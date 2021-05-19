Кабмин одобрил создание в Киеве нового вуза - Института Национальной гвардии

Кабинет Министров одобрил распоряжение о создании Киевского института Национальной гвардии Украины. Создание вуза планируется на базе Киевского факультета Национальной академии Национальной гвардии Украины путем выделения его из состава Национальной академии НГУ.

Такое решение правительство приняло на заседании в среду, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В настоящее время в структуре Нацакадемии НГУ действует территориально обособленное структурное подразделение - Киевский факультет Нацакадемии НГУ, который осуществляет подготовку по госзаказу квалифицированных специалистов тактического уровня военного образования ступени высшего образования "бакалавр" по специальностям "Право" и "Государственная безопасность" для нужд НГУ.

В частности, в МВД сообщили, что подпунктом 201 пункта 2 раздела XV "Заключительные и переходные положения" Закона "О высшем образовании" предусмотрено, что территориально обособленные структурные подразделения высших учебных заведений в Киеве, Харькове, Львове, Днепре и Одессе, функционирующих в день вступления в силу настоящего Закона, должны быть реорганизованы или приостановлены до 1 июля 2021 решением высших учебных заведений или их учредителей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Нацгвардия получила 3-й вертолет Airbus Н-225 французского производства, - МВД. ФОТОрепортаж

В связи с тем, как объясняют в МВД, что в сегодняшних условиях существует насущная необходимость в подготовке высококвалифицированных кадров для комплектования должностей офицерского состава НГУ, проектом документа и было предложено создать на базе Киевского факультета Нацакадемии НГУ Киевский институт НГУ как отдельный высшее военное учебное заведение.