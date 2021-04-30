Приватні виші зможуть готувати фахівців за держзамовленням, - Міносвіти

Вперше приватні заклади вищої освіти зможуть здійснювати підготовку молодших бакалаврів і бакалаврів за державним замовленням.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Міносвіти.

Таким закладам буде відкрито доступ до модуля "Державне замовлення" Єдиної державної бази з питань освіти, якщо вони подадуть заяву в МОН до 24 травня 2021 року.

Відповідний лист №1/9-217 від 27.04.2021 р. направлено закладам приватної форми власності, що здійснюють підготовку молодших бакалаврів та бакалаврів.

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"Найкращі приватні заклади вищої освіти також мають великий методичний та матеріально-технічний потенціал для надання якісної освіти. Для розбудови конкурентоспроможної системи закладів вищої освіти важливо створити рівні можливості для закладів усіх форм власності", – зазначив Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

У випадку відкриття доступу до ЄДЕБО та отримання місць державного замовлення заклад освіти повинен буде дотримуватись законодавства про індикативну собівартість на всіх рівнях, спеціальностях та формах здобуття вищої освіти.

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Такі можливості реалізуються на виконання абзацу третього пункту 8 Прикінцевих положень Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік".

Зазначимо, що Всеукраїнське об'єднання організацій роботодавців у галузі вищої освіти висловило підтримку МОН щодо запровадження цієї ініціативи.

"Завдячуючи послідовній позиції Міністра освіти і науки Сергія Шкарлета щодо створення реальних можливостей для розвитку закладів вищої освіти всіх форм власності, з 2021 року вітчизняні приватні виші зможуть на конкурсних засадах разом з державними змагатися за право навчати найкращих студентів за кошти державного бюджету", – йдеться у заяві ВООРГВО.