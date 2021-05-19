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Новости Политика Украины
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Американцы не будут решать судьбу Украины, - конгрессмен США

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Американцы не будут решать судьбу Украины, - конгрессмен США

Американцы готовы помогать украинскому народу, но не решать судьбу страны вместо украинцев. Об этом заявил конгрессмен США шести созывов Джим Слэттери на Форуме "Украинско-Американское партнерство" в Киеве 18 мая.

Форум был посвящен дальнейшему углублению украинско-американских отношений, налаживанию партнерских связей и освещению потенциала для американских инвестиций в Украину.

В частности Джим Слэттери заявил, что несмотря на то, что среди политиков США есть много разделений и различий, есть что-то, в чем и республиканцы и демократы солидарны. "Мы солидарны в том, что мы поддерживаем свободную, независимую, демократическую, процветающую Украину. Американцы хотят помочь украинскому народу, но будущее вашей страны будут определять сами украинцы", - отметил Слэттери.

Американцы не будут решать судьбу Украины, - конгрессмен США 01

На Форуме речь шла об организации действенного партнерства между регионами Украины и США по модели: штат - область, город США - город Украины, колледж - вуз, бизнес - бизнес, и т.д.
Именно такая модель, по мнению организаторов, может быть востребованной в Украине, учитывая децентрализацию власти.

"В условиях децентрализации местные власти получили много полномочий для развития общин. Вместе с полномочиями регионы Украины получили и возможность самостоятельного привлечения инвестиций в региональные проекты. Именно поэтому как организаторы Форума мы видим целесообразным распространение партнерства Украины и США на региональный и муниципальный уровень партнерства городов и областей с городами и штатами в США", - рассказал координатор Форума, заместитель координатора Всеукраинского Собора Павел Унгурян.

Кроме этого, были представлены социальные проекты, реализуемые в Украине совместно с диаспорой в рамках украинско-американского сотрудничества. Проект помощи нуждающимся семьям и распространение около 50 000 продуктовых пакетов накануне Пасхальных праздников стал стартом и планируется продолжать силами и при участии евангельских церквей Украины, благотворительных фондов и бизнес-партнеров.

Выступая на пресс-брифинге, соорганизатор Форума, координатор объединения религиозных и общественных организаций "Всеукраинский Собор" Александр Турчинов отметил что во время сегодняшнего мероприятия речь шла о конкретных экономических проектах. "Группа наших американских партнеров здесь уже две недели, и уже есть конкретные соглашения и договоренности о региональном украинско-американском сотрудничестве", - сказал он, подчеркнув, что реализация совместных проектов "призвана укрепить наши города, села и поселки, а это и есть укрепление нашей Украины".

Кроме того, на Форуме евангельскими церквями и религиозными организациями, входящими во Всеукраинский Собор, была представлена ​​благотворительная акция "30 лет служения Богу и Украине". Акция посвящена тридцатилетию независимости Украины и состоит в поддержке малообеспеченных граждан, и пострадавших в ходе военных действий на Востоке Украины.

"На старте было аккумулировано более 30 000 подарков. Впоследствии их число возросло до 50 000. Благодаря активному участию евангельских церквей, поддержке финансовых партнеров и логистической поддержке "АТБ-маркет" продуктовые наборы быстро и своевременно были доставлены нуждающимся семьям по всем областям страны", - рассказал Председатель духовного совета Всеукраинского Собора, епископ Валерий Антонюк.

Стоит отметить, что это первая волна акции, и в течение года раздача помощи нуждающимся семьям планируется к 30-летию независимости Украины летом и к Рождеству Христову зимой.

