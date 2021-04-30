РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4424 посетителя онлайн
Новости
815 7

Частные вузы смогут готовить специалистов по госзаказу, - Минобразования

Частные вузы смогут готовить специалистов по госзаказу, - Минобразования

Впервые частные высшие учебные заведения смогут осуществлять подготовку младших бакалавров и бакалавров по государственному заказу.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минобразорвания.

Таким заведениям будет открыт доступ к модулю "Государственный заказ" Единой государственной базы по вопросам образования, если они подадут заявление в МОН до 24 мая 2021 года.

Соответствующее письмо №1 / 9-217 от 27.04.2021 г.. Направлено заведениям частной формы собственности, осуществляющим подготовку младших бакалавров и бакалавров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине утвердили новый порядок поступления в вузы абитуриентов с оккупированных территорий, - Минобразования

"Лучшие частные высшие учебные заведения также имеют большой методический и материально-технический потенциал для предоставления качественного образования. Для развития конкурентоспособной системы высших учебных заведений важно создать равные возможности для заведений всех форм собственности ", - отметил Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

В случае открытия доступа к ЕДЕБО и получения мест государственного заказа учебное заведение должны будут соблюдать законодательство об индикативной себестоимости на всех уровнях, специальностям и формам получения высшего образования.

Также читайте: Выпускники школ могут пройти государственную итоговую аттестацию по собственному желанию, - Минобразования

Такие возможности реализуются во исполнение абзаца третьего пункта 8 Заключительных положений Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021".

Отметим, что Всеукраинское объединение организаций работодателей в сфере высшего образования выразило поддержку МОН относительно внедрения этой инициативы.

"Благодаря последовательной позиции министра образования и науки Сергея Шкарлета по созданию реальных возможностей для развития высших учебных заведений всех форм собственности, с 2021 отечественные частные вузы смогут на конкурсной основе вместе с государственными соревноваться за право обучать лучших студентов за средства государственного бюджета", - говорится в заявлении ВООРГВО.

вуз (905) Минобразования (1735)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
чтоб окончательно убить гос вузы ?
показать весь комментарий
30.04.2021 12:01 Ответить
Кто больше в Министерство занесет- того и заказ!)))
показать весь комментарий
30.04.2021 12:12 Ответить
трускавец?
показать весь комментарий
30.04.2021 12:12 Ответить
"велике крадівництво" в освітній сфері на старті... Поплавському головне не забудьте "замовити" спеціалістів для ОП, бо там же ж кадри "кують" для циркового "іскуства" ...
показать весь комментарий
30.04.2021 12:21 Ответить
А коли будуть "готовити" кандидатів наук?
показать весь комментарий
30.04.2021 13:16 Ответить
Очередная фишка для дерибана бюджета и получения взяток.
Спасибо зебилам. Нехай щастить!
показать весь комментарий
30.04.2021 14:52 Ответить
И козе понятно, что теперь особы, приближённые к Шкарлету, получат широкий доступ к освоению бюджетных средств. Теперь отдавать детей в платные вузы, чтобы получить качественное образование, стало абсолютно бессмысленной затеей. Проще купить диплом на рынке. Ребята из Минобразования молодцы. Остапу такое даже не снилось. Грузите апельсины бочками!
показать весь комментарий
30.04.2021 17:05 Ответить
 
 