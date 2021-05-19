Повышение налогов несовместимо с ростом экономики, оно разрушает будущее Украины, - Тимошенко
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Власть должна снижать налоги, чтобы вывести из тени 49% бизнеса, а не повышать их.
Об этом заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко в эфире "Украина 24", комментируя налоговые инициативы правительства.
"В Украине сегодня 49% экономики в тени. Нам нужно в корне менять налоговую систему для всех. Нам надо менять базу налогообложения, которая сегодня в тени, и снижать минимум вдвое налоги", - сказала Тимошенко.
По ее мнению, инициатива властей по увеличению налоговой нагрузки на бизнес приведет к его уничтожению. Она подчеркнула: такими действиями власть разрушает будущее страны.
"Они движутся совсем по другой стратегии, которая несовместима с ростом украинской экономики, с укреплением наших украинских товаропроизводителей. Они сегодня по сути разрушают шанс Украины стать сильной индустриальной державой, в том числе и в сфере высоких технологий", - добавила Тимошенко.
Напомним, ранее народный депутат Александр Качура заявил, что государство должно помочь бизнесу выжить в кризис и оказать максимальную финансовую поддержку и снизить налоги, а не увеличивать их.
В то же время в Федерации работодателей отметили: предложенные правительством налоговые изменения навредят экономике страны и могут привести к закрытию предприятий и сокращению десятков тысяч рабочих мест.
Как известно, 12 мая правительство на своем заседании утвердило законопроект, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины, предусматривающие повышение налогов для ряда отраслей.
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Цікаво - ти вважаєш, що ПДФО сплочують працівники?)). Якщо ти шукаєш працівника на 10 тисяч, то він буде вимагати ці 10 тисяч, і ти будеш йому нараховувати 11,9 тисяч. Якщо піднімеш ПДФО до 40% , то вже буде 14,7 тисяч. Ну а там ще ЄСВ платити)).
Шановна Ю.В.! Ви все так гарно і розумно говорите, і ми з вами згодні! Але поясніть, шо таке "економіка"?
"Хи-хи" (Тимишенко)
Ю. Тимошенко
Хороший работник, вася, для ФОПа як нахідка. Он его ценит, уважает, холит и лелеет. ЗП у такого работника всегда на грани того, что этот ФОП вообще способен заплатить нанятому. А про скот бесправный расскажи на крупном предприятии. Там тебе быстро заткнут говорилку и место твое укажут. Ты знаешь, что несмотря на всякие там дипломы и корочки, почти половина соискателей вакансий у нас - тупые бараны без намека на ответственность, здравый смысл, трудолюбие и совесть? О полезных знаниях и навыках я вообще молчу. так что, вася, не гоношись особо. Выглядишь как скандальная баба-брошенка.
Да с...ать я хотел на тебя, ишака бездарного и бесполезного. И про молодежь талантливую ты мне не рассказывай, нагляделся. Единицы хотят и могут работать. В подавляющем большинстве мнят себя хз чем, являясь по сути тупыми засранцами. Мягко говоря, уровень амбиций совершенно не соответствует уровню компетенций. Но пусть даже так, хрен с ним, я буду учить человека, если он действительно хочет работать. Но ведь что в итоге: "я не буду работать до шести вечера, мне надо до трех", "мне достаточно ЗП 10 тысяч, больше я работать не хочу и не буду", "я сегодня на работу не выйду, у меня причины". А кто, млять, за тебя выйдет?! ладно, бывает всякое, я сам поработаю за тебя, задержусь до 22.00, не переломлюсь. Когда-то по 20 часов в сутки херачил, когда дело поднимал. Ну так не каждую, *****, неделю да по 2-3 раза!!! И ты мне будешь про слезы и про ненависть в глазах песни петь? 99,9% тобой описанных горемык приходят в офисы выпить кофе, посвистеть с подружками и покурить за углом по-тихому. Книжка в сумці - х...й на думці. Ты знаешь, сколько раз мне, седому дядьке, ссыкухи предлагали совсем не те услуги, для которых их нанимали на работу, просто, чтобы получать деньги, не особо перетруждаясь?!
А тех, кто засранные хозяйства в короткие сроки на ноги ставит, называют кризисными менеджерами и бегают за ними днем с огнем, вася. И платят, сколько они попросят. Я таким был в свое время. Но, чтобы такие вещи делать, знаешь, сколько отгорбатиться на разных дядь и теть надо, да опыт невъе...енный получить?! В скольких стрессовых ситуациях побывать и вырулить, сколько раз наглому следаку или налоговику, который пришел доить тебя или фирму, красиво дулю показать?! Будешь ты мне сопли тут размазывать, жалобить меня. Если бы я не знал эту кухню с обеих сторон, я бы тебя еще, возможно, слушал. Но не тебе меня учить.
нехер наниматься к ним работать
молодежь отдыхать должна и веселиться
а не пахать с девяти до пяти каждый день
да и кстати не нужно покупать ничего
тоже будет хорошее наказание им всем
Так меняйте!