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Топ комментарии
+14
Ватники беспрерывно визжат о "внешнем управлении", но в то же время они безмерно СЧАСТЛИВЫ, что никакого "внешнего управления" (не ихнего) - НЕТ.
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19.05.2021 13:14
+9
Очевидно. Навіщо тягнути з лайна того, кому подобається в ньому сидіти. Не подобалося б, не лізли б.
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19.05.2021 13:18
+8
А чем лучше закусьівать бояру ягелем ілі валежніком? Я мєчтаю стать руССкім і поетому етот вопрос нє дайот мнє спать. Американцы не будут решать судьбу Украины, - конгрессмен США - Цензор.НЕТ 2752
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19.05.2021 13:28
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Правила форума Совет форумчан
Ватники беспрерывно визжат о "внешнем управлении", но в то же время они безмерно СЧАСТЛИВЫ, что никакого "внешнего управления" (не ихнего) - НЕТ.
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19.05.2021 13:14 Ответить
Какой-то запашок от этого заявления.
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19.05.2021 13:14 Ответить
Джимми явно забыл, что по Будапештскому Меморандуму он должен приложить максимум усилий для восстановления суверенитета Украины.
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19.05.2021 13:41 Ответить
ага , хреновый , как будто будапешстким фиговым листком еще раз подтерлись , только теперь за океаном... Американці не вирішуватимуть долю України, – конгресмен США - Цензор.НЕТ 2455
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19.05.2021 13:48 Ответить
та ніфіга самі "українці" вже давно нічого не "определяют"...- що не розуміти...
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19.05.2021 13:16 Ответить
Владу обрали 73% українців, вони і "опредилили". Це їх вибір.
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19.05.2021 13:20 Ответить
я про загальне
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19.05.2021 18:18 Ответить
Хе-хе. Вы хоть посмотрите, кто такой Джим Слэттери Американцы не будут решать судьбу Украины, - конгрессмен США - Цензор.НЕТ 663
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19.05.2021 13:18 Ответить
Очевидно. Навіщо тягнути з лайна того, кому подобається в ньому сидіти. Не подобалося б, не лізли б.
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19.05.2021 13:18 Ответить
Отмазался, дядя, да?! А кто будет решать? Американцы не будут решать судьбу Украины, - конгрессмен США - Цензор.НЕТ 1543 Шут кокаиновый, кукла с бениной рукой в жопе? Или Арахамия? Мой сосед 73 лет до недавнего времени был уверен, что это болезнь такая. Ермак? Степанов? Портнов?, Медведчук? Верещук? Кива млять???
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19.05.2021 13:19 Ответить
А жаль,без зовнішнього контроля з боку США "мудрий нарід" не розрулить !!!))
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19.05.2021 13:19 Ответить
Американцы намекают на отсутствие гос программы по патриотизму украинцев
ПРЕДЛАГАЮ НОВУЮ ИДЕЮ ДЛЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ УКРАИНЦЕВ
БОРЬБА С ЛЮМПЕНИЗАЦИЕЙ НАЦИИ - то есть ДЕЛЮМПЕНИЗАЦИЯ
Суть проблемы - раша усиленно превращала украинцев в люмпенскую нацию ( в нацию генетически нищих ) . А ведь украинцы были всегда зажиточными
И лозунг НА КОНЯ у украинцев отличался от лозунга НА ПОСОШОК у кацапов .
Но заселяя кацапами территорию Украины и вывозя украинцев в Сибирь и уничтожая украинцев , империя старалась опустить генетику украинцев до уровня нищих кацапов.
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19.05.2021 13:20 Ответить
Чем опасна люмпенизация - людям в голову не приходит проанализировать и сравнить жизнь в Европе и жизнь в Украине . Во первых - бедные в Европу просто не ездят . А их сейчас минимум 70% в Украине

И потому так легко на украинцах зарабатывать и спекулировать
Пример - 200 гр сыра grana podano ( типа пармезана) стоит в ЕС - 2 евро ( 70 гр) , в Украине за 70 гр можно купить где-то 100 гр, то есть в два раза, ВОПРОС - а почему такая цена ? В чем дело ? В спекуляции , процентах банка, растаможке ? Но вопрос задать некому, бо народ доведён до люмпенов и денег на эти вещи просто нет

