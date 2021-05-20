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Эпидзонирование Украины: Показатель по COVID-19 превышен лишь в Донецкой области. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество

Эпидзонирование Украины: Показатель по COVID-19 превышен лишь в Донецкой области. ИНФОГРАФИКА

В Украине лишь одна область находится в "оранжевой" зоне карантина. На Донетчине превышен процент от эпидпорога.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Так, в "оранжевой" зоне по-преженему находится лишь Донецкая область. В регионе превышен процент от эпидпорога - 101,5% при норме не выше 100%.

В то же время, шесть регионов соответствуют "зеленой" зоне по проценту от эпидемического порога: Киеве, Винницкая, Закарпатская, Киевская, Николаевская и Полтавская области.

Винницкая область также соответствует зеленой зоне по коэффициенту выявления случаев инфицирования - 4,8%.

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Эпидзонирование Украины: Показатель по COVID-19 превышен лишь в Донецкой области 01

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До речі, де ці страхітливий ріст захворюваності після масових заходів на Великдень та травневі свята, про який кричали "епідєміологи"?
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20.05.2021 13:19 Ответить
 
 