Україна і НАТО домовилися активізувати співпрацю для підвищення стійкості, - віцепрем'єрка Стефанішина

Україна і НАТО домовилися активізувати співпрацю для підвищення стійкості і готуються до проведення навчань щодо захисту критично важливої ​​енергетичної інфраструктури.

Про це у Twitter заявила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина після зустрічі із заступником генсека НАТО Мірче Джоане, інформує Цензор.НЕТ.

"Спільним завданням для України і НАТО є підвищення стійкості. Домовилися активізувати наше співробітництво в цій галузі і схвалили початок підготовки до штабного навчання із захисту критично важливої ​​енергетичної інфраструктури, які відбудуться у вересні 2021 року в Україні", - йдеться в повідомленні.

За словами Стефанішиної, на зустрічі обговорювалися питання безпеки та ключові реформи євроатлантичного порядку денного України.

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