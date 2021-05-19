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Новости Политика Украины
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Россия (35517) Тарута (67)

Тарута не мог не заметить, как пересек российскую границу, – Мкртчан

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Тарута не мог не заметить, как пересек российскую границу, – Мкртчан

Нардеп Сергей Тарута, давший во время войны показания в отношении своего бизнес-партнера следственным органам РФ, не мог не знать, что допрос ведется на территории России. Так считает Эдуард Мкртчан, сын совладельца и гендиректора корпорации "Индустриальный Союз Донбасса" Олега Мкртчана, осужденного в 2019 году Московским горсудом на девять лет колонии общего режима по обвинению в хищении средств россиийского Внешэкономбанка, выделенных для развития ИСД.

"В 2018 г., будучи народным депутатом Украины, бывшим губернатором Донецкой области, Сергей Тарута давал эти показания в России. Для этого он вылетел в Беларусь, а затем тайно на автомобиле пересек белорусско-российскую границу и в Смоленской области дал клеветнические показания против моего отца следователю следственного комитета РФ Миниахметову, - говорит Эдуард Мкртчан в интервью "Экономической правде". - Сергей Алексеевич хвастался перед моим окружением и окружением моего отца тем, что он общается со следователем, который "закрыл" моего отца. В английском суде Тарута рассказывал, что давал показания в Минске, но суд получил протокол допроса и таким образом нашел подтверждение, что допрос осуществлялся на территории России".

Мкртчан обратил внимание на нелогичность утверждения Таруты о несознательном пересечении границы в недавнем интервью ЭП.

"Он не увидел ни гигантской бетонный знак с российским флагом, который стоит на въезде в Россию, ни пограничный пункт с таможней. Ни то, что он ехал в сторону России больше трех часов, ни российский телефон на громадном плакате на парковке самой "Тихой заводи" (ресторан, где проводились следственные действия – прим.ред.), ни место допроса в протоколе. С 2017 года ФСБ установило режим пограничной зоны вдоль границы с Беларусью. На въездах в Псковскую, Брянскую и Смоленскую области были установлены пункты пропуска и предупреждающие знаки с флагами и гербами. То есть не заметить проезд границы невозможно", - заключает Эдуард Мкртчан. И добавляет, что слышал о том, что Тарута и сегодня ездит в Россию: "Ездит через Беларусь, а поскольку Беларусь и РФ - таможенный союз, то факта пересечения им белорусско-российской границы нет".

Эдуард Мкртчан считает, что Сергей Тарута давал показания и сотрудничал со следственными органами РФ, чтобы очернить отца: "Он заявил, что во всех бедах ИСД виноват Мкртчан и переложил на него всю ответственность. Хотя прекрасно знает, что от ВЭБ в ИСД был финансовый директор, и все значительные вопросы решались коллегиально. Я считаю, что Тарута повлиял на такое суровое решение суда в отношении моего отца. Это мое оценочное суждение".

Мкртчан напомнил, что с 2011-го года в ИСД появился Евгений Потапов, финансовый директор, который представлял интересы мажоритарного акционера - ВЭБа: "Все важные решения принимались коллегиально всеми бенефициарами, включая Таруту, а платежи согласовывались с мажоритарным акционером. Но… во всем обвинили моего отца".

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Топ комментарии
+8
Так он не только пересек, а дал показания рашенскому ФСБ. Зелень, вы дело о государственной измене на своего очередного партнера заводить собиратель? Или можно не задавать глупых вопросов и не смешить людей?
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19.05.2021 12:39
+5
не знав, що перетнув кордон?
це, як у фільмі з Нільсеном: матуся не знала, що у неї з бувшим чоловіком є спільна дитина))))
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19.05.2021 12:40
+5
Тарута манкурт сепарский,однозначно.Скользкое создание или глист Тарута не мог не заметить, как пересек российскую границу, – Мкртчан - Цензор.НЕТ 6037
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19.05.2021 12:41
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Так он не только пересек, а дал показания рашенскому ФСБ. Зелень, вы дело о государственной измене на своего очередного партнера заводить собиратель? Или можно не задавать глупых вопросов и не смешить людей?
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19.05.2021 12:39 Ответить
не знав, що перетнув кордон?
це, як у фільмі з Нільсеном: матуся не знала, що у неї з бувшим чоловіком є спільна дитина))))
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19.05.2021 12:40 Ответить
Я на початку нульових теж перетнув на електричці, зрозумів тільки по факту.
У 2006-му їздив у відрядження в Пітер. Коли назад їхали навіть автобус не зупинили мовчу вже за паспорти...
Кордон справді тільки умовний.
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19.05.2021 13:42 Ответить
и следком тоже может где угодно устраивать допросы - хоть у себя в рашке, хоть у тебя в беларашке Тарута не міг не помітити, як перетнув російський кордон, - Мкртчан - Цензор.НЕТ 8687
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19.05.2021 14:25 Ответить
Я за кордон кажу.
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19.05.2021 16:12 Ответить
в 17-му році на кордоні поставили прикорд.-фсбешників,їхав в 18-му,не замітити фізично неможливо,там же все написано,я в 77-му теж їхав,віз механічні пили з мінського інструментального заводу,теж не замітив кордону))
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19.05.2021 14:33 Ответить
Та он даже типа "не понял", зачем, что бы побеседовать со следователем надо лететь в Беларуссию и потом еще ХРЗ-сколько километров ехать на машине.
Типа в Минске не нашлось подходящих ресторанов, да?
Тарута не мог не заметить, как пересек российскую границу, – Мкртчан - Цензор.НЕТ 9860
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19.05.2021 12:40 Ответить
У меня вопрос к свидетелю: «Скажите, подсудимый испытывал личную неприязнь к потерпевшему?»
Даа исьпитывал. Он мне сказал: «Такую личную неприязнь я исьпитываю к потерпевшему, что кушать не могу».
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19.05.2021 12:40 Ответить
Тарута манкурт сепарский,однозначно.Скользкое создание или глист Тарута не мог не заметить, как пересек российскую границу, – Мкртчан - Цензор.НЕТ 6037
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19.05.2021 12:41 Ответить
Так, але це не відміняє, що кордон зазвичай існує тільки умовно.
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19.05.2021 13:45 Ответить
в твоем воспаленном воображении, ага Тарута не міг не помітити, як перетнув російський кордон, - Мкртчан - Цензор.НЕТ 2513
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19.05.2021 14:26 Ответить
"Следователю Миниахметову", хмм... кому это выгодно?
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19.05.2021 12:54 Ответить
ну і що далі? мабуть ордена дадуть
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19.05.2021 18:33 Ответить
а чёго, задремал немного, проснулся - и как в "иронии судьбы"
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19.05.2021 21:55 Ответить
 
 