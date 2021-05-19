Кабмін схвалив створення в Києві нового вишу - Інституту Національної гвардії

Кабінет Міністрів схвалив розпорядження щодо утворення Київського інституту Національної гвардії України. Створення вишу планується на базі Київського факультету Національної академії Національної гвардії України шляхом виділення його зі складу Національної академії НГУ.

Таке рішення уряд ухвалив на засіданні у середу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Наразі у структурі Нацакадемії НГУ діє територіально відокремлений структурний підрозділ – Київський факультет Нацакадемії НГУ, який здійснює підготовку за держзамовленням кваліфікованих фахівців тактичного рівня військової освіти ступеня вищої освіти "бакалавр" за спеціальностями "Право" та "Державна безпека" для потреб НГУ.

Зокрема, у МВС поінформували, що підпунктом 201 пункту 2 розділу XV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону "Про вищу освіту" передбачено, що територіально відокремлені структурні підрозділи закладів вищої освіти у Києві, Харкові, Львові, Дніпрі і Одесі, що функціонують на день набрання чинності цим Законом, мають бути реорганізовані або припинені до 1 липня 2021 року рішенням закладів вищої освіти або їх засновників.

У зв’язку з тим, як пояснюють у МВС, що в умовах сьогодення існує нагальна потреба у підготовці висококваліфікованих кадрів для комплектування посад офіцерського складу НГУ, проєктом документу і було запропоновано створити на базі Київського факультету Нацакадемії НГУ Київський інститут НГУ як окремий вищий військовий навчальний заклад.

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