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Федоров призвал народных депутатов поддержать Дія City

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Федоров призвал народных депутатов поддержать Дія City

С помощью специального правового и налогового режима для ИТ-компаний Дія City в Украине в ближайшие годы вдвое увеличится количество людей, работающих в ИТ-отрасли и втрое увеличится общий доход ИТ-отрасли.

Об этом на DiiaSummit в рамках Всеукраинского форума "Украина 30" заявил вице-премьер-министр Украины, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Министр отметил, что в первом чтении уже принят законопроект №4303, который закладывает основы для введения в стране Дія City, и выразил надежду на дальнейшую поддержку проекта депутатами Верховной Рады Украины.

Федоров отметил, что украинский проект разработан на основе лучших мировых практик и привел пример Дубаи, где зарегистрированы 20 специальных правовых режимов для того, чтобы предприниматель мог выбрать и зарегистрировать собственную компанию с различными налоговыми стимулами.

"Имея доступ и аналитику всех подобных режимов, в Дія City мы создадим лучшую налоговую систему, лучший правовой режим", - пообещал Федоров.

Вице-премьер также отметил, что сейчас десятки иностранных ИТ-компаний заинтересованы в ведении бизнеса и инвестировании в Украину. Введение Дія City будет стимулировать их не затягивать с решениями заходить в страну.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+7
Федоров призвал народных депутатов поддержать Дія City - Цензор.НЕТ 2781
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18.05.2021 18:46
+6
Он не хочет сначала рассказать историю как Дия.Бизнес.Харьков была расположена на рашенских серверах и админилась из Раши? Вот лохи "обхохочутся".
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18.05.2021 18:41
+5
Каждое слово в словах этого федорова - ложь. IT единственная сфера, куда эти зеленые мудаки пока не всунули свои крюки. Если это произойдет, то это убьет IT. Посмотрите пример Беларуси. Сейчас крупные IT компании оттуда ушли.
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18.05.2021 18:45
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Он не хочет сначала рассказать историю как Дия.Бизнес.Харьков была расположена на рашенских серверах и админилась из Раши? Вот лохи "обхохочутся".
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18.05.2021 18:41 Ответить
Или рассказать каким образом происходят сливы информации из Дии? Как, например, с очередью на вакцинацию.
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18.05.2021 18:43 Ответить
Каждое слово в словах этого федорова - ложь. IT единственная сфера, куда эти зеленые мудаки пока не всунули свои крюки. Если это произойдет, то это убьет IT. Посмотрите пример Беларуси. Сейчас крупные IT компании оттуда ушли.
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18.05.2021 18:45 Ответить
Жодного папірця не буде в державних органах і людей.... Поки вирішується питання з туалетним папером... Хе-хе...
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18.05.2021 19:12 Ответить
Федоров призвал народных депутатов поддержать Дія City - Цензор.НЕТ 2781
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18.05.2021 18:46 Ответить
20 налоговых режимов??? А почему не 100??
Налогообложение должно быть одно для всех...одинаковое..
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18.05.2021 18:48 Ответить
а прописка на бумажке тоже будет в списке специальных правовых режимов?
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18.05.2021 18:51 Ответить
нашли себе кормушку, щас будут рлодить любую дичь, дия сподвывертом...
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18.05.2021 18:52 Ответить
а че, деньги платят
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18.05.2021 18:52 Ответить
Твой проект, ****, который будет осуществлен за наши кровные будет фиксировать наш каждый чих и пук, что бы как можно жешче контролировать наши доходы-расходы.
Вы, падлы, начинайте с себя этот контроль из которого будет всем видно

как вы умудряетесь на свою зарплату жить как миллионеры Федоров закликав народних депутатів підтримати Дія City - Цензор.НЕТ 4293
А Федорова кастрировать по самые уши,

что бы ТАКИХ чмошников больше не появлялось на свет... Федоров закликав народних депутатів підтримати Дія City - Цензор.НЕТ 5477
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18.05.2021 18:56 Ответить
Чим більш читаю теперішніх можновладців,тим більш імпонує Омар Хайям:
Общаясь с дураком - не оберёшся срама
Поэтому совет ты выслушай Хайяма
Яд, мудрецом предложеный - прийми
Из рук же дурака - не принимай бальзама
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18.05.2021 19:33 Ответить
Все айтишники против этой Дия Сити.
https://petition.president.gov.ua/petition/114468
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18.05.2021 19:41 Ответить
Даже обращение к зеленскому написали.
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18.05.2021 19:42 Ответить
т к это по факту смерть ИТ индустрии и попытка отхапать деньги с прибыльных предприятий.
Мотивация - слышком много среднего класса развелось, денег слышком много получают.
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18.05.2021 19:47 Ответить
Лучший правовой режим - куда вы не суете свое рыло, в попытке урвать денег на халяву.
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18.05.2021 19:49 Ответить
Если этот продукт Лукашенсковского режима введут в Украине то большая часть компаний просто емигрирует вместе с сотрудниками. Проще и дешевле.
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18.05.2021 19:50 Ответить
Больше 25тыс сотрудников ИТ против этой инициативы. Что является маркером качества данного "продукта".
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18.05.2021 19:51 Ответить
Федоров "скромно" так умалчивает, что их поделка до сих пор не имеет международных сертификатов безопасности.
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18.05.2021 22:05 Ответить
Айтишники уже самоорганизовуются под давлением этой лабуды, но надо быстрее! И наконец уже сообща трахнуть этих диджитализаторов, начиная с ******** мл. (если он не скрылся вслед за папой в Вене или Лондоне) и заканчивая Федоровым Федоров закликав народних депутатів підтримати Дія City - Цензор.НЕТ 4039
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18.05.2021 22:01 Ответить
фьодоров зі своєю дією яскрава ілюстрація українського виразу "як дурень з ступою"..
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18.05.2021 23:41 Ответить
он далеко не дурень. Федоров закликав народних депутатів підтримати Дія City - Цензор.НЕТ 2992 это злонамеренный .андон Федоров закликав народних депутатів підтримати Дія City - Цензор.НЕТ 2992
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19.05.2021 00:00 Ответить
 
 