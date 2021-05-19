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Україна вийшла у фінал Євробачення-2021. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Шоу-бізнес

Український гурт Go_A вийшов у фінал пісенного конкурсу Євробачення-2021 у нідерландському Роттердамі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Go-A з піснею SHUM виступили в першому півфіналі Євробачення під номером 15.

У фінал також вийшли Норвегія, Ізраїль, Росія, Азербайджан, Мальта, Литва, Кіпр, Швеція та Бельгія. Вибули з участі в конкурсі Австралія, Ірландія, Румунія, Словенія, Хорватія, Північна Македонія.

Другий півфінал заплановано на 20 травня. Фінал Євробачення відбудеться 22 травня.

"Ми у фіналі Євробачення 2021 ❤️ Дякуємо за шалену підтримку та віру в нас!" - написали музиканти на сторінці гурту у фейсбуку.

Оголошення кваліфікації у фінал:

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+48
Просто неймовірний виступ!!!
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19.05.2021 00:18
+31
Історики пишуть, що татаро-монголи одягали курячий гребінь лише на російських дівчат. На хлопців же одягали півнячий гребінь.
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19.05.2021 01:09
+22
Дикторша,оголошуючи Україну,каже:»а зараз ми послухаєм,як звучить справжній «слов'янський гімн».Україна-найкраща!
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19.05.2021 01:04
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Сторінка 2 з 2
На другій репетиції солістка гурту ніби захворіла і не змогла виступати.
Її підмінила статистка - нідерландська вокалістка, яка, УВАГА, за кілька годин вивчила український текст пісні.
Сподіваюсь, багатьом стало соромно за своє неуцтво.
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19.05.2021 08:08 Відповісти
якраз для вас ?
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19.05.2021 08:58 Відповісти
Виграє Ізраїль....
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19.05.2021 08:24 Відповісти
чого ви так вирішили?...
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19.05.2021 10:22 Відповісти
европейцы уже определили стиль исполнителя как folk trance
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19.05.2021 08:26 Відповісти
І хто тепер за Україну в фіналі буде показувати голі сраки танцювального супровіду звєзди? Україна вийшла у фінал Євробачення-2021 - Цензор.НЕТ 8057

