Украина и НАТО договорились активизировать сотрудничество для повышения устойчивости, - вице-премьер Стефанишина

Украина и НАТО договорились активизировать сотрудничество для повышения устойчивости и готовятся к проведению учений по защите критически важной энергетической инфраструктуры.

Об этом в Twitter заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина после встречи с заместителем генсека НАТО Мирче Джоанэ, информирует Цензор.НЕТ.

"Общей задачей для Украины и НАТО является повышение устойчивости. Договорились активизировать наше сотрудничество в этой области и одобрили начало подготовки к штабным учениям по защите критически важной энергетической инфраструктуры, которые состоятся в сентябре 2021 года в Украине", - говорится в сообщении.

По словам Стефанишиной, на встрече обсуждались вопросы безопасности и ключевые реформы евроатлантической повестки дня Украины.

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