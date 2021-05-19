РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
57456 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
689 4
НАТО (2695) Стефанишина Ольга вице-премьер (89)

Украина и НАТО договорились активизировать сотрудничество для повышения устойчивости, - вице-премьер Стефанишина

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина и НАТО договорились активизировать сотрудничество для повышения устойчивости, - вице-премьер Стефанишина

Украина и НАТО договорились активизировать сотрудничество для повышения устойчивости и готовятся к проведению учений по защите критически важной энергетической инфраструктуры.

Об этом в Twitter заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина после встречи с заместителем генсека НАТО Мирче Джоанэ, информирует Цензор.НЕТ.

"Общей задачей для Украины и НАТО является повышение устойчивости. Договорились активизировать наше сотрудничество в этой области и одобрили начало подготовки к штабным учениям по защите критически важной энергетической инфраструктуры, которые состоятся в сентябре 2021 года в Украине", - говорится в сообщении.

По словам Стефанишиной, на встрече обсуждались вопросы безопасности и ключевые реформы евроатлантической повестки дня Украины.

Читайте: Ожидаем, что в 2022 году ЕС начнет пересмотр политики соседства, - вице-премьер Стефанишина

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І що вона таке ляпнула?
показать весь комментарий
19.05.2021 12:55 Ответить
по-женски, ничего плахова... Украина и НАТО договорились активизировать сотрудничество для повышения устойчивости, - вице-премьер Стефанишина - Цензор.НЕТ 8115 Украина и НАТО договорились активизировать сотрудничество для повышения устойчивости, - вице-премьер Стефанишина - Цензор.НЕТ 7051 Украина и НАТО договорились активизировать сотрудничество для повышения устойчивости, - вице-премьер Стефанишина - Цензор.НЕТ 7768
показать весь комментарий
19.05.2021 13:31 Ответить
НАТО тіряєд устойчівость? Украина и НАТО договорились активизировать сотрудничество для повышения устойчивости, - вице-премьер Стефанишина - Цензор.НЕТ 4461
показать весь комментарий
19.05.2021 13:26 Ответить
Угу, щас. Мар'яна Безугла рулить в Комітеті з питань оборони та розвідки.
показать весь комментарий
19.05.2021 13:51 Ответить
 
 