Цей конкурс мабуть тільки в недорозвинених країнах викликає ажіотаж. А між тим він перетворився в якесь дикунство (Лорді та Кончіту Вурст ще хтось пам*ятає? Україна вийшла у фінал Євробачення-2021 - Цензор.НЕТ 8057 ) порівняно з конкурсами 70-80 років, на яких вигравали Джіньйола Чінкветті, Селін Діон, Тото Кутуньо, Вікі Леандрос, Абба...
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19.05.2021 08:31 Відповісти
В нас нормальний виступ.
Мистецький.
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19.05.2021 08:48 Відповісти
Ги-ги! Україна вийшла у фінал Євробачення-2021 - Цензор.НЕТ 4864
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19.05.2021 09:49 Відповісти
Точно, мыстецтво начинающего крестьянского периода!
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19.05.2021 10:04 Відповісти
Ви ніфіга не розумієте.
Гарадской... голої дупи вам бракує ?
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19.05.2021 14:17 Відповісти
Лорді були заі.ісь!! Просто ви не всі стилі музики любите
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19.05.2021 11:07 Відповісти
Та ні, это не тот формат каким должен быть на Эвровиденьи Україна вийшла у фінал Євробачення-2021 - Цензор.НЕТ 5803
А про що та та пісня: а про Маріванну, а но то хай буде Україна вийшла у фінал Євробачення-2021 - Цензор.НЕТ 4639 Україна вийшла у фінал Євробачення-2021 - Цензор.НЕТ 2896 Україна вийшла у фінал Євробачення-2021 - Цензор.НЕТ 4639
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19.05.2021 12:00 Відповісти
Этно рулит!
МО-ЛОД-ЦЫ!!! Україна вийшла у фінал Євробачення-2021 - Цензор.НЕТ 8573
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19.05.2021 09:18 Відповісти
Ну что за прическа снова,зализали ещё и жесть род глазами,ну что за идиот это снова с ней сделал.Дич !А что касается визуала то конечно супер хоть и не в моем это стиле,не люблю я клубный треш )
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19.05.2021 09:44 Відповісти
Мне в этом конкурсе интересно больше всего (кроме победы нашей участницы), сколько баллов украинцы дадут кокошнице.
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19.05.2021 09:45 Відповісти
А немало, любителів вати у нас предостатньо.
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19.05.2021 10:12 Відповісти
десь 5-6.. перевіреш
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19.05.2021 10:24 Відповісти
Поздравляю! Україна вийшла у фінал Євробачення-2021 - Цензор.НЕТ 1045
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19.05.2021 09:47 Відповісти
Я так понимаю, нас туда взяли просто из жалости... посему и объявили последними, так что радоваться здесь нечему!..
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19.05.2021 10:00 Відповісти
Объявляли в перемешку! То есть первый может быть десятым, а десятый первым. А точные места скажут только после финала.
По просмотрам выступления мы вторые, сразу за таджичкой
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19.05.2021 10:47 Відповісти
Вас удмуртов?
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19.05.2021 10:55 Відповісти
Не знаю. Може тому що українець. Та мурахи полоскотали.
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19.05.2021 10:09 Відповісти
В Україні багато талановитих виконавців, а хто відбирає у нас на цей конкурс, то велике питання. Краще би вже заспівали Пономарьов і компанія "Чому". Але що ціниться на Євробаченні...
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19.05.2021 10:11 Відповісти
треба було українське негреня запускати з хітом "я не танцюю, боя працюю"?
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19.05.2021 10:26 Відповісти
Нічого подібного.
Європейці цінують самобутню культуру.
Наші обрали неординарних виконавців.
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19.05.2021 10:29 Відповісти
Україна вийшла у фінал Євробачення-2021 - Цензор.НЕТ 3122
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19.05.2021 23:15 Відповісти
Ще бракує оленів, судячи зі стилістики....
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19.05.2021 10:13 Відповісти
Песня уникальная, слов нет. Но на Евро на прокатит, думается мне. Желаю удачи группе.
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19.05.2021 10:37 Відповісти
Pozdravliaju.Mne ponravilos
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19.05.2021 11:09 Відповісти
Вітаю Литву, ваші пройшли, гарний виступ. Я, до речі, проголосував за ваших. Але ж ваші, це і наші. Згадаємо Велике князівство литовське, руське і жемайтійське.
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19.05.2021 11:22 Відповісти
Nasi jesli bi proslom godu byla Evrovizija oni vygrali bi nejio,tak pokazavali vse golosovanija,a etom vriatli te ze samyje no pesnia drugaja da i konkurenti uze na mnogo silnej
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19.05.2021 11:38 Відповісти
Зелені конопельки якраз в тему для Амстердаму і ОПі пісня душу звеселила. Наступного року можна послати Братів Гадюкіних, у них наркомани на городі ріжуть маковиння.
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19.05.2021 11:16 Відповісти
спеваем и танцюем мы гарно, с этим даже кацапы не спорят...лучше нас только грузины, но их в этом никому не забороть - столетия тренировок...
пс: а в том году песняк получше был - про жаворонка, навродь, чи как-то так, и певица похожая была...
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19.05.2021 12:21 Відповісти
Бачу, понабігали совкодрочери, які нічого не розуміють в музиці...
Їм би Маньку Распутіну... Україна вийшла у фінал Євробачення-2021 - Цензор.НЕТ 5001
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19.05.2021 14:18 Відповісти
Даремно ви так.
Далеко не всі, кому це не сподобалось, є "совкодрочерами".
Я, наприклад.
Мені ця психоделіка не до вподоби.
Це гріх?
Як тепер жити...
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19.05.2021 14:50 Відповісти
Вона вигідно виділяється серед усіх.
Хіба там є файна музика від слова взагалі ?
Переспіви відомих композицій. Таке ж вбрання.
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19.05.2021 14:52 Відповісти
це, безумовно, не означає, що наші не зможуть перемогти.
Якщо у Lordi вийшло...
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19.05.2021 14:57 Відповісти
Етномузика цінується в світі.
Раптом ви не чули.
Якщо не секрет, то яких виконавців слухаєте ви ?
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19.05.2021 15:10 Відповісти
Етно справді цінується, але етно буває різним.
Воно буває і спотвореним невдалими інтерпретаціями безталанних лабухів.
Нещодавно познайомився з фестивалем "Етно Краків", дуже мені зайшло.
Також подивився і послухав Анушку Шанкар, натрапив на неї, розшукуючи Led Zeppelin - Stairway To Heaven, щоб ще раз послухати Роберта Планта, на концерті якого я був у Києві 10 років тому.
Ще подивився концерт Девіда Гілмора в Помпеї в 2016-му, на який я хотів, але не зміг потрапити.
Може і не варто, але згадую і етнічний музичний проект "Кострома", що був в 90-х у, тоді ще, росіян. Етнічна музика в шикарній ******** обробці, з народними голосами та інструментами.
У мене до сих пір сіді зберігся, але слухати не можу, зараз ріже вухо.
Якось так.
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19.05.2021 15:32 Відповісти
помилився!
Був на Планті у 2003-у, страшно згадати...
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19.05.2021 15:36 Відповісти
В кожного свій фольклор. Ви вподобали фламенко з нотками індійського, якого в нас немає.
Послухала ту кострому...і чим вона краща ??
У вас повне упередження. Ви навіть не слухаєте української музики.
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19.05.2021 15:38 Відповісти
те, що співало на сцені конкурса, я справді не слухаю.
А українська музика для мене це пісні, які співали в сімейному колі мої бабуся і мама.
Це мій вибір, а ви робіть ваш. Мій вибір не краще вашого, він просто мій.
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19.05.2021 15:46 Відповісти
Адын нота, два струна -- я хозяин вся страна! (с)
...хотя, барышня в моём визуальном вкусе...*)
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19.05.2021 14:24 Відповісти
Сильно!! Аж, мурашки по коже)))
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19.05.2021 15:00 Відповісти





