичних умовах Півдня України червоний шлам висихає і відбувається його вітрове перенесення на далекі відстані, що негативно впливає на навколишню середовище.

Як писало РБК-Україна, раніше активісти громадської організації "Стоп Шлам" подали до суду на Миколаївський глиноземний завод, вони вимагають компенсацію за завдання непоправної шкоди.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
То же мне новость!
То, что красный шлам токсичен, известно еще с совковых времен, отсюда и особые условия его хранения. Но тут еще нужно понимать, что НГЗ платит в бюджет, сущие копейки продавая глинозем своим же компаниям по себестоимости, заявляя что это и есть "рыночная цена"!
А потом наступит момент, когда они тупо решать закрыть НГЗ предварительно "перепродав" его фирме однодневке, к которой не выставишь претензии и все те гектары полей "красного шлама" и проблема его утилизации достанется Украине
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18.05.2021 16:47
+6
Статью писал явно какой-то гуманитарий.
Эпический абзац:
"Среди обнаруженных в красном шламе химических элементов наибольшую опасность могут представлять элементы алюминий, бор, кальций, хром, ферум, манган, магний, сера, стибиум, станум, ванадий, стронций и силиций."
(перевод латинских названий фееричен)
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18.05.2021 16:53
+5
Польза сплошная. алюминий - самолеты делать, хром и магний - колесные диски, сера - спички, стронций - атомные бомбы, силиций - вообще можно открывать силиконовую долину
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18.05.2021 17:00
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"Среди обнаруженных в красном шламе химических элементов наибольшую опасность могут представлять элементы алюминий, бор, кальций, хром, ферум, манган, магний, сера, стибиум, станум, ванадий, стронций и силиций. "

И шо таки ничего полезного нет? Вот кальций, я знаю, точно полезен! Он кости укрепляет...

Может комиссия не та или заплатили мало?
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18.05.2021 16:47 Відповісти
Польза сплошная. алюминий - самолеты делать, хром и магний - колесные диски, сера - спички, стронций - атомные бомбы, силиций - вообще можно открывать силиконовую долину
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18.05.2021 17:00 Відповісти
вотето даааа !
Местные самолётами будут перегонять на продажу диски... спички...
Откроют "силиконовую долину"...
А если власти шо то возразят - бомбой утихомирят...
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18.05.2021 17:10 Відповісти
а ванадий? Если его применить, Вана станет президентом!
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18.05.2021 17:14 Відповісти
То же мне новость!
То, что красный шлам токсичен, известно еще с совковых времен, отсюда и особые условия его хранения. Но тут еще нужно понимать, что НГЗ платит в бюджет, сущие копейки продавая глинозем своим же компаниям по себестоимости, заявляя что это и есть "рыночная цена"!
А потом наступит момент, когда они тупо решать закрыть НГЗ предварительно "перепродав" его фирме однодневке, к которой не выставишь претензии и все те гектары полей "красного шлама" и проблема его утилизации достанется Украине
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18.05.2021 16:47 Відповісти
Статью писал явно какой-то гуманитарий.
Эпический абзац:
"Среди обнаруженных в красном шламе химических элементов наибольшую опасность могут представлять элементы алюминий, бор, кальций, хром, ферум, манган, магний, сера, стибиум, станум, ванадий, стронций и силиций."
(перевод латинских названий фееричен)
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18.05.2021 16:53 Відповісти
p.s.: какую "наибольшую опасность" могут представлять алюминий, железо, кальций, марганец, магний, олово, стронций, кремний - я так и не понял.
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18.05.2021 16:59 Відповісти
Стронций - это тебе не кремний!
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18.05.2021 18:14 Відповісти
Скройся в тумане интернетный нуб.
Ты явно перепутал радиоактивный стронций из реакторов с обычным природным.
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18.05.2021 19:17 Відповісти
Слышь, Малыш, ты без Смока - не того. Чтобы отправить тебя на тот свет - стронций вовсе не обязан быть радиоактивным, умник.
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19.05.2021 11:20 Відповісти
а сорри, ошибся.
ты не простой невинный нуб, ты воинствующий упоротый чайник!
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19.05.2021 12:42 Відповісти
О Икибана, так разъясни мне, упоротому чайнику, в чём моя ошибка про стонцый !
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19.05.2021 12:46 Відповісти
просвещение заблудших, дело рук самих заблудших.
пойди, что ли на Википедию, хотя бы почитай, что такое стронций и его "биологическую активность".
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19.05.2021 12:59 Відповісти
Ты - идиот. Учившимся в университете нет необходимости искать знания в гугле.
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19.05.2021 13:18 Відповісти
вай-вай.
А на каком факультете: социологии? филологии? а может вообще философский?
=)))
Ну, "университетский наш", РАССКАЖИ САМ токсикологию стронция, его канцерогенность, опасные соединения, предельные допустимые концентрации, ...
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19.05.2021 13:42 Відповісти
Ну нам, филологам, не с руки. А откуда у тебя такие глубокие познания в стронции?
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19.05.2021 14:25 Відповісти
А дерипаске,как типичному свинорусу просто насрать. Что неудивительно. Слили полстраны кацапне за 30 лет,теперь что хочешь то и делай.
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18.05.2021 16:53 Відповісти
а чей это НГЗ сейчас?..когда то был Дерипаски..
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18.05.2021 16:54 Відповісти
Минуточкуу..ребятня!!! Всего лишь одну минуточку! А...а..красный шлам города Кривого Рога вас не интересует?? А пачему?????

