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Новини Політика України
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США (6785) Унгурян (4)

Американці не вирішуватимуть долю України, – конгресмен США

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Американці не вирішуватимуть долю України, – конгресмен США

Американці готові допомагати українському народу, але не вирішуватимуть долю країни замість українців. Про це заявив Конгресмен США шести скликань Джим Слеттері на Форумі "Українсько-Американське партнерство", який відбувся у Києві 18 травня.

Форум був присвячений подальшому поглибленню українсько-американських відносин, налагодженню партнерських економічних зв'язків та висвітленню потенціалу для американських інвестицій в Україну.

Зокрема, Джим Слеттері заявив, що незважаючи на те, що серед політиків Сполучених Штатів Америки є багато розділень і розбіжностей, є щось, в чому і республіканці і демократи солідарні.

"Ми солідарні в тому, що ми підтримуємо вільну, незалежну, демократичну, процвітаючу Україну. Американці хочуть допомогти українському народу, але майбутнє вашої країни визначатимуть самі українці" - наголосив Слеттері.

Американці не вирішуватимуть долю України, – конгресмен США 01

На Форумі йшлося про організацію дієвого партнерства між регіонами України та США за моделлю: штат - область, місто США - місто України, коледж - виш, бізнес - бізнес і т.д. Саме така модель, на думку організаторів, може бути затребуваною в Україні з огляду на децентралізацію влади.

"В умовах децентралізації, місцева влада отримала багато повноважень для розбудови спроможних громад. Разом з повноваженнями, регіони України отримали й можливість самостійного залучення інвестицій в регіональні проекти. Саме тому як організатори Форуму ми вбачаємо за доцільне розповсюдження партнерства України та США на регіональний та муніципальний рівень партнерства міст та областей з містами та штатами в США" - розповів координатор Форуму, заступник координатора Всеукраїнського Собору Павло Унгурян. Крім цього, були презентовані соціальні проекти, які реалізовуються в Україні спільно з діаспорою в рамках українсько-американської співпраці.

Проект допомоги нужденним сім’ям та поширення близько 50 тисяч продуктових пакетів напередодні Великодніх свят став стартом і планується продовжувати силами та за участі євангельських церков України, благодійних фондів та бізнес-партнерів.

Виступаючи під час пресбрифінгу, співорганізатор Форуму, координатор об’єднання релігійних і громадських організацій "Всеукраїнський Собор" Олександр Турчинов зазначив що під час сьогоднішнього заходу йшлося про конкретні економічні проекти.

"Група наших американських партнерів тут вже два тижні і вже є конкретні угоди і домовленості щодо регіональної українсько-американської співпраці", – сказав він, наголосивши, що реалізація спільних проектів "покликана зміцнити наші міста, села та селища, а це і є зміцнення нашої України".

Окрім того, на Форумі євангельськими церквами та релігійними організаціями, що входять до Всеукраїнського Собору, була представлена благодійницька акція "30 років служіння Богу та Україні".

Акція присвячена тридцятиріччю незалежності України та полягає в підтримці малозабезпечених громадян, та тих, що постраждали в ході військових дій на Сході України.

"На старті було закумульовано понад 30 000 подарунків. Згодом їх кількість зросла до 50 000. Завдяки активній участі євангельських церков, підтримці фінансових партнерів та логістичній підтримці "АТБ-маркет" продуктові набори швидко і своєчасно були доставлені нужденним сім'ям по всіх областях країни" - розповів Голова духовної ради Всеукраїнського Собору, єпископ Валерій Антонюк.

Варто зазначити, що це перша хвиля акції, і протягом року роздача допомоги нужденним сім'ям планується до 30-річчя незалежності України влітку та до Різдва Христового взимку

