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Україна і НАТО домовилися активізувати співпрацю для підвищення стійкості, - віцепрем'єрка Стефанішина

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна і НАТО домовилися активізувати співпрацю для підвищення стійкості, - віцепрем'єрка Стефанішина

Україна і НАТО домовилися активізувати співпрацю для підвищення стійкості і готуються до проведення навчань щодо захисту критично важливої ​​енергетичної інфраструктури.

Про це у Twitter заявила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина після зустрічі із заступником генсека НАТО Мірче Джоане, інформує Цензор.НЕТ.

"Спільним завданням для України і НАТО є підвищення стійкості. Домовилися активізувати наше співробітництво в цій галузі і схвалили початок підготовки до штабного навчання із захисту критично важливої ​​енергетичної інфраструктури, які відбудуться у вересні 2021 року в Україні", - йдеться в повідомленні.

За словами Стефанішиної, на зустрічі обговорювалися питання безпеки та ключові реформи євроатлантичного порядку денного України.

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І що вона таке ляпнула?
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19.05.2021 12:55 Відповісти
по-женски, ничего плахова... Украина и НАТО договорились активизировать сотрудничество для повышения устойчивости, - вице-премьер Стефанишина - Цензор.НЕТ 8115 Украина и НАТО договорились активизировать сотрудничество для повышения устойчивости, - вице-премьер Стефанишина - Цензор.НЕТ 7051 Украина и НАТО договорились активизировать сотрудничество для повышения устойчивости, - вице-премьер Стефанишина - Цензор.НЕТ 7768
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19.05.2021 13:31 Відповісти
НАТО тіряєд устойчівость? Украина и НАТО договорились активизировать сотрудничество для повышения устойчивости, - вице-премьер Стефанишина - Цензор.НЕТ 4461
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19.05.2021 13:26 Відповісти
Угу, щас. Мар'яна Безугла рулить в Комітеті з питань оборони та розвідки.
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19.05.2021 13:51 Відповісти
 
 