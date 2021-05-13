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ПнВК в Дія City сприятиме розвитку IT-галузі в Україні, – нардеп Чернєв

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

ПнВК в Дія City сприятиме розвитку IT-галузі в Україні, – нардеп Чернєв

Запровадження податку на виведений капітал в Дія City сприятиме тому, аби компанії максимально реінвестували у свій розвиток.

Про це на засіданні Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики під час обговорення законопроєкту №5376 "Про внесення змін до Податкового Кодексу України щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в України" заявив народний депутат від "Слуги народу" Єгор Чернєв.

"Ми повністю йдемо назустріч побажанням галузі" - заявив він, додавши, що сьогодні галузь зростає приблизно на 30%, а з прийняттям Дія City очікується зростання у 50-60% щорічно. Такий ріст позначиться і на зростанні ВВП. За словами нардепа, наразі ми маємо ресурсну економіку з низькою доданою вартістю, а таке нововведення, як ПнВК, сприятиме тому, щоб компанії реінвестували у свій розвиток, а галузь - зростала.

"В Дія City також пропонується така форма взаємовідносин між роботодавцем і працівником як гіг-контракти, що, з одного боку, збереже гнучкість у відносинах, а з іншого - додасть працівникам соціальних гарантій, не передбачених ФОПам", - підкреслив Чернєв. Він зауважив, що Україна має бути конкурентоспроможною, і Дія City позитивно вплине на економіку України в цілому.

Комітет ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав законопроєкт №5376 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні" і рекомендував парламенту прийняти його за основу.При підготовці до другого читання проєкт закону буде доопрацьовано.

Нагадаємо, 14 квітня 2021 року Парламент зареєстрував законопроєкт №5376 "Про внесення змін до Податкового Кодексу України щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в України", що входить до пакету законів про Дія City.

Дія City– це спеціальний правовий режим для IT-галузі, в рамках якого для компаній-резидентів діятиме комплекс вигідних податкових умов, прописаних законопроєктом №5376. Вступ до Дія City буде добровільним.
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14.05.2021 08:32 Відповісти
Глупость и безграмотность.
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14.05.2021 08:45 Відповісти
IT уйдет в тень и все
Зарплаты айтишникам будут платить в конвертах, бюджет получит дулю
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14.05.2021 09:08 Відповісти
Вода, вода. А чого буде краще?! А того що "люди з верху такі маленькі...". Тут ринок не роботодавців, а ІТ спеціалістів. Тут не робота від ранку до ночі на заводі. Тут проект почався, проект закінчився і шукаєш нову роботу(або міняєш замовника якщо в аутсорс. компанії і не в продуктовій конторі, яких у нас достатньо мало. І не буде рости бо корупція...).
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14.05.2021 09:48 Відповісти
Від..ться від того IT. Це краще що держава може зробити для галузі.

Весь золотий фонд галузі це 50тис програмістів які працюють на західний ринок, більш менш знають англійську і по своїй природі є сильно мобільними.
Втрата(міграція) до третини цього фонду це стагнація і занепад галузі. Половина це про галузь, як щось значиме для бюджету можна буде забути взагалі і на завжди.
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14.05.2021 10:11 Відповісти
Что этот спикер несет про пожелания отрасли?
Отрасль желает вступить в это гетто для обилечивания?
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14.05.2021 11:57 Відповісти
 
 