Тарута не мог не заметить, как пересек российскую границу, – Мкртчан

Нардеп Сергей Тарута, давший во время войны показания в отношении своего бизнес-партнера следственным органам РФ, не мог не знать, что допрос ведется на территории России. Так считает Эдуард Мкртчан, сын совладельца и гендиректора корпорации "Индустриальный Союз Донбасса" Олега Мкртчана, осужденного в 2019 году Московским горсудом на девять лет колонии общего режима по обвинению в хищении средств россиийского Внешэкономбанка, выделенных для развития ИСД.

"В 2018 г., будучи народным депутатом Украины, бывшим губернатором Донецкой области, Сергей Тарута давал эти показания в России. Для этого он вылетел в Беларусь, а затем тайно на автомобиле пересек белорусско-российскую границу и в Смоленской области дал клеветнические показания против моего отца следователю следственного комитета РФ Миниахметову, - говорит Эдуард Мкртчан в интервью "Экономической правде". - Сергей Алексеевич хвастался перед моим окружением и окружением моего отца тем, что он общается со следователем, который "закрыл" моего отца. В английском суде Тарута рассказывал, что давал показания в Минске, но суд получил протокол допроса и таким образом нашел подтверждение, что допрос осуществлялся на территории России".

Мкртчан обратил внимание на нелогичность утверждения Таруты о несознательном пересечении границы в недавнем интервью ЭП.

"Он не увидел ни гигантской бетонный знак с российским флагом, который стоит на въезде в Россию, ни пограничный пункт с таможней. Ни то, что он ехал в сторону России больше трех часов, ни российский телефон на громадном плакате на парковке самой "Тихой заводи" (ресторан, где проводились следственные действия – прим.ред.), ни место допроса в протоколе. С 2017 года ФСБ установило режим пограничной зоны вдоль границы с Беларусью. На въездах в Псковскую, Брянскую и Смоленскую области были установлены пункты пропуска и предупреждающие знаки с флагами и гербами. То есть не заметить проезд границы невозможно", - заключает Эдуард Мкртчан. И добавляет, что слышал о том, что Тарута и сегодня ездит в Россию: "Ездит через Беларусь, а поскольку Беларусь и РФ - таможенный союз, то факта пересечения им белорусско-российской границы нет".

Эдуард Мкртчан считает, что Сергей Тарута давал показания и сотрудничал со следственными органами РФ, чтобы очернить отца: "Он заявил, что во всех бедах ИСД виноват Мкртчан и переложил на него всю ответственность. Хотя прекрасно знает, что от ВЭБ в ИСД был финансовый директор, и все значительные вопросы решались коллегиально. Я считаю, что Тарута повлиял на такое суровое решение суда в отношении моего отца. Это мое оценочное суждение".

Мкртчан напомнил, что с 2011-го года в ИСД появился Евгений Потапов, финансовый директор, который представлял интересы мажоритарного акционера - ВЭБа: "Все важные решения принимались коллегиально всеми бенефициарами, включая Таруту, а платежи согласовывались с мажоритарным акционером. Но… во всем обвинили моего отца".