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Топ коментарі
+14
Ватники беспрерывно визжат о "внешнем управлении", но в то же время они безмерно СЧАСТЛИВЫ, что никакого "внешнего управления" (не ихнего) - НЕТ.
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19.05.2021 13:14
+9
Очевидно. Навіщо тягнути з лайна того, кому подобається в ньому сидіти. Не подобалося б, не лізли б.
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19.05.2021 13:18
+8
А чем лучше закусьівать бояру ягелем ілі валежніком? Я мєчтаю стать руССкім і поетому етот вопрос нє дайот мнє спать. Американцы не будут решать судьбу Украины, - конгрессмен США - Цензор.НЕТ 2752
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19.05.2021 13:28
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Ватники беспрерывно визжат о "внешнем управлении", но в то же время они безмерно СЧАСТЛИВЫ, что никакого "внешнего управления" (не ихнего) - НЕТ.
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19.05.2021 13:14 Відповісти
Какой-то запашок от этого заявления.
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19.05.2021 13:14 Відповісти
Джимми явно забыл, что по Будапештскому Меморандуму он должен приложить максимум усилий для восстановления суверенитета Украины.
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19.05.2021 13:41 Відповісти
ага , хреновый , как будто будапешстким фиговым листком еще раз подтерлись , только теперь за океаном... Американці не вирішуватимуть долю України, – конгресмен США - Цензор.НЕТ 2455
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19.05.2021 13:48 Відповісти
та ніфіга самі "українці" вже давно нічого не "определяют"...- що не розуміти...
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19.05.2021 13:16 Відповісти
Владу обрали 73% українців, вони і "опредилили". Це їх вибір.
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19.05.2021 13:20 Відповісти
я про загальне
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19.05.2021 18:18 Відповісти
Хе-хе. Вы хоть посмотрите, кто такой Джим Слэттери Американцы не будут решать судьбу Украины, - конгрессмен США - Цензор.НЕТ 663
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19.05.2021 13:18 Відповісти
Очевидно. Навіщо тягнути з лайна того, кому подобається в ньому сидіти. Не подобалося б, не лізли б.
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19.05.2021 13:18 Відповісти
Отмазался, дядя, да?! А кто будет решать? Американцы не будут решать судьбу Украины, - конгрессмен США - Цензор.НЕТ 1543 Шут кокаиновый, кукла с бениной рукой в жопе? Или Арахамия? Мой сосед 73 лет до недавнего времени был уверен, что это болезнь такая. Ермак? Степанов? Портнов?, Медведчук? Верещук? Кива млять???
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19.05.2021 13:19 Відповісти
А жаль,без зовнішнього контроля з боку США "мудрий нарід" не розрулить !!!))
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19.05.2021 13:19 Відповісти
Американцы намекают на отсутствие гос программы по патриотизму украинцев
ПРЕДЛАГАЮ НОВУЮ ИДЕЮ ДЛЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ УКРАИНЦЕВ
БОРЬБА С ЛЮМПЕНИЗАЦИЕЙ НАЦИИ - то есть ДЕЛЮМПЕНИЗАЦИЯ
Суть проблемы - раша усиленно превращала украинцев в люмпенскую нацию ( в нацию генетически нищих ) . А ведь украинцы были всегда зажиточными
И лозунг НА КОНЯ у украинцев отличался от лозунга НА ПОСОШОК у кацапов .
Но заселяя кацапами территорию Украины и вывозя украинцев в Сибирь и уничтожая украинцев , империя старалась опустить генетику украинцев до уровня нищих кацапов.
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19.05.2021 13:20 Відповісти
Чем опасна люмпенизация - людям в голову не приходит проанализировать и сравнить жизнь в Европе и жизнь в Украине . Во первых - бедные в Европу просто не ездят . А их сейчас минимум 70% в Украине

И потому так легко на украинцах зарабатывать и спекулировать
Пример - 200 гр сыра grana podano ( типа пармезана) стоит в ЕС - 2 евро ( 70 гр) , в Украине за 70 гр можно купить где-то 100 гр, то есть в два раза, ВОПРОС - а почему такая цена ? В чем дело ? В спекуляции , процентах банка, растаможке ? Но вопрос задать некому, бо народ доведён до люмпенов и денег на эти вещи просто нет

