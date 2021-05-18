Федоров закликав народних депутатів підтримати Дія City
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За допомогою спеціального правового та податкового режиму для ІТ-компаній Дія City в Україні в найближчі роки удвічі збільшиться кількість людей, які працюють в ІТ-галузі, та втричі - загальний дохід ІТ-галузі.
Про це на Diia Summit в рамках Всеукраїнського форуму "Україна 30" заявив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Міністр зазначив, що в першому читанні вже прийнятий законопроєкт №4303, який закладає основи для запровадження в країні Дія City, та висловив сподівання на подальшу підтримку проєкту депутатами Верховної Ради України.
Федоров наголосив, що український проєкт розроблений на основі найкращих світових практик та привів приклад Дубаї, де зареєстровано 20 спеціальних правових режимів для того, щоб підприємець міг обрати і зареєструвати власну компанію з різними податковими стимулами.
"Маючи доступ і аналітику всіх подібних режимів, вДія Cityми створимо найкращу податкову систему, найкращий правовий режим", – пообіцяв Федоров.
Віцепрем’єр також зазначив, що наразі десятки іноземних ІТ-компаній зацікавленні у веденні бізнесу та інвестуваннів Україну. Запровадження Дія Cityстимулюватиме їх не зволікати із рішеннями заходити в країну.
Будь ласка, зачекайте...
Налогообложение должно быть одно для всех...одинаковое..
Вы, падлы, начинайте с себя этот контроль из которого будет всем видно
как вы умудряетесь на свою зарплату жить как миллионеры
А Федорова кастрировать по самые уши,
что бы ТАКИХ чмошников больше не появлялось на свет...
Общаясь с дураком - не оберёшся срама
Поэтому совет ты выслушай Хайяма
Яд, мудрецом предложеный - прийми
Из рук же дурака - не принимай бальзама
https://petition.president.gov.ua/petition/114468
Мотивация - слышком много среднего класса развелось, денег слышком много получают.