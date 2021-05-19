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Кабмін схвалив створення в Києві нового вишу - Інституту Національної гвардії

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кабмін схвалив створення в Києві нового вишу - Інституту Національної гвардії

Кабінет Міністрів схвалив розпорядження щодо утворення Київського інституту Національної гвардії України. Створення вишу планується на базі Київського факультету Національної академії Національної гвардії України шляхом виділення його зі складу Національної академії НГУ.

Таке рішення уряд ухвалив на засіданні у середу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Наразі у структурі Нацакадемії НГУ діє територіально відокремлений структурний підрозділ – Київський факультет Нацакадемії НГУ, який здійснює підготовку за держзамовленням кваліфікованих фахівців тактичного рівня військової освіти ступеня вищої освіти "бакалавр" за спеціальностями "Право" та "Державна безпека" для потреб НГУ.

Зокрема, у МВС поінформували, що підпунктом 201 пункту 2 розділу XV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону "Про вищу освіту" передбачено, що територіально відокремлені структурні підрозділи закладів вищої освіти у Києві, Харкові, Львові, Дніпрі і Одесі, що функціонують на день набрання чинності цим Законом, мають бути реорганізовані або припинені до 1 липня 2021 року рішенням закладів вищої освіти або їх засновників.

У зв’язку з тим, як пояснюють у МВС, що в умовах сьогодення існує нагальна потреба у підготовці висококваліфікованих кадрів для комплектування посад офіцерського складу НГУ, проєктом документу і було запропоновано створити на базі Київського факультету Нацакадемії НГУ Київський інститут НГУ як окремий вищий військовий навчальний заклад.

Читайте також: Приватні виші зможуть готувати фахівців за держзамовленням, - Міносвіти

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Топ коментарі
+8
Кому-то выстругали кормушку. Кабмин одобрил создание в Киеве нового вуза - Института Национальной гвардии - Цензор.НЕТ 1876
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19.05.2021 18:16
+8
На країну напав агресор, а Буба не армію, а ментів спонсорує, як лукашенко і фуйло. З ким воює? Від кого Україну захищає?
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19.05.2021 18:20
+6
а ректором сынишку рюкзакова,ага?
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19.05.2021 18:16
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а ректором сынишку рюкзакова,ага?
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19.05.2021 18:16 Відповісти
Кому-то выстругали кормушку. Кабмин одобрил создание в Киеве нового вуза - Института Национальной гвардии - Цензор.НЕТ 1876
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19.05.2021 18:16 Відповісти
Поголів"я зеленої свиноти зростає!!))
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19.05.2021 18:30 Відповісти
Напевно мажорів розвелося.
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19.05.2021 18:18 Відповісти
Ще один гадюшник створили !!! Імітація бурхливої державної діяльності триває!!!)))
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19.05.2021 18:19 Відповісти
На країну напав агресор, а Буба не армію, а ментів спонсорує, як лукашенко і фуйло. З ким воює? Від кого Україну захищає?
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19.05.2021 18:20 Відповісти
Так дефакто в нас президент арсен аваков, зЄля персонаж підставний. Зараз тенденція - все в мусоральню, на неї третина бюджету витрачається...
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20.05.2021 10:24 Відповісти
В біологіі це зветься - брунькування !!!))
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19.05.2021 18:22 Відповісти
Та передача влади від одного олігарха до наступного-Моє Пансьске ІМХО..))
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19.05.2021 18:53 Відповісти
мало ментов в стране, срочно надо добавить
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19.05.2021 18:24 Відповісти
Та вже більше ніж у збройних силах, цих авакянівських покідьків розплодилось.
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20.05.2021 10:25 Відповісти
Це здіпец,ВРУ-якісь комісіі утворює,КМУ-програми"лагідної українізації" та ментівські розплідники брунькує !!! Бурхлива державна діяльність триває !!!)))
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19.05.2021 18:26 Відповісти
Відволікання уваги,Шановний Пане..
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19.05.2021 18:34 Відповісти
Зелена пліснява,це лялькова імітація державної влади,тому будь-які іх дії ,це лише імітація бурхливої державної діяльності !!))
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19.05.2021 18:44 Відповісти
Тридцять років вже..))
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19.05.2021 18:49 Відповісти
Є така країна,зветься Україна ,а от держави таої,через відсутність української державної влади ,на жаль,немає !!!)))
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19.05.2021 18:53 Відповісти
І не було!!
Йде цілеспрямоводний геноцид!
Всі танці з бубном в "Дії" (так, до слова прийшлося)..
Ніяких "жиддя по новому" та "жиддя без бідності" не бачу...
Мені вже років - Хрущова вистачає-пам'ятаю ..