Пример - оплата услуг нотариуса в Словакии дешевле, чем в Украине . Вот с какого дива ? Ведь зарплаты в Украине меньше в 2-4 раза
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19.05.2021 13:22 Відповісти
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Зря такое говорит. Украинцев самостоятельность пугает, как всякого ребенка.
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19.05.2021 13:20 Відповісти
Не пи#ди .
Українці самостійно об'єдналися у 14му році й дали рашисстам по зубах, так гарно що ***** довелося засекретити втрати рабо-рашисстов щоб не лякалися.
P. S. путин-*****!
Крим- Україна!
РФ- Ворог!
*****&РФ- ПНХ!
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19.05.2021 13:47 Відповісти
В ближайшем будущем россия нападет на Турцию. Не знаю из за чего и почему. Но скорее всего так и будет. Полыхнет вся Европа. Результат ...от россии останется только московская область. Нам украинцам придется снова собирать РУСЬ по кусочкам.
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19.05.2021 15:24 Відповісти
а еще земля налетит на небесную ось!
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19.05.2021 20:13 Відповісти
Коцап, самостоятельность пугает вас, исконных холопо-скотов, верящих в доброго сцаря... Американці не вирішуватимуть долю України, – конгресмен США - Цензор.НЕТ 5504 Американці не вирішуватимуть долю України, – конгресмен США - Цензор.НЕТ 5703
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19.05.2021 14:21 Відповісти
Лучше бы американцы не сношали Муму, а определили судьбу Украины, потому что до сих пор ее судьбу определяли животные.
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19.05.2021 13:20 Відповісти
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Они её уже определили. Опять в жопу.
Американцы не пойдут на конфронтацию с Россией из-за Украины.
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19.05.2021 13:20 Відповісти
Пойдут
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19.05.2021 13:22 Відповісти
Не пойдут!
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19.05.2021 13:23 Відповісти
Уже пошли
ХУТИН КИЛЛЕР
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19.05.2021 13:35 Відповісти
"Госдеп также признает, что ответственное за проект юридическое лицо - компания Nord Stream 2 AG и ее генеральный директор, друг Путина и бывший офицер восточногерманской разведки Маттиас Варниг - участвуют в деятельности, подпадающей под санкции. Однако Госдепартамент откажется от применения этих санкций, ссылаясь на национальные интересы США."
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19.05.2021 14:41 Відповісти
Американці не вирішуватимуть долю України, – конгресмен США - Цензор.НЕТ 9213 Кацапские Троли пытаются заложить украинцам мысль , что кроме раши мы никому не нужны.

Надо в корне изначально уничтожать пропаганду кацапов
А ещё такие типы, как Илларионов, Пионтковский с утра до вечера Украину пугают
Пора вообще перестать брать у них интервью
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19.05.2021 13:37 Відповісти
Уже пошли. Или искандеры до сих пор смеються над санкциями? Не похоже, скорее плачут.
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19.05.2021 13:33 Відповісти
А чем лучше закусьівать бояру ягелем ілі валежніком? Я мєчтаю стать руССкім і поетому етот вопрос нє дайот мнє спать. Американцы не будут решать судьбу Украины, - конгрессмен США - Цензор.НЕТ 2752
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19.05.2021 13:28 Відповісти
Тыц😂🌷×××
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19.05.2021 13:32 Відповісти
Свинопес,атвєть как жітєль самой бахатай памойкі міра,Норільск такая жє вигрєбная яма как і Чіта ілі ісчо засраннєє? Американці не вирішуватимуть долю України, – конгресмен США - Цензор.НЕТ 1667
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19.05.2021 13:36 Відповісти
Аа, так это хахаль ВОНЫ. Всё понятно.
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19.05.2021 13:30 Відповісти
Для чого бегемота , тягнути із болота ?
Якщо мудрий наріт вирішив обрати президента наріка і тупого блазня , то це дійсно наші внутрішні проблеми і вирішувати
іх прийдеться нам , а не американцям !
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19.05.2021 13:50 Відповісти
Мудрый нарид таки имеет смысл своего существовыания ,как бы воочию.Выбрал блатка ЯнукОвища -получил опыт. Выбрал Порошенко -получил значимый опыт. Выбрал Зеленского ,получил опыт значимей в двойне .
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19.05.2021 15:32 Відповісти
Какой мудак в логотипе мероприятия вымазал флаг Украины в зеленый цвет? Американці не вирішуватимуть долю України, – конгресмен США - Цензор.НЕТ 8138
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19.05.2021 14:32 Відповісти
Ну да, ну да) наш мудрый нарит нарешает)))
73% идиотов!
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19.05.2021 15:32 Відповісти
Не вполне понимаю возмущения некоторых коллег. Так это Американцы должны голосовать на выборах в Украине? Это Американцы избрали клоуна-уклониста Президентом и шоблу непонятных личностей в монобольшинство в ВР?
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19.05.2021 15:40 Відповісти
Американці не вирішуватимуть долю України, – конгресмен США - Цензор.НЕТ 1211
Видно що мордвин кривавий фашист )(уйло і Юда -ЗЕбіл капітулянт замість
українського народу вирішуватимуть долю України, якщо вже не вирішили?
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19.05.2021 16:51 Відповісти
колиб управляли з сша у нас не булоб 73% ідіотів
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19.05.2021 18:30 Відповісти
Байден ищет встречи с пуйлом, встречи за спиной Украины
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19.05.2021 22:22 Відповісти
Короче пока украинское финансовое лобби в когрессе не уравновесится с еврейским хорошего не жди ...Ну хотя бы полуевреи наши выходцы из украинских местечек ссср ))))
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19.05.2021 22:27 Відповісти
 
 