Город президента Украины, где ...пауза...шламохранилище красного шлама умышленно расположено в центре города. Где? Зеленский не знает? Я...подскажу, откройте карту Гугль и смотрите.... вверх от станции Мудрена. Видите багровое поле??? это и есть шламохранилище, Гордость и головная боль Кривого Рога. Более того при прошлом мере, они умудрялись его все время водой заливать, а...а патамушта пыль летела. Толково придумано, да????
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18.05.2021 17:15 Відповісти
Ну допустим он может отличаться...точно сказать не могу
А гвинейский там ртути ой-йой йой...Лично знаю...там хотели строить цех редкоземельных металлов в начале 90-х...
И шо совки не знали состав сырья когда решили помогать друзьям африки???
А заводик строили жабоеды...продажные педеки помогали недружественной стране в которой права людей нарушают...и ничего все нормально...
А теперь зеленые чмошники вдруг это узрели...боже ж мой
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18.05.2021 17:38 Відповісти
Меня другая зараза из Кривого рога, сейчас интересует гораздо больше, поскольку вред от нее распространяется по все Украинской территории с эпицентром на Банковой
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18.05.2021 18:32 Відповісти
Кстати про .красный шлам города Кривого Рога и Гугл особо не в курсе. Может это вовсе не красный шлам, а например копченая паприка?
Для понимания что такое николаевские шламохранилища красного шлама:
ШХ №1 - более 23 млн.тонн. красного шлама. Заполнено полностью. площадь 187,4 га.,
ШХ №2 - 16, 8 млн.тонн. красного шлама (на начало 2019), действующее, площадь 150 га.

40 миллионов тонн! Вдумайтесь в цифру
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18.05.2021 18:44 Відповісти
И кто такой умный удалил?
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18.05.2021 17:30 Відповісти
Производят материал для химического оружия.
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18.05.2021 17:52 Відповісти
Цитата: (в первую очередь, кальция, цинка, фосфора, железа и купруму).Источник: https://censor.net/ru/n3266059

"купрум"- це мідь. Це була прихована лотерея для знавців латини. Я виграв! Вибачаюсь, де мій приз?
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18.05.2021 18:04 Відповісти
Ха, купрум! Эт всякий может!
А слабо про стибиум без интернета?
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18.05.2021 18:15 Відповісти
где-то близка куркума
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18.05.2021 21:54 Відповісти
Посмотрите цикл при совке задумано корабли с африки идут в незамерзающий порт коляева потом бокситы обогощ и едут в сибирь выпл в алюминий а нам хохлам аборигенам дырка от бублика и чернобль
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19.05.2021 04:33 Відповісти
 
 