Пример - оплата услуг нотариуса в Словакии дешевле, чем в Украине . Вот с какого дива ? Ведь зарплаты в Украине меньше в 2-4 раза
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19.05.2021 13:22 Ответить
комментарий отмечен как спам
Зря такое говорит. Украинцев самостоятельность пугает, как всякого ребенка.
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19.05.2021 13:20 Ответить
Не пи#ди .
Українці самостійно об'єдналися у 14му році й дали рашисстам по зубах, так гарно що ***** довелося засекретити втрати рабо-рашисстов щоб не лякалися.
P. S. путин-*****!
Крим- Україна!
РФ- Ворог!
*****&РФ- ПНХ!
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19.05.2021 13:47 Ответить
В ближайшем будущем россия нападет на Турцию. Не знаю из за чего и почему. Но скорее всего так и будет. Полыхнет вся Европа. Результат ...от россии останется только московская область. Нам украинцам придется снова собирать РУСЬ по кусочкам.
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19.05.2021 15:24 Ответить
а еще земля налетит на небесную ось!
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19.05.2021 20:13 Ответить
Коцап, самостоятельность пугает вас, исконных холопо-скотов, верящих в доброго сцаря... Американці не вирішуватимуть долю України, – конгресмен США - Цензор.НЕТ 5504 Американці не вирішуватимуть долю України, – конгресмен США - Цензор.НЕТ 5703
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19.05.2021 14:21 Ответить
Лучше бы американцы не сношали Муму, а определили судьбу Украины, потому что до сих пор ее судьбу определяли животные.
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19.05.2021 13:20 Ответить
комментарий отмечен как спам
Они её уже определили. Опять в жопу.
Американцы не пойдут на конфронтацию с Россией из-за Украины.
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19.05.2021 13:20 Ответить
Пойдут
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19.05.2021 13:22 Ответить
Не пойдут!
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19.05.2021 13:23 Ответить
Уже пошли
ХУТИН КИЛЛЕР
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19.05.2021 13:35 Ответить
"Госдеп также признает, что ответственное за проект юридическое лицо - компания Nord Stream 2 AG и ее генеральный директор, друг Путина и бывший офицер восточногерманской разведки Маттиас Варниг - участвуют в деятельности, подпадающей под санкции. Однако Госдепартамент откажется от применения этих санкций, ссылаясь на национальные интересы США."
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19.05.2021 14:41 Ответить
Американці не вирішуватимуть долю України, – конгресмен США - Цензор.НЕТ 9213 Кацапские Троли пытаются заложить украинцам мысль , что кроме раши мы никому не нужны.

Надо в корне изначально уничтожать пропаганду кацапов
А ещё такие типы, как Илларионов, Пионтковский с утра до вечера Украину пугают
Пора вообще перестать брать у них интервью
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19.05.2021 13:37 Ответить
Уже пошли. Или искандеры до сих пор смеються над санкциями? Не похоже, скорее плачут.
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19.05.2021 13:33 Ответить
А чем лучше закусьівать бояру ягелем ілі валежніком? Я мєчтаю стать руССкім і поетому етот вопрос нє дайот мнє спать. Американцы не будут решать судьбу Украины, - конгрессмен США - Цензор.НЕТ 2752
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19.05.2021 13:28 Ответить
Тыц😂🌷×××
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19.05.2021 13:32 Ответить
Свинопес,атвєть как жітєль самой бахатай памойкі міра,Норільск такая жє вигрєбная яма как і Чіта ілі ісчо засраннєє? Американці не вирішуватимуть долю України, – конгресмен США - Цензор.НЕТ 1667
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19.05.2021 13:36 Ответить
Аа, так это хахаль ВОНЫ. Всё понятно.
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19.05.2021 13:30 Ответить
Для чого бегемота , тягнути із болота ?
Якщо мудрий наріт вирішив обрати президента наріка і тупого блазня , то це дійсно наші внутрішні проблеми і вирішувати
іх прийдеться нам , а не американцям !
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19.05.2021 13:50 Ответить
Мудрый нарид таки имеет смысл своего существовыания ,как бы воочию.Выбрал блатка ЯнукОвища -получил опыт. Выбрал Порошенко -получил значимый опыт. Выбрал Зеленского ,получил опыт значимей в двойне .
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19.05.2021 15:32 Ответить
Какой мудак в логотипе мероприятия вымазал флаг Украины в зеленый цвет? Американці не вирішуватимуть долю України, – конгресмен США - Цензор.НЕТ 8138
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19.05.2021 14:32 Ответить
Ну да, ну да) наш мудрый нарит нарешает)))
73% идиотов!
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19.05.2021 15:32 Ответить
Не вполне понимаю возмущения некоторых коллег. Так это Американцы должны голосовать на выборах в Украине? Это Американцы избрали клоуна-уклониста Президентом и шоблу непонятных личностей в монобольшинство в ВР?
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19.05.2021 15:40 Ответить
Американці не вирішуватимуть долю України, – конгресмен США - Цензор.НЕТ 1211
Видно що мордвин кривавий фашист )(уйло і Юда -ЗЕбіл капітулянт замість
українського народу вирішуватимуть долю України, якщо вже не вирішили?
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19.05.2021 16:51 Ответить
колиб управляли з сша у нас не булоб 73% ідіотів
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19.05.2021 18:30 Ответить
Байден ищет встречи с пуйлом, встречи за спиной Украины
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19.05.2021 22:22 Ответить
Короче пока украинское финансовое лобби в когрессе не уравновесится с еврейским хорошего не жди ...Ну хотя бы полуевреи наши выходцы из украинских местечек ссср ))))
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19.05.2021 22:27 Ответить
 
 