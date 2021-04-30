Частные вузы смогут готовить специалистов по госзаказу, - Минобразования

Впервые частные высшие учебные заведения смогут осуществлять подготовку младших бакалавров и бакалавров по государственному заказу.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минобразорвания.

Таким заведениям будет открыт доступ к модулю "Государственный заказ" Единой государственной базы по вопросам образования, если они подадут заявление в МОН до 24 мая 2021 года.

Соответствующее письмо №1 / 9-217 от 27.04.2021 г.. Направлено заведениям частной формы собственности, осуществляющим подготовку младших бакалавров и бакалавров.

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"Лучшие частные высшие учебные заведения также имеют большой методический и материально-технический потенциал для предоставления качественного образования. Для развития конкурентоспособной системы высших учебных заведений важно создать равные возможности для заведений всех форм собственности ", - отметил Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

В случае открытия доступа к ЕДЕБО и получения мест государственного заказа учебное заведение должны будут соблюдать законодательство об индикативной себестоимости на всех уровнях, специальностям и формам получения высшего образования.

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Такие возможности реализуются во исполнение абзаца третьего пункта 8 Заключительных положений Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021".

Отметим, что Всеукраинское объединение организаций работодателей в сфере высшего образования выразило поддержку МОН относительно внедрения этой инициативы.

"Благодаря последовательной позиции министра образования и науки Сергея Шкарлета по созданию реальных возможностей для развития высших учебных заведений всех форм собственности, с 2021 отечественные частные вузы смогут на конкурсной основе вместе с государственными соревноваться за право обучать лучших студентов за средства государственного бюджета", - говорится в заявлении ВООРГВО.