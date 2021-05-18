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взятка (5956) Харьков (6509) Военная прокуратура (931) военкомат (442)

В Харькове на взятке 1100 долл. задержан военком, - прокуратура. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Правоохранители задержали на взятке военного комиссара одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки города Харькова.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратурой в военной и оборонной сфере Объединенных сил.

В Харькове на взятке 1100 долл. задержан военком, - прокуратура 01

Военный комиссаро за взятку в сумме 1100 долларов обещал обеспечить освобождение от призыва на военную службу в ВСУ.

13.05.2021 комиссар получил первую часть взятки в размере 500 долларов, а 17.05.2021 сразу после получения второй части взятки в размере 600 долларов военкома и его сообщникв задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

В Харькове на взятке 1100 долл. задержан военком, - прокуратура 02

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18.05.2021 задержанным вручено извещение о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 УК Украины. В настоящее решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

Автор: Володимир Янченко
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на бруствер передовых окоп немедленно! В Харькове на взятке 1100 долл. задержан военком, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1038
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18.05.2021 17:05 Ответить
нах там такі потрібні?
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18.05.2021 17:48 Ответить
...
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18.05.2021 17:55 Ответить
Окопи копати
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09.07.2021 19:26 Ответить
Шо опять?...
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18.05.2021 17:50 Ответить
г. Глухов пару лет назад военкома взяли на взятке, теперешний занимается тем же.
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18.05.2021 18:15 Ответить
Плохо наше дело.....военкомы уже мелочи шибают!?? А коли в бой?
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18.05.2021 19:59 Ответить
Хорошо что не с ящиком бумаги А4 и канистрой бензина, за отсрочку от службы))))
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18.05.2021 20:14 Ответить
Тут все прям из окопов комментарии пишут и никто своих детей от армии не отмазывал. Помнится мне порох создал контрактную армию НАТО, а призыв почему-то проходит 2 раза в год. теперь вот придется кому-то идти служить, взятку то забрали.
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18.05.2021 20:18 Ответить
Армия будет добровольной: нет мозгов - иди служить! Есть деньги, купи справку. Не знаешь, где купить - спроси у военкома. Отмазался - гуляй. (с)
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18.05.2021 20:52 Ответить
 
 