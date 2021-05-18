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Федоров закликав народних депутатів підтримати Дія City

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

За допомогою спеціального правового та податкового режиму для ІТ-компаній Дія City в Україні в найближчі роки удвічі збільшиться кількість людей, які працюють в ІТ-галузі, та втричі - загальний дохід ІТ-галузі.

Про це на Diia Summit в рамках Всеукраїнського форуму "Україна 30" заявив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Міністр зазначив, що в першому читанні вже прийнятий законопроєкт №4303, який закладає основи для запровадження в країні Дія City, та висловив сподівання на подальшу підтримку проєкту депутатами Верховної Ради України.

Федоров наголосив, що український проєкт розроблений на основі найкращих світових практик та привів приклад Дубаї, де зареєстровано 20 спеціальних правових режимів для того, щоб підприємець міг обрати і зареєструвати власну компанію з різними податковими стимулами.

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"Маючи доступ і аналітику всіх подібних режимів, вДія Cityми створимо найкращу податкову систему, найкращий правовий режим", – пообіцяв Федоров.

Віцепрем’єр також зазначив, що наразі десятки іноземних ІТ-компаній зацікавленні у веденні бізнесу та інвестуваннів Україну. Запровадження Дія Cityстимулюватиме їх не зволікати із рішеннями заходити в країну.
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Топ коментарі
+7
Федоров призвал народных депутатов поддержать Дія City - Цензор.НЕТ 2781
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18.05.2021 18:46
+6
Он не хочет сначала рассказать историю как Дия.Бизнес.Харьков была расположена на рашенских серверах и админилась из Раши? Вот лохи "обхохочутся".
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18.05.2021 18:41
+5
Каждое слово в словах этого федорова - ложь. IT единственная сфера, куда эти зеленые мудаки пока не всунули свои крюки. Если это произойдет, то это убьет IT. Посмотрите пример Беларуси. Сейчас крупные IT компании оттуда ушли.
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18.05.2021 18:45
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Он не хочет сначала рассказать историю как Дия.Бизнес.Харьков была расположена на рашенских серверах и админилась из Раши? Вот лохи "обхохочутся".
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18.05.2021 18:41 Відповісти
Или рассказать каким образом происходят сливы информации из Дии? Как, например, с очередью на вакцинацию.
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18.05.2021 18:43 Відповісти
Каждое слово в словах этого федорова - ложь. IT единственная сфера, куда эти зеленые мудаки пока не всунули свои крюки. Если это произойдет, то это убьет IT. Посмотрите пример Беларуси. Сейчас крупные IT компании оттуда ушли.
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18.05.2021 18:45 Відповісти
Жодного папірця не буде в державних органах і людей.... Поки вирішується питання з туалетним папером... Хе-хе...
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18.05.2021 19:12 Відповісти
Федоров призвал народных депутатов поддержать Дія City - Цензор.НЕТ 2781
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18.05.2021 18:46 Відповісти
20 налоговых режимов??? А почему не 100??
Налогообложение должно быть одно для всех...одинаковое..
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18.05.2021 18:48 Відповісти
а прописка на бумажке тоже будет в списке специальных правовых режимов?
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18.05.2021 18:51 Відповісти
нашли себе кормушку, щас будут рлодить любую дичь, дия сподвывертом...
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18.05.2021 18:52 Відповісти
а че, деньги платят
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18.05.2021 18:52 Відповісти
Твой проект, ****, который будет осуществлен за наши кровные будет фиксировать наш каждый чих и пук, что бы как можно жешче контролировать наши доходы-расходы.
Вы, падлы, начинайте с себя этот контроль из которого будет всем видно

как вы умудряетесь на свою зарплату жить как миллионеры Федоров закликав народних депутатів підтримати Дія City - Цензор.НЕТ 4293
А Федорова кастрировать по самые уши,

что бы ТАКИХ чмошников больше не появлялось на свет... Федоров закликав народних депутатів підтримати Дія City - Цензор.НЕТ 5477
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18.05.2021 18:56 Відповісти
Чим більш читаю теперішніх можновладців,тим більш імпонує Омар Хайям:
Общаясь с дураком - не оберёшся срама
Поэтому совет ты выслушай Хайяма
Яд, мудрецом предложеный - прийми
Из рук же дурака - не принимай бальзама
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18.05.2021 19:33 Відповісти
Все айтишники против этой Дия Сити.
https://petition.president.gov.ua/petition/114468
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18.05.2021 19:41 Відповісти
Даже обращение к зеленскому написали.
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18.05.2021 19:42 Відповісти
т к это по факту смерть ИТ индустрии и попытка отхапать деньги с прибыльных предприятий.
Мотивация - слышком много среднего класса развелось, денег слышком много получают.
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18.05.2021 19:47 Відповісти
Лучший правовой режим - куда вы не суете свое рыло, в попытке урвать денег на халяву.
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18.05.2021 19:49 Відповісти
Если этот продукт Лукашенсковского режима введут в Украине то большая часть компаний просто емигрирует вместе с сотрудниками. Проще и дешевле.
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18.05.2021 19:50 Відповісти
Больше 25тыс сотрудников ИТ против этой инициативы. Что является маркером качества данного "продукта".
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18.05.2021 19:51 Відповісти
Федоров "скромно" так умалчивает, что их поделка до сих пор не имеет международных сертификатов безопасности.
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18.05.2021 22:05 Відповісти
Айтишники уже самоорганизовуются под давлением этой лабуды, но надо быстрее! И наконец уже сообща трахнуть этих диджитализаторов, начиная с ******** мл. (если он не скрылся вслед за папой в Вене или Лондоне) и заканчивая Федоровым Федоров закликав народних депутатів підтримати Дія City - Цензор.НЕТ 4039
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18.05.2021 22:01 Відповісти
фьодоров зі своєю дією яскрава ілюстрація українського виразу "як дурень з ступою"..
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18.05.2021 23:41 Відповісти
он далеко не дурень. Федоров закликав народних депутатів підтримати Дія City - Цензор.НЕТ 2992 это злонамеренный .андон Федоров закликав народних депутатів підтримати Дія City - Цензор.НЕТ 2992
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19.05.2021 00:00 Відповісти
 
 