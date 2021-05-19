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Україна вийшла у фінал Євробачення-2021. ВIДЕО
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Український гурт Go_A вийшов у фінал пісенного конкурсу Євробачення-2021 у нідерландському Роттердамі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Go-A з піснею SHUM виступили в першому півфіналі Євробачення під номером 15.
У фінал також вийшли Норвегія, Ізраїль, Росія, Азербайджан, Мальта, Литва, Кіпр, Швеція та Бельгія. Вибули з участі в конкурсі Австралія, Ірландія, Румунія, Словенія, Хорватія, Північна Македонія.
Другий півфінал заплановано на 20 травня. Фінал Євробачення відбудеться 22 травня.
"Ми у фіналі Євробачення 2021 ❤️ Дякуємо за шалену підтримку та віру в нас!" - написали музиканти на сторінці гурту у фейсбуку.
Оголошення кваліфікації у фінал:
Топ коментарі
+48 Денис Герасименко
показати весь коментар19.05.2021 00:18
+31 Volodymyr Zaiets
показати весь коментар19.05.2021 01:09
+22 Oksana Kostyuk
показати весь коментар19.05.2021 01:04
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Будь ласка, зачекайте...
Її підмінила статистка - нідерландська вокалістка, яка, УВАГА, за кілька годин вивчила український текст пісні.
Сподіваюсь, багатьом стало соромно за своє неуцтво.
Цей конкурс мабуть тільки в недорозвинених країнах викликає ажіотаж. А між тим він перетворився в якесь дикунство (Лорді та Кончіту Вурст ще хтось пам*ятає? ) порівняно з конкурсами 70-80 років, на яких вигравали Джіньйола Чінкветті, Селін Діон, Тото Кутуньо, Вікі Леандрос, Абба...
Мистецький.
Гарадской... голої дупи вам бракує ?
А про що та та пісня: а про Маріванну, а но то хай буде
МО-ЛОД-ЦЫ!!!
По просмотрам выступления мы вторые, сразу за таджичкой
Європейці цінують самобутню культуру.
Наші обрали неординарних виконавців.
пс: а в том году песняк получше был - про жаворонка, навродь, чи как-то так, и певица похожая была...
Їм би Маньку Распутіну...
Далеко не всі, кому це не сподобалось, є "совкодрочерами".
Я, наприклад.
Мені ця психоделіка не до вподоби.
Це гріх?
Як тепер жити...
Хіба там є файна музика від слова взагалі ?
Переспіви відомих композицій. Таке ж вбрання.
Якщо у Lordi вийшло...
Раптом ви не чули.
Якщо не секрет, то яких виконавців слухаєте ви ?
Воно буває і спотвореним невдалими інтерпретаціями безталанних лабухів.
Нещодавно познайомився з фестивалем "Етно Краків", дуже мені зайшло.
Також подивився і послухав Анушку Шанкар, натрапив на неї, розшукуючи Led Zeppelin - Stairway To Heaven, щоб ще раз послухати Роберта Планта, на концерті якого я був у Києві 10 років тому.
Ще подивився концерт Девіда Гілмора в Помпеї в 2016-му, на який я хотів, але не зміг потрапити.
Може і не варто, але згадую і етнічний музичний проект "Кострома", що був в 90-х у, тоді ще, росіян. Етнічна музика в шикарній ******** обробці, з народними голосами та інструментами.
У мене до сих пір сіді зберігся, але слухати не можу, зараз ріже вухо.
Якось так.
Був на Планті у 2003-у, страшно згадати...
Послухала ту кострому...і чим вона краща ??
У вас повне упередження. Ви навіть не слухаєте української музики.
А українська музика для мене це пісні, які співали в сімейному колі мої бабуся і мама.
Це мій вибір, а ви робіть ваш. Мій вибір не краще вашого, він просто мій.
...хотя, барышня в моём визуальном вкусе...*)
Віталій Барабаненко
@baraban088
Гурт Go_A своїм виступом на Євробаченні змусив пресцентр танцювати
https://twitter.com/baraban088/status/1394775737454972928
то-есть, лес
хорваты переселились с Днепра и Карпат на Адриатику в 5-7 веках н.э.
следовательно, ещё с тех времён хорваты и украинцы называли лес Шумом
Хороші щанси на високе місце, може, навіть, й на перемогу.