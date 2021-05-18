Отрута високого рівня токсичності. Держекспертиза назвала склад червоного шламу МГЗ

Експертиза Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України виявила кілька небезпечних речовин у відходах червоного шламу Миколаївського глиноземного заводу, які чинять негативний вплив на навколишнє природне середовище, а також життя і здоров'я людини.

Про це стало відомо з експертизи за підписом Олексія Копаниці, копія якої є в розпорядженні РБК-Україна.

Дослідницько-випробувальним токсикологічним центром Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я України встановлено, що у зразку червоного шламу, наданого на дослідження було виявлено: миш’як, кадмій, ртуть, свинець тощо.

Потрапляння до організму цих важких металів може призвести до порушенням обміну макро- та мікроелементів (у першу чергу, кальцію, цинку, фосфору, феруму та купруму).

Серед виявлених у червоному шламі хімічних елементів найбільшу небезпеку можуть становити елементи алюміній, бор, кальцій, хром, ферум, манган, магній, сірка, стібіум, станум, ванадій, стронцій та сіліцій.

Експертиза також встановила, що за своїми небезпечними властивостями відходи червоного шламу можуть мати негативний вплив на навколишнє природне середовище, а також життя і здоров’я людини шляхом прояву отруйних (сильнодіючих), токсичних та екотоксичних властивостей.

Нагадаємо, раніше екс-керівник Чорноморської митниці Олександр Щуцький заявляв, що через ситуацію з червоним шламом на МГЗ, Миколаївська область знаходиться на порозі екологічної катастрофи.

Як відомо, впродовж багатьох десятиліть експлуатації заводу не вирішується проблема утилізації багатотоннажних відходів вилуговування бокситів - червоних шламів, складних хімічних сумішей з тонкодисперсним морфологічним складом.

В кліматичних умовах Півдня України червоний шлам висихає і відбувається його вітрове перенесення на далекі відстані, що негативно впливає на навколишню середовище.

Як писало РБК-Україна, раніше активісти громадської організації "Стоп Шлам" подали до суду на Миколаївський глиноземний завод, вони вимагають компенсацію за завдання непоправної шкоди.