😁😁
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19.05.2021 19:13 Відповісти
"Спутник вишел на орбиту,захвати с собой Никиту! И от имени страни,звідані его с Луни1 Чтоби етот три-два-рас,не долбал рабочий класс !! Віршик з моєго дитинства !!!))
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19.05.2021 19:21 Відповісти
І з мого... Як то давно було...
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19.05.2021 20:40 Відповісти
60 років тому + - !!!!))))
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19.05.2021 20:44 Відповісти
Пане Дмитре, як то кажуть у Одесі -Ну таки ДА ! Кабмін схвалив створення в Києві нового вишу - Інституту Національної гвардії - Цензор.НЕТ 5192 Кабмін схвалив створення в Києві нового вишу - Інституту Національної гвардії - Цензор.НЕТ 5192 Кабмін схвалив створення в Києві нового вишу - Інституту Національної гвардії - Цензор.НЕТ 5192 Здоров'я і наснаги !
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19.05.2021 21:00 Відповісти
Теперь два штуки стало...(с)
Воспрос только, - на кой ???
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19.05.2021 18:31 Відповісти
фафак готується до захисту владних повноважень.
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20.05.2021 10:29 Відповісти
А шотама з "самообороною"??
Помилки сРаліна....
ЗЕМЛЮ продали...
А підтримали Лохи та неЛохи, нє?!!
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19.05.2021 18:31 Відповісти
Авакову деньги некуда деть, всё нормально в НГ с зарплатой, жильём, оснащением и вооружением?.. Мало харьковской бурсы и киевского недо-факультета, давайте ещё один полумилицейский-полувоенный бурситет сварганим, где курсант 4 года будет нарядами и хозработами страдать, а потом нулячий приходить в войска? Из толковых сержантов надо офицеров готовить на несколькомесячных курсах. Вы же всё о стандартах НАТО кукарекаете, а делаете по-совковому. Кстати, Донецкие и Луганские милицейские шарашки наконец-то разогнали или сидят-"учат" курсантов за бабло? Кабмин одобрил создание в Киеве нового вуза - Института Национальной гвардии - Цензор.НЕТ 1766
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19.05.2021 18:57 Відповісти
Чергове свідчення того, що олігархія вибудовує гнидо-тоталітарну диктатуру...
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19.05.2021 19:20 Відповісти
Ще один розплідник "ланцюгових псів"!
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19.05.2021 19:40 Відповісти
У нас ментов катастрофически не хватает. Надо увеличить им зарплату и количество вузов их выпускающих. Может тогда догоним Московию.
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19.05.2021 19:44 Відповісти
Готовлять місце для викладацької роботи новоспеченому кандидату наук після закінчення каденції в ВР.
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19.05.2021 20:14 Відповісти
А чему там бубут учить? Как правильно заворушення подавлять?
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19.05.2021 20:20 Відповісти
Як вимагать в громадян хабарі, і скільки і як передавать аваку
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20.05.2021 10:30 Відповісти
Денег милиционерам дают от пуза. Вот они то вертолеты французкие для охоты закупают, то бесконечные военные училища плодят с генеральскими должностями. А ракетная программа уже два года как не финансируется. Зеленский очень хотел финансировать,а плохой боярин Ермак запретил....
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19.05.2021 20:39 Відповісти
Угадайте, кто займёт кресло почётного президента
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20.05.2021 11:58 Відповісти
 
 