Віталій Барабаненко

@baraban088


Гурт Go_A своїм виступом на Євробаченні змусив пресцентр танцювати

https://twitter.com/baraban088/status/1394775737454972928
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19.05.2021 16:10 Відповісти
Как можно было такое вообще отправить представлять Украину, типичный, примитивный деревенский рогуль да еще и поющий на суржике! Україна вийшла у фінал Євробачення-2021 - Цензор.НЕТ 3545 Україна вийшла у фінал Євробачення-2021 - Цензор.НЕТ 3545
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19.05.2021 16:33 Відповісти
А Маруська из Орды как тебе? Нравицца?
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19.05.2021 17:26 Відповісти
с польским акцентом Україна вийшла у фінал Євробачення-2021 - Цензор.НЕТ 5627
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19.05.2021 21:20 Відповісти
Мне одному кажется что это полный понос.
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19.05.2021 19:05 Відповісти
он нет, и если б это тебе только казалась
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19.05.2021 21:19 Відповісти
в хорватском Дубровнике есть небольшой полуостров, покрытый лесом, называется Шум
то-есть, лес
хорваты переселились с Днепра и Карпат на Адриатику в 5-7 веках н.э.
следовательно, ещё с тех времён хорваты и украинцы называли лес Шумом
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19.05.2021 19:51 Відповісти
Энергетика так и прёт. Но мне больше нравится клип
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19.05.2021 19:56 Відповісти
Дуже сподобалось усе: і виконання, і музичний супровід (сопілка - слів нема, самі емоції!), і фантастичне оформлення. Все талановито, зі смаком, по-********* подали старовинну веснянку. Захоплена.
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19.05.2021 19:59 Відповісти
Вся музыка умерла в конце 80-х . Сейчас сплошной убогий утиль . Современное барахло слушать невозможно .
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19.05.2021 21:11 Відповісти
заберите обратно этого крокодила, пусть в горах скачет
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19.05.2021 21:17 Відповісти
Круто й несамовито.
Хороші щанси на високе місце, може, навіть, й на перемогу.
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19.05.2021 21:31 Відповісти
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