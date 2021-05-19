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Новости Экономика
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налоги (1024) Тимошенко (6337)

Повышение налогов несовместимо с ростом экономики, оно разрушает будущее Украины, - Тимошенко

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Повышение налогов несовместимо с ростом экономики, оно разрушает будущее Украины, - Тимошенко

Власть должна снижать налоги, чтобы вывести из тени 49% бизнеса, а не повышать их.

Об этом заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко в эфире "Украина 24", комментируя налоговые инициативы правительства.

"В Украине сегодня 49% экономики в тени. Нам нужно в корне менять налоговую систему для всех. Нам надо менять базу налогообложения, которая сегодня в тени, и снижать минимум вдвое налоги", - сказала Тимошенко.

По ее мнению, инициатива властей по увеличению налоговой нагрузки на бизнес приведет к его уничтожению. Она подчеркнула: такими действиями власть разрушает будущее страны.

"Они движутся совсем по другой стратегии, которая несовместима с ростом украинской экономики, с укреплением наших украинских товаропроизводителей. Они сегодня по сути разрушают шанс Украины стать сильной индустриальной державой, в том числе и в сфере высоких технологий", - добавила Тимошенко.

Напомним, ранее народный депутат Александр Качура заявил, что государство должно помочь бизнесу выжить в кризис и оказать максимальную финансовую поддержку и снизить налоги, а не увеличивать их.

В то же время в Федерации работодателей отметили: предложенные правительством налоговые изменения навредят экономике страны и могут привести к закрытию предприятий и сокращению десятков тысяч рабочих мест.

Как известно, 12 мая правительство на своем заседании утвердило законопроект, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины, предусматривающие повышение налогов для ряда отраслей.

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Топ комментарии
+11
Повышение налогов несовместимо с ростом экономики, оно разрушает будущее Украины, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 5333
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19.05.2021 11:32
+11
Повышение налогов несовместимо с ростом экономики, оно разрушает будущее Украины, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 7280
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19.05.2021 11:33
+7
КИПЯТКОМ ДЗЮРЮ )))))))

