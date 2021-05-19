Центрэнерго получит прибыль по итогам 2021-го, - Юрий Власенко в интервью Лига.Бизнес

Юрий Власенко, и.о. генерального директора ПАО "Центрэнерго", в интервью Лига.Бизнес рассказал, как сегодня работает компания, поделился ключевыми достижениями и планами на должности, а также подчеркнул перспективность тепловой генерации в украинском энергетическом секторе.

На момент начала работы Юрия Власенко и новой Дирекции предприятия компания находилась в тяжелом положении. Зимой "Центрэнерго" работало на полную мощность, чтобы не допустить веерных отключений в пиковые периоды нагрузки. Был использован почти весь уголь, а из-за расходов на работу газовых блоков накопилась значительная задолженность перед НАК "Нафтогаз".

Сегодня, менее чем за 3 месяца с тех пор, можно констатировать - компания успешно вышла из кризиса.

"Фонд госимущества поставил передо мной и моей командой пять основных KPI. Максимизировать доходы от продажи электроэнергии, оптимизировать расходы, построить вертикально-интегрированную компанию, наладить эффективную цепочку поставок угля с государственных шахт и подготовить компанию к приватизации в кратчайшие сроки.

Задачу мы успешно выполняем - поставки угля отлажены, доходы поднялись, расходы также оптимизируем. Сейчас занимаемся построением вертикально-интегрированной компании ", - отметил Юрий Власенко.

Одним из ключевых направлений работы стало обновление стратегии реализации электроэнергии. Это обеспечило высокую конкуренцию на аукционах, а также значительный рост доходов компании.

"Мы обновили стратегию торгов и теперь успешно работаем на украинской энергетической бирже. Отказались от практики продажи больших объемов электроэнергии за раз в одни руки. Теперь на аукционах десятки компаний - часто это конечные потребители, небольшие производства. Благодаря их конкуренции цены на торгах растут, а мы получаем больше выручки ", - поделился руководитель" Центрененрго ".

Повышение доходов от реализации электроэнергии также позволяет своевременно оплачивать поставленный уголь. Сегодня компания закупает уголь напрямую у государственных шахт и полностью обеспечена топливом.

Юрий Власенко подчеркнул - балансирующие мощности тепловых электростанций "Центрэнерго" необходимы для украинской энергосистемы.

"Балансирующие мощности востребованы и с развитием возобновляемой энергетики этот спрос будет только повышаться. Чем больше в Украине строится "зеленых" электростанций, тем больше будут нужны ТЭС, чтобы сбалансировать перепады потребления и производства. В будущем это будут "золотые киловатты"", - считает глава "Центрэнерго".

Он отметил, что благодаря успешному выходу из кризиса и выполнению поставленных задач уже за девять месяцев этого года "Центрэнерго" почти полностью компенсировать ущерб от использования газа зимой этого года. По итогам года компания должна получить прибыль.