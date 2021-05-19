Шмыгаль о кадровых перестановках в Кабмине: Правительство продолжает работать стабильно
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Правительство Украины продолжает работать в стабильном режиме.
Об этом сегодня, открывая заседание Кабмина, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
При этом он отдельно поблагодарил каждого из трех уволенных вчера Радой министров.
"Правительство продолжает стабильно работать. Убежден, что в ближайшее время министерства получат новых глав, перед которыми будут стоять четкие критерии, задачи и требования к работе", - отметил премьер.
Как сообщалось, 18 мая ВР отправила в отставку главу МОЗ Максима Степанова, главу Мининфраструктуры Владислава Криклия и главу Минэкономики Игоря Петрашко. Ожидается, что голосование за назначение новых министров состоится 20 мая.
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а в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все харррррррашо!
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