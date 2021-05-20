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Новости Общество
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Крым (26014) ОГХК (50)

В апреле-мае ОГХК отгрузила 17,7 тыс. т ильменита в оккупированный Крым

Новости Цензор.НЕТ Общество

В апреле-мае 2021 "Объединенная горно-химическая компания" продолжила отгрузки ильменитового концентрата производства филиала "Иршанский ГОК" в оккупированный Крым через компанию Belanto Trade: в апреле отправили на станцию ​​Крейда в Белгороде (Россия) для дальнейшей переадресации на отгрузку в оккупированный РФ Крым 206 вагонов со 14,5 тыс. т концентрата, а за первую неделю мая - 45 вагонов, 3,2 тыс. т концентрата.

Об этом свидетельствуют выписки из железнодорожной системы по накладным ст. Новая Боровая, Иршанск - ст. Крейда-Белгород, РФ, а также ст. Крейда, РФ - порт, Кавказ.

Перегрузку ильменита в порту Кавказа ООО ВЕРП "Южный Морской Торговый Терминал" зафиксировала камера видеонаблюдения 14 апреля.

В апреле-мае ОГХК отгрузила 17,7 тыс. т ильменита в оккупированный Крым 01

За 2020-2021 суммарно морем и железной дорогой в адрес "Крымского Титана" Дмитрия Фирташа через компании-посредники ITS International (Германия) и Belanto (Чехия) ОГХК отправила 130 тыс. тонн ильменита из Иршанска: 25 тыс. т – через ITS в 2020 морем, 65 тыс т – морем через Belanto в 2020-2021 г и 40 тыс. т железной дорогой компании Belanto в 2021.

По данным СМИ, курирует логистику по отправке в Крым днепропетровский бизнесмен Виталий Кучук.

Он же реализует продукцию ОГХК другим фирмам-прокладкам и конечным потребителям.

Организовывают подачу и управление вагонами работники компании DF Group в Москве и Роман Карпенко - партнер Кучука.

Кроме этого, ОГХК заключило контракт от 06 мая 2021 со скандальной компанией Stork International GmbH (Австрия) на продажу 45 тыс. т ильменитового концентрата на сумму $7,56 млн производства филиала ОГХК в Иршанске.

Цена ильменита занижена на $100-150 за т от среднерыночной стоимости и не превышает $168 за тонну.

Суммарно контракт приведет к потере примерно $5 млн ОГХК.

В этой сделке компания Stork International GmbH является лишь дополнительным связующим звеном между следующим покупателем - IMMCO Trade Pte Ltd Виталия Кучука.

Компания Stork International GmbH имеет довольно сомнительную репутацию. Несмотря на австрийскую регистрацию компании, главный офис ее находится в Москве.

Она имеет тесные отношения с российским ОПК, является соакционером вместе с корпорацией "ВСМПО-Ависма" предприятия "Уралредмет".

Исполнительный директор компании Джугендра Сингх Рагхав привлекался к показаниям по коррупционному делу, по которому украинского олигарха Дмитрия Фирташа арестовали в Австрии на запрос следователей США.

По данным Украинской правды, компания Stork International GmbH была посредником в переговорах с индийскими чиновниками о получении компаниями Фирташа лицензий на добычу титана. 

Как сообщалось, Фонд госимущества намерен приватизировать ОГХК в 2021.

С октября 2020 ОГХК руководит Артур Сомов, назначенный главой Фонда госимущества Дмитрием Сенниченко.



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Топ комментарии
+7
Благодаря закону имени Порошенко, по которому он объявил Крым свободной экономической зоной.
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20.05.2021 11:28
+5
Об'єднана гірничо-хімічна компанія - державне підприємство Фонду державного майна України.
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20.05.2021 11:27
+4
Бубочка под коксом, как раз через пол часа будет отчитываться о "торговле на крови".
В апреле-мае ОГХК отгрузила 17,7 тыс. т ильменита в оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 6884
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20.05.2021 11:28
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Правила форума Совет форумчан
Об'єднана гірничо-хімічна компанія - державне підприємство Фонду державного майна України.
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20.05.2021 11:27 Ответить
В апреле-мае ОГХК отгрузила 17,7 тыс. т ильменита в оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 4653
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20.05.2021 11:31 Ответить
Вже й Меладзе долучився до політики.
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20.05.2021 11:43 Ответить
Бубочка под коксом, как раз через пол часа будет отчитываться о "торговле на крови".
В апреле-мае ОГХК отгрузила 17,7 тыс. т ильменита в оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 6884
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20.05.2021 11:28 Ответить
давайте четко разграничивать понятия

при Порохе это был бизнес на крови а при Зельке это экономический прорыв
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20.05.2021 11:34 Ответить
Ні коли такого не було і от знову))
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20.05.2021 11:28 Ответить
Благодаря закону имени Порошенко, по которому он объявил Крым свободной экономической зоной.
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20.05.2021 11:28 Ответить
Так нужно санкции на эту компанию накладывать за такое. Вот так читает какой-нибудь "Siemens" в Германии и думает- т.е. у них отжали Крым и они с ними торгуют. Да ещё и напрямую, а мы должны поддерживать их, и не продавать туда ничего, теряя тем самым выгоду??? Хммм... очень лицемерно получается.
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20.05.2021 11:39 Ответить
"Порошенко! Прекрати наживаться на кровИ!"
Я всё правильно написАл, Владимир Александрович?
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20.05.2021 11:40 Ответить
Давайте дебилы, прилетите сюда Петю....
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20.05.2021 11:57 Ответить
Петя, бл... это и начал...
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20.05.2021 11:59 Ответить
Ага, и продолжает!
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20.05.2021 12:13 Ответить
Ну а как же иначе. России нужен титан для производства лопастей для боевых вертолетов, ракет и снарядов. Что бы это поставлять на Донбасс. Эти поставки идут уже семь военных лет. Деньги не пахнут и дети предателей не на передовой..
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20.05.2021 11:58 Ответить
Недра они Украинские!!! Они наши общие!!! Не захлебнитесь Бегемоты!!!!!! Все равно ср...ть ходите , как все!
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20.05.2021 12:04 Ответить
Порошенко легализовал бизнес с Крымом. В его родном городе есть офис, который продаёт продукцию симферопольского завода Фиолент.
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20.05.2021 14:22 Ответить
Ну да. Хотите поддержать оккупантов, покупайте Фиолент на Розетке. Пока Чубаров не станет президентом, бизнес с Крымом будет продолжаться
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20.05.2021 15:13 Ответить
 
 