Повышение налогов несовместимо с ростом экономики, оно разрушает будущее Украины, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 9066
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19.05.2021 11:34
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Правила форума Совет форумчан
У владі тупі дилетанти, і вони цього не розуміють.
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19.05.2021 11:30 Ответить
Отнять і поделить. Девіз зелені.
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19.05.2021 11:32 Ответить
їхні дії абсолютно схожі на умисне знищення економіки країни,а дії з землею -- на ліквідацію заодно фермерського та приватного сільського господарства.Обіцяють ріст економіки, який можливий лише при зниженні податкового тиску, отже, ріст економіки НЕ передбачається.
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19.05.2021 11:42 Ответить
Без збільшення податків неможливо збільшити бюджет. У нас боргів по ОДВП на 900 млрд грн і сума зростає кожен день! Потрібно збільшувати надходження до бюджету! Тимошенко це ворог України!
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19.05.2021 12:01 Ответить
Потрібно збільшувати подоходний податок на доходи фізичних осіб з 17% до 40%! а ПДВ зменшувати і відміняти зовсім і замінювати ПДВ на податок з продажів, який неможливо не сплачувати!
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19.05.2021 12:04 Ответить
Україна в рік виплачує більше 200 млрд грн відшкодування ПДВ за експорт металобрухту зерна та руди, це неприпустимо в воюючій країні яка вся в боргах і кредитах!
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19.05.2021 12:06 Ответить
Одразу видно експерта)). Схема несплати податку на обіг аналогічна схемі несплати ПДВ - просто не світиш продаж.
Цікаво - ти вважаєш, що ПДФО сплочують працівники?)). Якщо ти шукаєш працівника на 10 тисяч, то він буде вимагати ці 10 тисяч, і ти будеш йому нараховувати 11,9 тисяч. Якщо піднімеш ПДФО до 40% , то вже буде 14,7 тисяч. Ну а там ще ЄСВ платити)).
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19.05.2021 14:15 Ответить
Податкове навантаження має перерозподілятись з бізнесу на доходи фізичних осіб! Бізнес все одно не сплачує податки і держава вже 30 років не може примусити бізнес сплачувати податки, тому потрібно радикально зменшувати податки для бізнесу і радикально збільшувати податки з доходів фізосіб!
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19.05.2021 23:59 Ответить
можливість СПД платити податки залежить від прибутку.Прибуток отримується при стабільній ситуації в економіці.Коли результати твого виробництва чи надання послуг нікому стають не потрібні, то звідки візьмуться гроші на податки? СПД будуть ліквідовуватись, от і весь результат буде вашого збільшення. Ви є самоліквідатори бази оподаткування.
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19.05.2021 12:27 Ответить
Мова про податки на доходи фізичних осіб які отримують зарплати як наймані працівники або про доходи власників СПД які виводяться як прибуток. З цих доходів податок має бути 40%
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20.05.2021 00:12 Ответить
Повышение налогов несовместимо с ростом экономики, оно разрушает будущее Украины, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 5333
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19.05.2021 11:32 Ответить
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Повышение налогов несовместимо с ростом экономики, оно разрушает будущее Украины, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 7280
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19.05.2021 11:33 Ответить
Підвищення податків є несумісним зі зростанням економіки, воно руйнує майбутнє України, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 5243ааа-ха-ха!
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19.05.2021 12:18 Ответить
Повышение налогов несовместимо с ростом экономики, оно разрушает будущее Украины, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 8487
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19.05.2021 11:35 Ответить
Сравните с тем ,что оно сейчас поет.
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19.05.2021 13:07 Ответить
За то сменил старую Шкоду на новую Вольво. Работает,,за идею,,---ога ,верим
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19.05.2021 13:11 Ответить
ВОНА все молодеет. или это старая фотка?
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19.05.2021 11:31 Ответить
Повышение налогов несовместимо с ростом экономики, оно разрушает будущее Украины, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 3156
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19.05.2021 11:32 Ответить
ВОНА родится взад?
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19.05.2021 11:33 Ответить
ВОНА эдакий украинский Бенджамин Баттон в юбке Повышение налогов несовместимо с ростом экономики, оно разрушает будущее Украины, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 1373
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19.05.2021 11:38 Ответить
Заздриш?
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19.05.2021 11:33 Ответить
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КИПЯТКОМ ДЗЮРЮ )))))))

Повышение налогов несовместимо с ростом экономики, оно разрушает будущее Украины, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 9066
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19.05.2021 11:34 Ответить
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само собой. такой смелости, как у ВОНы нельзя не завидовать. я бы не смог решиться залить в себя столько ботокса.
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19.05.2021 11:37 Ответить
_Тю, да насрать им на будущее Украины! Им важно урвать пока они у власти. Сказочно урвать, прибарахлиться.
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19.05.2021 11:31 Ответить
відповідь ОП:
Шановна Ю.В.! Ви все так гарно і розумно говорите, і ми з вами згодні! Але поясніть, шо таке "економіка"?
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19.05.2021 11:36 Ответить
Совершенно с Вами солидарен! От себя добавлю: еще и лицемерная лживая тварь.
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19.05.2021 12:00 Ответить
"Кто угодно, кроме Порошенко" (*****) --- Юля свою задачу выполнила и ждёт следующих указаний.
"Хи-хи" (Тимишенко)
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19.05.2021 12:06 Ответить
"Власть должна снижать налоги, чтобы вывести из тени 49% бизнеса, а не повышать их" - но если вы меня возьмете в правительство то я готова и повышать . мне все равно лишь бы дали порулить

