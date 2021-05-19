Шмыгаль о кадровых перестановках в Кабмине: Правительство продолжает работать стабильно

Правительство Украины продолжает работать в стабильном режиме.

Об этом сегодня, открывая заседание Кабмина, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

При этом он отдельно поблагодарил каждого из трех уволенных вчера Радой министров.

"Правительство продолжает стабильно работать. Убежден, что в ближайшее время министерства получат новых глав, перед которыми будут стоять четкие критерии, задачи и требования к работе", - отметил премьер.

Читайте также: Шмыгаль внес в ВР представления по назначению трех министров, - пресс-секретарь премьера Куришко

Как сообщалось, 18 мая ВР отправила в отставку главу МОЗ Максима Степанова, главу Мининфраструктуры Владислава Криклия и главу Минэкономики Игоря Петрашко. Ожидается, что голосование за назначение новых министров состоится 20 мая.