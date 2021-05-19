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Росія (26948) Тарута (39)

Тарута не міг не помітити, як перетнув російський кордон, - Мкртчан

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Тарута не міг не помітити, як перетнув російський кордон, - Мкртчан

Нардеп Сергій Тарута, який дав під час війни свідчення щодо свого бізнес-партнера слідчим органам РФ, не міг не знати, що допит ведеться на території Росії. Так вважає Едуард Мкртчан, син співвласника і гендиректора корпорації "Індустріальний Союз Донбасу" Олега Мкртчана, засудженого в 2019 році Московським міським судом на дев'ять років колонії загального режиму за звинуваченням у розкраданні коштів Російського Зовнішекономбанку, виділених для розвитку ІСД.

"У 2018 р. будучи народним депутатом України, колишнім губернатором Донецької області, Сергій Тарута давав ці свідчення в Росії. Для цього він вилетів до Білорусі, а потім таємно автомобілем перетнув білорусько-російський кордон і в Смоленській області дав наклепницькі свідчення проти мого батька слідчому слідчого комітету РФ Мініахметову, - каже Едуард Мкртчан в інтерв'ю "Економічній правді". - Сергій Олексійович вихвалявся перед моїм оточенням і оточенням мого батька тим, що він спілкується зі слідчим, який "закрив" мого батька. В англійському суді Тарута розповідав, що давав свідчення в Мінську, але суд отримав протокол допиту і таким чином знайшов підтвердження, що допит здійснювався на території Росії".

Мкртчан звернув увагу на нелогічність затвердження Тарути про несвідомий перетин кордону в нещодавньому інтерв'ю ЕП.

"Він не побачив ні гігантський бетонний знак з російським прапором, який стоїть на в'їзді в Росію, ні прикордонний пункт з митницею. Ні те, що він їхав у бік Росії більш як три години, ні російський телефон на величезному плакаті на парковці самої "Тихой заводи" (ресторан, де проводилися слідчі дії. - Ред.), ні місце допиту в протоколі. З 2017 року ФСБ встановило режим прикордонної зони вздовж кордону з Білоруссю. На в'їздах до Псковської, Брянської і Смоленської області були встановлені пункти пропуску і попереджувальні знаки з прапорами і гербами. Тобто не помітити проїзд кордону неможливо", - доходить висновку Едуард Мкртчан. І додає, що чув про те, що Тарута і сьогодні їздить до Росії: "Їздить через Білорусь, а оскільки Білорусь і РФ - митний союз, то факту перетину ним білорусько-російського кордону немає".

Едуард Мкртчан вважає, що Сергій Тарута давав свідчення і співпрацював зі слідчими органами РФ, щоб очорнити батька: "Він заявив, що у всіх бідах ІСД винен Мкртчан і переклав на нього всю відповідальність. Хоча прекрасно знає, що від ЗЕБ в ІСД був фінансовий директор, і всі значні питання вирішувалися колегіально. Я вважаю, що Тарута вплинув на таке суворе рішення суду щодо мого батька. Це моє оціночне судження".

Мкртчан нагадав, що з 2011 року в ІСД з'явився Євген Потапов, фінансовий директор, який представляв інтереси мажоритарного акціонера - ЗЕБу: "Всі важливі рішення ухвалювалися колегіально всіма бенефіціарами, включно з Тарутою, а платежі узгоджувалися з мажоритарним акціонером. Але ... в усьому звинуватили мого батька".

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Топ коментарі
+8
Так он не только пересек, а дал показания рашенскому ФСБ. Зелень, вы дело о государственной измене на своего очередного партнера заводить собиратель? Или можно не задавать глупых вопросов и не смешить людей?
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19.05.2021 12:39
+5
не знав, що перетнув кордон?
це, як у фільмі з Нільсеном: матуся не знала, що у неї з бувшим чоловіком є спільна дитина))))
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19.05.2021 12:40
+5
Тарута манкурт сепарский,однозначно.Скользкое создание или глист Тарута не мог не заметить, как пересек российскую границу, – Мкртчан - Цензор.НЕТ 6037
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19.05.2021 12:41
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Так он не только пересек, а дал показания рашенскому ФСБ. Зелень, вы дело о государственной измене на своего очередного партнера заводить собиратель? Или можно не задавать глупых вопросов и не смешить людей?
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19.05.2021 12:39 Відповісти
не знав, що перетнув кордон?
це, як у фільмі з Нільсеном: матуся не знала, що у неї з бувшим чоловіком є спільна дитина))))
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19.05.2021 12:40 Відповісти
Я на початку нульових теж перетнув на електричці, зрозумів тільки по факту.
У 2006-му їздив у відрядження в Пітер. Коли назад їхали навіть автобус не зупинили мовчу вже за паспорти...
Кордон справді тільки умовний.
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19.05.2021 13:42 Відповісти
и следком тоже может где угодно устраивать допросы - хоть у себя в рашке, хоть у тебя в беларашке Тарута не міг не помітити, як перетнув російський кордон, - Мкртчан - Цензор.НЕТ 8687
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19.05.2021 14:25 Відповісти
Я за кордон кажу.
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19.05.2021 16:12 Відповісти
в 17-му році на кордоні поставили прикорд.-фсбешників,їхав в 18-му,не замітити фізично неможливо,там же все написано,я в 77-му теж їхав,віз механічні пили з мінського інструментального заводу,теж не замітив кордону))
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19.05.2021 14:33 Відповісти
Та он даже типа "не понял", зачем, что бы побеседовать со следователем надо лететь в Беларуссию и потом еще ХРЗ-сколько километров ехать на машине.
Типа в Минске не нашлось подходящих ресторанов, да?
Тарута не мог не заметить, как пересек российскую границу, – Мкртчан - Цензор.НЕТ 9860
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19.05.2021 12:40 Відповісти
У меня вопрос к свидетелю: «Скажите, подсудимый испытывал личную неприязнь к потерпевшему?»
Даа исьпитывал. Он мне сказал: «Такую личную неприязнь я исьпитываю к потерпевшему, что кушать не могу».
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19.05.2021 12:40 Відповісти
Тарута манкурт сепарский,однозначно.Скользкое создание или глист Тарута не мог не заметить, как пересек российскую границу, – Мкртчан - Цензор.НЕТ 6037
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19.05.2021 12:41 Відповісти
Так, але це не відміняє, що кордон зазвичай існує тільки умовно.
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19.05.2021 13:45 Відповісти
в твоем воспаленном воображении, ага Тарута не міг не помітити, як перетнув російський кордон, - Мкртчан - Цензор.НЕТ 2513
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19.05.2021 14:26 Відповісти
"Следователю Миниахметову", хмм... кому это выгодно?
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19.05.2021 12:54 Відповісти
ну і що далі? мабуть ордена дадуть
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19.05.2021 18:33 Відповісти
а чёго, задремал немного, проснулся - и как в "иронии судьбы"
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19.05.2021 21:55 Відповісти
 
 