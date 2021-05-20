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Новини Суспільство
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Крим (12752) ОГХК (49)

У квітні-травні ОГХК відвантажила 17,7 тис. т ільменіту в окупований Крим

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

У квітні-травні 2021 р. "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" продовжила відвантаження ільменітового концентрату виробництва філії "Іршанський ГЗК" в окупований Крим через компанію Belanto Trade: у квітні відправили на станцію Крейда в Бєлгороді (Росія) для подальшої переадресації на відвантаження в окупований РФ Крим 206 вагонів зі 14,5 тис. т концентрату, а за перший тиждень травня - 45 вагонів, 3,2 тис. т концентрату.

Про це свідчать виписки із залізничної системи за накладними ст. Нова Борова, Іршанськ - ст. Крейда-Бєлгород, РФ, а також ст. Крейда, РФ - порт, Кавказ.

Перевантаження ільменіту в порту Кавказу ТОВ ВЕРП "Південний Морський Торговий Термінал" зафіксувала камера відеоспостереження 14 квітня.

У квітні-травні ОГХК відвантажила 17,7 тис. т ільменіту в окупований Крим 01

За 2020-2021 рр. сумарно морем і залізницею на адресу "Кримського Титана" Дмитра Фірташа через компанії-посередники ITS International (Німеччина) і Belanto (Чехія) ОГХК відправила 130 тис. тонн ільменіту з Іршанська: 25 тис. т - через ITS в 2020 р. морем, 65 тис. т - морем через Belanto в 2020-2021 рр. і 40 тис. т залізницею компанії Belanto в 2021.

За даними ЗМІ, курирує логістику з відправки до Криму дніпропетровський бізнесмен Віталій Кучук.

Він же реалізує продукцію ОГХК іншим фірмам-прокладкам і кінцевим споживачам.

Організовують подачу й управління вогнем працівники компанії DF Group у Москві і Роман Карпенко - партнер Кучука.

Крім цього, ОГХК уклало контракт від 06 травня 2021 р. зі скандальною компанією Stork International GmbH (Австрія) на продаж 45 тис. т ільменітового концентрату на суму $ 7,56 млн виробництва філії ОГХК в Іршанську.

Ціна ільменіту занижена на $ 100-150 за т від середньоринкової вартості і не перевищує $ 168 за тонну.

Сумарно контракт призведе до втрати приблизно $ 5 млн ОГХК.

В цій угоді компанія Stork International GmbH є лише додатковою сполучною ланкою між наступним покупцем - IMMCO Trade Pte Ltd Віталія Кучука.

Компанія Stork International GmbH має досить сумнівну репутацію. Незважаючи на австрійську реєстрацію компанії, головний офіс її в Москві.

Вона має тісні стосунки з російським ОПК, є співакціонером разом з корпорацією "ВСМПО-Авісма" підприємства "Уралредмет".

Виконавчий директор компанії Джугендра Сінгх Рагхав притягувався до показань в корупційній справі, за яким українського олігарха Дмитра Фірташа заарештували в Австрії на запит слідчих США.

За даними Української правди, компанія Stork International GmbH була посередником в переговорах з індійськими чиновниками про отримання компаніями Фірташа ліцензій на видобуток титану.

Як повідомлялося, Фонд держмайна має намір приватизувати ОГХК в 2021 р.

З жовтня 2020 р. ОГХК керує Артур Сомов, призначений головою Фонду держмайна Дмитром Сенниченком.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
Благодаря закону имени Порошенко, по которому он объявил Крым свободной экономической зоной.
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20.05.2021 11:28
+5
Об'єднана гірничо-хімічна компанія - державне підприємство Фонду державного майна України.
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20.05.2021 11:27
+4
Бубочка под коксом, как раз через пол часа будет отчитываться о "торговле на крови".
В апреле-мае ОГХК отгрузила 17,7 тыс. т ильменита в оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 6884
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20.05.2021 11:28
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Правила форума Рада форумчан
Об'єднана гірничо-хімічна компанія - державне підприємство Фонду державного майна України.
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20.05.2021 11:27 Відповісти
В апреле-мае ОГХК отгрузила 17,7 тыс. т ильменита в оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 4653
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20.05.2021 11:31 Відповісти
Вже й Меладзе долучився до політики.
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20.05.2021 11:43 Відповісти
Бубочка под коксом, как раз через пол часа будет отчитываться о "торговле на крови".
В апреле-мае ОГХК отгрузила 17,7 тыс. т ильменита в оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 6884
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20.05.2021 11:28 Відповісти
давайте четко разграничивать понятия

при Порохе это был бизнес на крови а при Зельке это экономический прорыв
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20.05.2021 11:34 Відповісти
Ні коли такого не було і от знову))
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20.05.2021 11:28 Відповісти
Благодаря закону имени Порошенко, по которому он объявил Крым свободной экономической зоной.
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20.05.2021 11:28 Відповісти
Так нужно санкции на эту компанию накладывать за такое. Вот так читает какой-нибудь "Siemens" в Германии и думает- т.е. у них отжали Крым и они с ними торгуют. Да ещё и напрямую, а мы должны поддерживать их, и не продавать туда ничего, теряя тем самым выгоду??? Хммм... очень лицемерно получается.
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20.05.2021 11:39 Відповісти
"Порошенко! Прекрати наживаться на кровИ!"
Я всё правильно написАл, Владимир Александрович?
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20.05.2021 11:40 Відповісти
Давайте дебилы, прилетите сюда Петю....
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20.05.2021 11:57 Відповісти
Петя, бл... это и начал...
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20.05.2021 11:59 Відповісти
Ага, и продолжает!
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20.05.2021 12:13 Відповісти
Ну а как же иначе. России нужен титан для производства лопастей для боевых вертолетов, ракет и снарядов. Что бы это поставлять на Донбасс. Эти поставки идут уже семь военных лет. Деньги не пахнут и дети предателей не на передовой..
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20.05.2021 11:58 Відповісти
Недра они Украинские!!! Они наши общие!!! Не захлебнитесь Бегемоты!!!!!! Все равно ср...ть ходите , как все!
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20.05.2021 12:04 Відповісти
Порошенко легализовал бизнес с Крымом. В его родном городе есть офис, который продаёт продукцию симферопольского завода Фиолент.
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20.05.2021 14:22 Відповісти
Ну да. Хотите поддержать оккупантов, покупайте Фиолент на Розетке. Пока Чубаров не станет президентом, бизнес с Крымом будет продолжаться
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20.05.2021 15:13 Відповісти
 
 