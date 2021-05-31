Украина вышла в финал "Евровидения-2021". ВИДЕО

Украинская группа "Go_A" вышла в финал песенного конкурса "Евровидение-2021" в нидерландском Роттердаме.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Go-A с песней "SHUM" выступили в первом полуфинале Евровидения под номером 15.

В финал также вышли Норвегия, Израиль, Россия, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция и Бельгия. Выбыли из участия в конкурсе Австралия, Ирландия, Румыния, Словения, Хорватия, Северная Македония.

Второй полуфинал запланирован на 20 мая. Финал "Евровидения" состоится 22 мая. Всего в финале выступят 26 стран.

"Мы в финале Евровидения-2021 ❤️ Спасибо за безумную поддержку и веру в нас!" - написали музыканты на странице группы в Фейсбуке.

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Объявление квалификации в финал: