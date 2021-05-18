Федоров призвал народных депутатов поддержать Дія City

С помощью специального правового и налогового режима для ИТ-компаний Дія City в Украине в ближайшие годы вдвое увеличится количество людей, работающих в ИТ-отрасли и втрое увеличится общий доход ИТ-отрасли.

Об этом на DiiaSummit в рамках Всеукраинского форума "Украина 30" заявил вице-премьер-министр Украины, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Министр отметил, что в первом чтении уже принят законопроект №4303, который закладывает основы для введения в стране Дія City, и выразил надежду на дальнейшую поддержку проекта депутатами Верховной Рады Украины.

Федоров отметил, что украинский проект разработан на основе лучших мировых практик и привел пример Дубаи, где зарегистрированы 20 специальных правовых режимов для того, чтобы предприниматель мог выбрать и зарегистрировать собственную компанию с различными налоговыми стимулами.

"Имея доступ и аналитику всех подобных режимов, в Дія City мы создадим лучшую налоговую систему, лучший правовой режим", - пообещал Федоров.

Вице-премьер также отметил, что сейчас десятки иностранных ИТ-компаний заинтересованы в ведении бизнеса и инвестировании в Украину. Введение Дія City будет стимулировать их не затягивать с решениями заходить в страну.