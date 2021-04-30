Випускники шкіл можуть пройти державну підсумкову атестацію за власним бажанням, - Міносвіти

Випускники шкіл, які завершують навчання у 2021 році, можуть пройти державну підсумкову атестацію за власним бажанням.

Про це йдеться в роз'ясненні Міністерства освіти і науки, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Відповідно до закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) (щодо окремих питань завершення 2020/2021 навчального року)", здобувачі освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році, звільняються від проходження державної підсумкової атестації. Водночас вони зберігають за собою право пройти її за власним бажанням", - йдеться у повідомленні.

У МОН наголосили, що законодавством не передбачено вибіркове звільнення від проходження ДПА (незалежно від її форми) з якогось одного чи кількох предметів. Так само закон не звільняє від проходження ЗНО здобувачів освіти, які планують вступати до закладів вищої освіти у 2021 році.

За бажанням пройти ДПА у закладі освіти (не у формі ЗНО) мають право: громадяни України, які завершили навчання й отримали документ про відповідний рівень загальної середньої освіти за кордоном; здобувачі освіти, які здобувають загальну середню освіту за вечірньою, заочною, сімейною (домашньою) формами; здобувачі, які перебувають в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах; здобувачі, які проживають на тимчасово окупованій території України, на території проведення антитерористичної операції (на період її проведення); здобувачі, які через поважні причини не брали участі в основній сесії ЗНО та були допущені до проходження додаткової сесії ЗНО, але не змогли через поважні причини взяти участь у ній.

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Повний перелік категорій здобувачів освіти, які мають право за бажанням пройти ДПА у закладі освіти, визначено у пунктах 6-12, 14-16, 18 розділу ІІ Порядку проведення державної підсумкової атестації.

Також у міністерстві повідомили, що здобувачі освіти, які претендують на нагородження золотою або срібною медалями та звільнені від проходження ДПА законом, мають право на отримання таких медалей без проходження ДПА.

Здобувачам освіти, які не виявили бажання проходити ДПА, свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти мають бути видані не раніше дати видачі відповідного свідоцтва, зазначеної у ньому.

Здобувачам освіти, які виявили бажання проходити ДПА, свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти видаються після проведення ДПА та відображення її результатів у додатку до свідоцтва, але в будь-якому випадку не раніше дати видачі відповідного свідоцтва, зазначеної у ньому.

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Як повідомлялося, Міністерство освіти та науки дозволило у 2020/2021 навчальному році проводити дистанційно підсумкове оцінювання результатів навчання учнів. Також відповідно до наказу МОН, у 2020/2021 навчальному році від проходження ДПА звільнено учнів 4-х та 9-х класів. Здобувачам освіти, звільненим від атестації, у відповідній графі документа про освіту робиться запис "звільнений(а)".