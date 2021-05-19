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Кабмин одобрил создание в Киеве нового вуза - Института Национальной гвардии

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабмин одобрил создание в Киеве нового вуза - Института Национальной гвардии

Кабинет Министров одобрил распоряжение о создании Киевского института Национальной гвардии Украины. Создание вуза планируется на базе Киевского факультета Национальной академии Национальной гвардии Украины путем выделения его из состава Национальной академии НГУ.

Такое решение правительство приняло на заседании в среду, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В настоящее время в структуре Нацакадемии НГУ действует территориально обособленное структурное подразделение - Киевский факультет Нацакадемии НГУ, который осуществляет подготовку по госзаказу квалифицированных специалистов тактического уровня военного образования ступени высшего образования "бакалавр" по специальностям "Право" и "Государственная безопасность" для нужд НГУ.

В частности, в МВД сообщили, что подпунктом 201 пункта 2 раздела XV "Заключительные и переходные положения" Закона "О высшем образовании" предусмотрено, что территориально обособленные структурные подразделения высших учебных заведений в Киеве, Харькове, Львове, Днепре и Одессе, функционирующих в день вступления в силу настоящего Закона, должны быть реорганизованы или приостановлены до 1 июля 2021 решением высших учебных заведений или их учредителей.

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В связи с тем, как объясняют в МВД, что в сегодняшних условиях существует насущная необходимость в подготовке высококвалифицированных кадров для комплектования должностей офицерского состава НГУ, проектом документа и было предложено создать на базе Киевского факультета Нацакадемии НГУ Киевский институт НГУ как отдельный высшее военное учебное заведение.

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Топ комментарии
+8
Кому-то выстругали кормушку. Кабмин одобрил создание в Киеве нового вуза - Института Национальной гвардии - Цензор.НЕТ 1876
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19.05.2021 18:16
+8
На країну напав агресор, а Буба не армію, а ментів спонсорує, як лукашенко і фуйло. З ким воює? Від кого Україну захищає?
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19.05.2021 18:20
+6
а ректором сынишку рюкзакова,ага?
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19.05.2021 18:16
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а ректором сынишку рюкзакова,ага?
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19.05.2021 18:16 Ответить
Кому-то выстругали кормушку. Кабмин одобрил создание в Киеве нового вуза - Института Национальной гвардии - Цензор.НЕТ 1876
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19.05.2021 18:16 Ответить
Поголів"я зеленої свиноти зростає!!))
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19.05.2021 18:30 Ответить
Напевно мажорів розвелося.
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19.05.2021 18:18 Ответить
Ще один гадюшник створили !!! Імітація бурхливої державної діяльності триває!!!)))
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19.05.2021 18:19 Ответить
На країну напав агресор, а Буба не армію, а ментів спонсорує, як лукашенко і фуйло. З ким воює? Від кого Україну захищає?
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19.05.2021 18:20 Ответить
Так дефакто в нас президент арсен аваков, зЄля персонаж підставний. Зараз тенденція - все в мусоральню, на неї третина бюджету витрачається...
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20.05.2021 10:24 Ответить
В біологіі це зветься - брунькування !!!))
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19.05.2021 18:22 Ответить
Та передача влади від одного олігарха до наступного-Моє Пансьске ІМХО..))
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19.05.2021 18:53 Ответить
мало ментов в стране, срочно надо добавить
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19.05.2021 18:24 Ответить
Та вже більше ніж у збройних силах, цих авакянівських покідьків розплодилось.
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20.05.2021 10:25 Ответить
Це здіпец,ВРУ-якісь комісіі утворює,КМУ-програми"лагідної українізації" та ментівські розплідники брунькує !!! Бурхлива державна діяльність триває !!!)))
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19.05.2021 18:26 Ответить
Відволікання уваги,Шановний Пане..
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19.05.2021 18:34 Ответить
Зелена пліснява,це лялькова імітація державної влади,тому будь-які іх дії ,це лише імітація бурхливої державної діяльності !!))
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19.05.2021 18:44 Ответить
Тридцять років вже..))
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19.05.2021 18:49 Ответить
Є така країна,зветься Україна ,а от держави таої,через відсутність української державної влади ,на жаль,немає !!!)))
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19.05.2021 18:53 Ответить
І не було!!
Йде цілеспрямоводний геноцид!
Всі танці з бубном в "Дії" (так, до слова прийшлося)..
Ніяких "жиддя по новому" та "жиддя без бідності" не бачу...
Мені вже років - Хрущова вистачає-пам'ятаю ..

