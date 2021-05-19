Тарута не міг не помітити, як перетнув російський кордон, - Мкртчан

Нардеп Сергій Тарута, який дав під час війни свідчення щодо свого бізнес-партнера слідчим органам РФ, не міг не знати, що допит ведеться на території Росії. Так вважає Едуард Мкртчан, син співвласника і гендиректора корпорації "Індустріальний Союз Донбасу" Олега Мкртчана, засудженого в 2019 році Московським міським судом на дев'ять років колонії загального режиму за звинуваченням у розкраданні коштів Російського Зовнішекономбанку, виділених для розвитку ІСД.

"У 2018 р. будучи народним депутатом України, колишнім губернатором Донецької області, Сергій Тарута давав ці свідчення в Росії. Для цього він вилетів до Білорусі, а потім таємно автомобілем перетнув білорусько-російський кордон і в Смоленській області дав наклепницькі свідчення проти мого батька слідчому слідчого комітету РФ Мініахметову, - каже Едуард Мкртчан в інтерв'ю "Економічній правді". - Сергій Олексійович вихвалявся перед моїм оточенням і оточенням мого батька тим, що він спілкується зі слідчим, який "закрив" мого батька. В англійському суді Тарута розповідав, що давав свідчення в Мінську, але суд отримав протокол допиту і таким чином знайшов підтвердження, що допит здійснювався на території Росії".

Мкртчан звернув увагу на нелогічність затвердження Тарути про несвідомий перетин кордону в нещодавньому інтерв'ю ЕП.

"Він не побачив ні гігантський бетонний знак з російським прапором, який стоїть на в'їзді в Росію, ні прикордонний пункт з митницею. Ні те, що він їхав у бік Росії більш як три години, ні російський телефон на величезному плакаті на парковці самої "Тихой заводи" (ресторан, де проводилися слідчі дії. - Ред.), ні місце допиту в протоколі. З 2017 року ФСБ встановило режим прикордонної зони вздовж кордону з Білоруссю. На в'їздах до Псковської, Брянської і Смоленської області були встановлені пункти пропуску і попереджувальні знаки з прапорами і гербами. Тобто не помітити проїзд кордону неможливо", - доходить висновку Едуард Мкртчан. І додає, що чув про те, що Тарута і сьогодні їздить до Росії: "Їздить через Білорусь, а оскільки Білорусь і РФ - митний союз, то факту перетину ним білорусько-російського кордону немає".

Едуард Мкртчан вважає, що Сергій Тарута давав свідчення і співпрацював зі слідчими органами РФ, щоб очорнити батька: "Він заявив, що у всіх бідах ІСД винен Мкртчан і переклав на нього всю відповідальність. Хоча прекрасно знає, що від ЗЕБ в ІСД був фінансовий директор, і всі значні питання вирішувалися колегіально. Я вважаю, що Тарута вплинув на таке суворе рішення суду щодо мого батька. Це моє оціночне судження".

Мкртчан нагадав, що з 2011 року в ІСД з'явився Євген Потапов, фінансовий директор, який представляв інтереси мажоритарного акціонера - ЗЕБу: "Всі важливі рішення ухвалювалися колегіально всіма бенефіціарами, включно з Тарутою, а платежі узгоджувалися з мажоритарним акціонером. Але ... в усьому звинуватили мого батька".