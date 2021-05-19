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Новости Политика Украины
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Шмыгаль о кадровых перестановках в Кабмине: Правительство продолжает работать стабильно

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Шмыгаль о кадровых перестановках в Кабмине: Правительство продолжает работать стабильно

Правительство Украины продолжает работать в стабильном режиме.

Об этом сегодня, открывая заседание Кабмина, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

При этом он отдельно поблагодарил каждого из трех уволенных вчера Радой министров.

"Правительство продолжает стабильно работать. Убежден, что в ближайшее время министерства получат новых глав, перед которыми будут стоять четкие критерии, задачи и требования к работе", - отметил премьер.

Читайте также: Шмыгаль внес в ВР представления по назначению трех министров, - пресс-секретарь премьера Куришко

Как сообщалось, 18 мая ВР отправила в отставку главу МОЗ Максима Степанова, главу Мининфраструктуры Владислава Криклия и главу Минэкономики Игоря Петрашко. Ожидается, что голосование за назначение новых министров состоится 20 мая.

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Топ комментарии
+3
Звичайно, що стабільно: ціни на все ростуть стабільно, народ біднішає теж стабільно. А уряд грає в пятнашки міністрами.
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19.05.2021 13:38
+2
Разве что, в том смысле, что в правительстве кто-то стабильно не справляется с работой...
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19.05.2021 13:32
+2
ВВП падає, але стабільно. Наступив стабілізєц одним словом.
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19.05.2021 13:41
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Разве что, в том смысле, что в правительстве кто-то стабильно не справляется с работой...
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19.05.2021 13:32 Ответить
Лялькова вистава кремлівського балагана триває !!! Від зміни місць доданків сума не змінюється !!!)))
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19.05.2021 13:46 Ответить
Стабільно? Невже ще залишилась якась сфера, яку ви не обікрали і не знищили?
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19.05.2021 13:33 Ответить
Та є: гопніки (головний офіс Президента) та Уряд. Самі ж в себе не крадуть, бо якось невдобно буде.
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19.05.2021 13:40 Ответить
Прораб Єгоров крав у себе на дачі будматеріали, з яких будував собі баню. Шмыгаль о кадровых перестановках в Кабмине: Правительство продолжает работать стабильно - Цензор.НЕТ 2443
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19.05.2021 13:43 Ответить
Звичайно, що стабільно: ціни на все ростуть стабільно, народ біднішає теж стабільно. А уряд грає в пятнашки міністрами.
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19.05.2021 13:38 Ответить
Але, як каже класик. є плюси - зарплата у шмигаля стабільна, без затримок і регулярні преміальні.
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19.05.2021 13:40 Ответить
тобто, можна сподіватись, що і надалі ВВП зменшуватиметься, а ціни та тарифи зростатимуть?
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19.05.2021 13:39 Ответить
ВВП падає, але стабільно. Наступив стабілізєц одним словом.
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19.05.2021 13:41 Ответить
Да, вот именно слово стабильно и настораживает. При овоще стабильность тоже лозунгом была.
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19.05.2021 13:43 Ответить
Стабильно... ПАДАЕМ ВНИЗ!
(с) сериал "Крутое пике".
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19.05.2021 13:44 Ответить
Шмыгаль о кадровых перестановках в Кабмине: Правительство продолжает работать стабильно - Цензор.НЕТ 191
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19.05.2021 13:49 Ответить
сгорел ваш дом с конюшней вместе, когда пылало все поместье,
а в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все харррррррашо!
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19.05.2021 13:44 Ответить
Міняють другорядних ляльок,але видовище лялькового балагана ,за тим самим сценарієм ,триває !!!))
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19.05.2021 13:49 Ответить
Стабильность: Прочность, Устойчивость, Неизменность.
Эффективность: Результативность, Рентабельность, Продуктивность.
...а вы шо подумали?
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19.05.2021 13:54 Ответить
 
 