😁😁
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19.05.2021 19:13 Ответить
"Спутник вишел на орбиту,захвати с собой Никиту! И от имени страни,звідані его с Луни1 Чтоби етот три-два-рас,не долбал рабочий класс !! Віршик з моєго дитинства !!!))
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19.05.2021 19:21 Ответить
І з мого... Як то давно було...
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19.05.2021 20:40 Ответить
60 років тому + - !!!!))))
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19.05.2021 20:44 Ответить
Пане Дмитре, як то кажуть у Одесі -Ну таки ДА ! Кабмін схвалив створення в Києві нового вишу - Інституту Національної гвардії - Цензор.НЕТ 5192 Кабмін схвалив створення в Києві нового вишу - Інституту Національної гвардії - Цензор.НЕТ 5192 Кабмін схвалив створення в Києві нового вишу - Інституту Національної гвардії - Цензор.НЕТ 5192 Здоров'я і наснаги !
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19.05.2021 21:00 Ответить
Теперь два штуки стало...(с)
Воспрос только, - на кой ???
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19.05.2021 18:31 Ответить
фафак готується до захисту владних повноважень.
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20.05.2021 10:29 Ответить
А шотама з "самообороною"??
Помилки сРаліна....
ЗЕМЛЮ продали...
А підтримали Лохи та неЛохи, нє?!!
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19.05.2021 18:31 Ответить
Авакову деньги некуда деть, всё нормально в НГ с зарплатой, жильём, оснащением и вооружением?.. Мало харьковской бурсы и киевского недо-факультета, давайте ещё один полумилицейский-полувоенный бурситет сварганим, где курсант 4 года будет нарядами и хозработами страдать, а потом нулячий приходить в войска? Из толковых сержантов надо офицеров готовить на несколькомесячных курсах. Вы же всё о стандартах НАТО кукарекаете, а делаете по-совковому. Кстати, Донецкие и Луганские милицейские шарашки наконец-то разогнали или сидят-"учат" курсантов за бабло? Кабмин одобрил создание в Киеве нового вуза - Института Национальной гвардии - Цензор.НЕТ 1766
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19.05.2021 18:57 Ответить
Чергове свідчення того, що олігархія вибудовує гнидо-тоталітарну диктатуру...
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19.05.2021 19:20 Ответить
Ще один розплідник "ланцюгових псів"!
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19.05.2021 19:40 Ответить
У нас ментов катастрофически не хватает. Надо увеличить им зарплату и количество вузов их выпускающих. Может тогда догоним Московию.
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19.05.2021 19:44 Ответить
Готовлять місце для викладацької роботи новоспеченому кандидату наук після закінчення каденції в ВР.
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19.05.2021 20:14 Ответить
А чему там бубут учить? Как правильно заворушення подавлять?
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19.05.2021 20:20 Ответить
Як вимагать в громадян хабарі, і скільки і як передавать аваку
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20.05.2021 10:30 Ответить
Денег милиционерам дают от пуза. Вот они то вертолеты французкие для охоты закупают, то бесконечные военные училища плодят с генеральскими должностями. А ракетная программа уже два года как не финансируется. Зеленский очень хотел финансировать,а плохой боярин Ермак запретил....
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19.05.2021 20:39 Ответить
Угадайте, кто займёт кресло почётного президента
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20.05.2021 11:58 Ответить
 
 