Ю. Тимошенко

Повышение налогов несовместимо с ростом экономики, оно разрушает будущее Украины, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 9160
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19.05.2021 11:38 Ответить
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Повышение налогов несовместимо с ростом экономики, оно разрушает будущее Украины, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 8283
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19.05.2021 11:39 Ответить
+100500.
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19.05.2021 12:07 Ответить
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Оце так Жулька Повышение налогов несовместимо с ростом экономики, оно разрушает будущее Украины, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 2804. Що для неї ті податки.. В неї ж геть нічого нема. Бідна як церковна миша. Крім Mercedes-Benz GL350, навіть хатинку наймає
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19.05.2021 11:42 Ответить
На хатынку денег нема, живёт прямо в мерсе.
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19.05.2021 11:46 Ответить
де ахметка тримає свої руки, що юля так розпинається за нього ?
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19.05.2021 11:50 Ответить
...ну пилят!!!....фоповцев, нанимающих людей, что скот бесправный и так же с ними обращающимися, обложить налогами по самые помидоры!..они ржут в открытую уже, стебаясь над тупой властью, которая им за это еще и по 8 тыс. платит!))..а выкинутые ими на улицу под бухое настроение работяги и пенсы, концы с концами свести не могут...каждому хитровы..ому фопу по кассовому аппарату и ежемесячные проверки шарашек этих, налоговиками! Повышение налогов несовместимо с ростом экономики, оно разрушает будущее Украины, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 8744
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19.05.2021 11:50 Ответить
Тебя ЧП-шник за пьянку выпер? А ты не пробовал в его шкуре повертеться? Не? Ты попрообуй, а потом поговорим. Посмотрю я, как ты взвоешь. Первое, что тебя взбесит, то что невозможно найти адекватного человека для работы. Ни доверить них нельзя, чтоб не спи...дил или прое...ал, ни поручить, чтобы не просрал или все не запорол. Второе - ******** государство, которое пялит тебя налогами и штрафами по поводу и без повода, просто потому, что область должна собрать какую-то сумму налогов. Третье - постоянно и без предупреждения меняющиеся правила ведения разного рода документов. И, соответственно, штрафы за неправильное заполнение или несвоевременную сдачу. Это далеко не полный список.
Хороший работник, вася, для ФОПа як нахідка. Он его ценит, уважает, холит и лелеет. ЗП у такого работника всегда на грани того, что этот ФОП вообще способен заплатить нанятому. А про скот бесправный расскажи на крупном предприятии. Там тебе быстро заткнут говорилку и место твое укажут. Ты знаешь, что несмотря на всякие там дипломы и корочки, почти половина соискателей вакансий у нас - тупые бараны без намека на ответственность, здравый смысл, трудолюбие и совесть? О полезных знаниях и навыках я вообще молчу. так что, вася, не гоношись особо. Выглядишь как скандальная баба-брошенка.
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19.05.2021 12:17 Ответить
хотел напихать тебе х..ев как дров, но воздержусь, не то заблочат еще из за такого поца дешевого, представителя формирующейся уже и набирающей силу новой касты хитровы..анных Корейко Підвищення податків є несумісним зі зростанням економіки, воно руйнує майбутнє України, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 7629Вас упырей гнилых, гнобить и чмырить нужно на каждом шагу всеми законными методами, а иногда по ситуации и незаконными, как это делаете вы, скоты с молодыми пацанами и девченками, только закончившими выши, и вами принятыми на работу по т.н. ГП договору, а реально устному, да еще и испытательным сроком, которые креативом своим, желанием работать и себя проявить, поднимают ваше засранное по уши хозяйство в короткие сроки, а вы их за день -два до окончания этого "исп. срока" гоните как последних бомжей за ворота, придумав на ходу хрень какую то, о несоответствии кандидата квалиф. вашим требованиям гребанным, и гоните безоплатно или 2-3 тыс в лучшем случае за месяц без 1 дня, снисходительно из ваших недоплаченых государству млн.