Выпускники школ могут пройти государственную итоговую аттестацию по собственному желанию, - Минобразования

Выпускники школ, которые завершают обучение в 2021 году, могут пройти государственную итоговую аттестацию по собственному желанию.

Об этом говорится в разъяснении Министерства образования и науки, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Согласно закону "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19) (относительно отдельных вопросов завершения 2020/2021 учебного года)", соискатели образования, которые завершают получение полного общего среднего образования в 2020/2021 учебном году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации. В то же время они сохраняют за собой право пройти ее по собственному желанию", — говорится в сообщении.

В МОН отметили, что законодательством не предусмотрено выборочное освобождение от прохождения ГИА (независимо от ее формы) по какому-то одному или нескольким предметам. Так же закон не освобождает от прохождения ВНО соискателей образования, которые планируют поступать в учреждения высшего образования в 2021 году.

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По желанию пройти ГИА в учебном заведении (не в форме ВНО) имеют право: граждане Украины, которые завершили обучение и получили документ о соответствующем уровне общего среднего образования за рубежом; соискатели образования, которые получают общее среднее образование по вечерней, заочной, семейной (домашней) формам; соискатели, которые находятся в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах; соискатели, которые проживают на временно оккупированной территории Украины, на территории проведения антитеррористической операции (на период ее проведения); соискатели, которые по уважительным причинам не принимали участия в основной сессии ВНО и были допущены к прохождению дополнительной сессии ВНО, но не смогли по уважительным причинам принять участие в ней.

Полный перечень категорий соискателей образования, которые имеют право по желанию пройти ГИА в учебном заведении, определен в пунктах 6-12, 14-16, 18 раздела II Порядка проведения государственной итоговой аттестации.

Также в министерстве сообщили, что соискатели образования, которые претендуют на награждение золотой или серебряной медалями и освобождены от прохождения ГИА законом, имеют право на получение медалей без прохождения ГИА.

Соискателям образования, которые не изъявили желания проходить ГИА, свидетельства о получении полного общего среднего образования должны быть выданы не ранее даты выдачи соответствующего свидетельства, указанной в нем.

Соискателям образования, которые изъяли желание проходить ГИА, свидетельства о получении полного общего среднего образования выдаются после проведения ГИА и отображения ее результатов в приложении к свидетельству, но в любом случае не ранее даты выдачи соответствующего свидетельства, указанной в нем.

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Как сообщалось, Министерство образования и науки разрешило в 2020/2021 учебном году проводить дистанционно итоговое оценивание результатов обучения учащихся. Также в соответствии с приказом МОН, в 2020/2021 учебном году от прохождения ГИА освобождены учащиеся 4-х и 9-х классов. Соискателям образования, освобожденным от аттестации, в соответствующей графе документа об образовании делается запись "освобожден (а)".