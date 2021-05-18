Отрута високого рівня токсичності. Держекспертиза назвала склад червоного шламу МГЗ
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Експертиза Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України виявила кілька небезпечних речовин у відходах червоного шламу Миколаївського глиноземного заводу, які чинять негативний вплив на навколишнє природне середовище, а також життя і здоров'я людини.
Про це стало відомо з експертизи за підписом Олексія Копаниці, копія якої є в розпорядженні РБК-Україна.
Дослідницько-випробувальним токсикологічним центром Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України встановлено, що у зразку червоного шламу, наданого на дослідження було виявлено: миш’як, кадмій, ртуть, свинець тощо.
Потрапляння до організму цих важких металів може призвести до порушенням обміну макро- та мікроелементів (у першу чергу, кальцію, цинку, фосфору, феруму та купруму).
Серед виявлених у червоному шламі хімічних елементів найбільшу небезпеку можуть становити елементи алюміній, бор, кальцій, хром, ферум, манган, магній, сірка, стібіум, станум, ванадій, стронцій та сіліцій.
Експертиза також встановила, що за своїми небезпечними властивостями відходи червоного шламу можуть мати негативний вплив на навколишнє природне середовище, а також життя і здоров’я людини шляхом прояву отруйних (сильнодіючих), токсичних та екотоксичних властивостей.
Нагадаємо, раніше екс-керівник Чорноморської митниці Олександр Щуцький заявляв, що через ситуацію з червоним шламом на МГЗ, Миколаївська область знаходиться на порозі екологічної катастрофи.
Як відомо, впродовж багатьох десятиліть експлуатації заводу не вирішується проблема утилізації багатотоннажних відходів вилуговування бокситів - червоних шламів, складних хімічних сумішей з тонкодисперсним морфологічним складом.
В кліматичних умовах Півдня України червоний шлам висихає і відбувається його вітрове перенесення на далекі відстані, що негативно впливає на навколишню середовище.
Як писало РБК-Україна, раніше активісти громадської організації "Стоп Шлам" подали до суду на Миколаївський глиноземний завод, вони вимагають компенсацію за завдання непоправної шкоди.
Будь ласка, зачекайте...
И шо таки ничего полезного нет? Вот кальций, я знаю, точно полезен! Он кости укрепляет...
Может комиссия не та или заплатили мало?
Местные самолётами будут перегонять на продажу диски... спички...
Откроют "силиконовую долину"...
А если власти шо то возразят - бомбой утихомирят...
То, что красный шлам токсичен, известно еще с совковых времен, отсюда и особые условия его хранения. Но тут еще нужно понимать, что НГЗ платит в бюджет, сущие копейки продавая глинозем своим же компаниям по себестоимости, заявляя что это и есть "рыночная цена"!
А потом наступит момент, когда они тупо решать закрыть НГЗ предварительно "перепродав" его фирме однодневке, к которой не выставишь претензии и все те гектары полей "красного шлама" и проблема его утилизации достанется Украине
Эпический абзац:
"Среди обнаруженных в красном шламе химических элементов наибольшую опасность могут представлять элементы алюминий, бор, кальций, хром, ферум, манган, магний, сера, стибиум, станум, ванадий, стронций и силиций."
(перевод латинских названий фееричен)
Ты явно перепутал радиоактивный стронций из реакторов с обычным природным.
ты не простой невинный нуб, ты воинствующий упоротый чайник!
пойди, что ли на Википедию, хотя бы почитай, что такое стронций и его "биологическую активность".
А на каком факультете: социологии? филологии? а может вообще философский?
=)))
Ну, "университетский наш", РАССКАЖИ САМ токсикологию стронция, его канцерогенность, опасные соединения, предельные допустимые концентрации, ...
Город президента Украины, где ...пауза...шламохранилище красного шлама умышленно расположено в центре города. Где? Зеленский не знает? Я...подскажу, откройте карту Гугль и смотрите.... вверх от станции Мудрена. Видите багровое поле??? это и есть шламохранилище, Гордость и головная боль Кривого Рога. Более того при прошлом мере, они умудрялись его все время водой заливать, а...а патамушта пыль летела. Толково придумано, да????
А гвинейский там ртути ой-йой йой...Лично знаю...там хотели строить цех редкоземельных металлов в начале 90-х...
И шо совки не знали состав сырья когда решили помогать друзьям африки???
А заводик строили жабоеды...продажные педеки помогали недружественной стране в которой права людей нарушают...и ничего все нормально...
А теперь зеленые чмошники вдруг это узрели...боже ж мой
Для понимания что такое николаевские шламохранилища красного шлама:
ШХ №1 - более 23 млн.тонн. красного шлама. Заполнено полностью. площадь 187,4 га.,
ШХ №2 - 16, 8 млн.тонн. красного шлама (на начало 2019), действующее, площадь 150 га.
40 миллионов тонн! Вдумайтесь в цифру
"купрум"- це мідь. Це була прихована лотерея для знавців латини. Я виграв! Вибачаюсь, де мій приз?
А слабо про стибиум без интернета?