-ов. за напряженный для новичка молодого труд, как кость обглоданную вами, бросите ...я не о неквалицифированных работниках пишу, с теми вы что реально с рабами, плетки лишь не берете еще и то пока....у меня до сих пор перед глазами заплаканные лица девченок и лють в глазах крепких спортивных пацанов, у которых вы украли понятие надежды и справедливости, а они обиды помнят долго...если вы не умерите свой наглый пыл, то недолго то время что крузаки ваши, котеджи, дачи, бани, и пр.злачные места, взлетать начнут и ярким пламенем гореть, а морды лоснящиеся ваши в жопы вмиг превратятся.. читайте Колиивщину, Украина это уже проходила.......а если обо мне интересно, неуч до халявы дорвавшийся и коротко если, то такие как ты, "бизнесмены" картонные)),по пятницам после работы за счастье считали за водкой сгонять и жрачки подогнать под заказ да мангал и баньку подготовить...но то что вас, полуграмотных наглючих "буратин", в чувство приводить, пора уже давно назрела и перезрела даже, и кассовыми аппаратами за вас счет, каждому обзавестись таки придется, кто нанимает работников..и нанимать работников в только в штат будете тоже..и проверки налоговики проводить у вас будут на общих основаниях...или е..айте сами 24\7 пока ласты не склеите на помойках ваших, но издеваться над молодыми людьми и всеми остальными тоже, вы скоро не будете точно...
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19.05.2021 13:34 Ответить
Ой боюсь-боюсь!!! Підвищення податків є несумісним зі зростанням економіки, воно руйнує майбутнє України, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 3003 Підвищення податків є несумісним зі зростанням економіки, воно руйнує майбутнє України, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 3003 Підвищення податків є несумісним зі зростанням економіки, воно руйнує майбутнє України, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 3003
Да с...ать я хотел на тебя, ишака бездарного и бесполезного. И про молодежь талантливую ты мне не рассказывай, нагляделся. Единицы хотят и могут работать. В подавляющем большинстве мнят себя хз чем, являясь по сути тупыми засранцами. Мягко говоря, уровень амбиций совершенно не соответствует уровню компетенций. Но пусть даже так, хрен с ним, я буду учить человека, если он действительно хочет работать. Но ведь что в итоге: "я не буду работать до шести вечера, мне надо до трех", "мне достаточно ЗП 10 тысяч, больше я работать не хочу и не буду", "я сегодня на работу не выйду, у меня причины". А кто, млять, за тебя выйдет?! ладно, бывает всякое, я сам поработаю за тебя, задержусь до 22.00, не переломлюсь. Когда-то по 20 часов в сутки херачил, когда дело поднимал. Ну так не каждую, *****, неделю да по 2-3 раза!!! И ты мне будешь про слезы и про ненависть в глазах песни петь? 99,9% тобой описанных горемык приходят в офисы выпить кофе, посвистеть с подружками и покурить за углом по-тихому. Книжка в сумці - х...й на думці. Ты знаешь, сколько раз мне, седому дядьке, ссыкухи предлагали совсем не те услуги, для которых их нанимали на работу, просто, чтобы получать деньги, не особо перетруждаясь?!
А тех, кто засранные хозяйства в короткие сроки на ноги ставит, называют кризисными менеджерами и бегают за ними днем с огнем, вася. И платят, сколько они попросят. Я таким был в свое время. Но, чтобы такие вещи делать, знаешь, сколько отгорбатиться на разных дядь и теть надо, да опыт невъе...енный получить?! В скольких стрессовых ситуациях побывать и вырулить, сколько раз наглому следаку или налоговику, который пришел доить тебя или фирму, красиво дулю показать?! Будешь ты мне сопли тут размазывать, жалобить меня. Если бы я не знал эту кухню с обеих сторон, я бы тебя еще, возможно, слушал. Но не тебе меня учить.
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19.05.2021 14:10 Ответить
возомнил из себя крутышку уже, пальцы веером распушивать натренировался, с говном всех смешал, человека упор не видишь, васями людей обзываешь и страх совсем потерял?!))))..прикупил в мухосранске своем инспектора- налоговика, мента и прокурорского напоил и уже чувство решалы неприкасаемого появилось)))...сколько же вас таких по Украине, бесполезных чертей бродит, государству тупому в глаза пыль пускающих и карманы безконтрольно набивающих, жесть! ..ты мне теорию бизнеса не рассказывай, я прошел практику такую, с самого низа и до самого верха, что тебе вуйке хамоватому, своими руками их жопы растущими и собачей будки не построившему, и не снилась...бизнес ***), уйди от налогов, прикупи инспектора, разведи лоха, впарь дерьмо, кинь молодого и т.д...и не нужно мне и читателю тут сказки расписывать о поголовой пьяни средь молодых, одних бездельниках, торчках и девченках "не таких" и пр. фантазиях халявщика, от налогов ушедшего...бизнесмены -производственники вам подобных на работу и шнырями не возьмут, ибо рукожопые вы, вороватые и ленивые, несуны-спекулянты вчерашние, страну такую разтащившие по дворам с заборами "пьяными" и украденной и бесполезно ржавеющей колхозной техникой на них, пользы или толку хоть какого от вас никогда не было и уже не будет, слесари по монтажу, где полежу, где посижу)), если только государство "не построит" вас через уплату налогов на общих основаниях и проверкой качества изготовляемой вами продукции и не по ТУ для лохов вами придуманными , а по ГОСТам, к примеру продуктов питания... сядут ак минимум через одного, за отраву, отходами и химией набитую, людям и особенно детям скармливаемую за бешенные цены притом...тебя не учу предупреждаю, что депутаты толковые, что при памяти в Раде еще есть, и этот вопрос поднимать пора давно, и над молодежью, чепушилы, издеваться вы не бу-де-те!
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19.05.2021 15:04 Ответить
Я же говорил, истеричная баба-брошенка... Тьфу!
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19.05.2021 15:11 Ответить
гуляй пока придурок и распальцовку прибери, не по адресу Підвищення податків є несумісним зі зростанням економіки, воно руйнує майбутнє України, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 4641 .. доберутся и до тебя, по иному запоешь тогда с кассовым аппаратом на веревке через плечо и персоналом в штат зачисленным...
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19.05.2021 15:45 Ответить
Угомонись, пустоголовое. Засунь себе в сраку свое мнение и свои "советы" с указаниями. Я давно перерос кассовые аппараты и таких пустобрёхов как ты. Я 90-е пережил, ты для меня как собака из-под забора. Тьфу на тебя. Я тебя прощаю, убогий.
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19.05.2021 15:59 Ответить
санитаров вызови, придурок раздухарившийся не по чину... окончательно же головой поедешь "бизнесмен фома")), приедут, хлопцы крепкие, галопердолинчику пару доз ширнут и попустит значимость Корейку подпольного может.))..или рукава на спине завяжут, тут уже как повезет..но веревку для кассового аппарата, ту старую свою, таки достань, пригодится для аппарата или...когда конфисковывать придут исполнители судебные все "непосильным трудом" нажитое))..или парни, тогда молодые еще, с утюгом и паяльником за своим придут, которых ты и такие как ты, разводили и кидали в разное время... а они придут...
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19.05.2021 16:25 Ответить
отлично сказано
нехер наниматься к ним работать
молодежь отдыхать должна и веселиться
а не пахать с девяти до пяти каждый день
да и кстати не нужно покупать ничего
тоже будет хорошее наказание им всем
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19.05.2021 23:39 Ответить
Підвищення податків є несумісним зі зростанням економіки, воно руйнує майбутнє України, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 9969
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19.05.2021 12:08 Ответить
Нам надо ... нам надо ... нам надо.
Так меняйте!
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19.05.2021 12:07 Ответить
Запела "Золушка", заголосила...
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19.05.2021 14:14 Ответить
Юля 100 раз права. Сейчас нельзя увеличивать налогообложение предприятий -все уйдут в тень. А вот сделать подоходный налог от 12% до 60% в зависимости от доходов гражданина могут, как это во Франции и странах Скандинавии.
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19.05.2021 16:30 Ответить
 
 