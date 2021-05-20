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Новости Экономика
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бензин (289) дизтопливо (64) Роттердам+ (165)

Кабмин ввел формулу "Роттердам +" для бензина и дизтоплива, - экономист

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Кабмин ввел формулу

Кабинет Министров ввел государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо по принципу формулы "Роттердам +", привязав его к котировкам нефтепродуктов в портах Амстердам-Роттердам-Антверпен плюс фиксированная маржа в 5-7 грн / л.

Об этом сообщил эксперт в сфере экономики Борис Кушнирук.

"Принцип, по которому решено регулировать цены на бензин, понятный и довольно распространенный в Украине. По такой же формуле, как сейчас поступили с регулированием цен на горючее для автомобилей, население годами оплачивает природный газ. Цена на газ определяется по формуле "Амстердам +" (ранее было то же, но цену формировали на базе другого хаба - "Дюссельдорф +"). Атомные АЭС закупают урановую руду и ядерное топливо, а тепловые электростанции до 2019 года покупали уголь ", - отметил эксперт.

Кушнирук отметил, что использование органами исполнительной власти для регулирования цен на те или иные сырьевые товары так называемого импортного паритета на самом деле вполне правильное и никогда не вызывало замечаний у партнеров Украины с МВФ, Всемирного банка и ЕС.
"То есть, цены на энергоресурсы, которые Украина импортирует - уголь, бензин, газ - так или иначе привязаны к формуле импортного паритета. Это логично, понятно и, в принципе, прозрачно ", - добавил эксперт.

Однако, по словам Кушнирука, несмотря на понятный принцип привязки к внешним котировкам и объективные проблемы рынка, власть поступила не очень дальновидно.
"Регулировать уровень конкуренции, а значит и цены, в развитых странах принято через антимонопольное ведомство, а не актами правительства. В первую очередь, это функции АМКУ - не допускать перекосов и злоупотреблений на тех или иных рынках", - добавил эксперт.

Напомним, 14 мая Кабинет Министров на период карантина ввел регулируемые цены на бензин и дизельное топливо. По решению правительства, АЗС должны продавать бензин и дизтопливо по ценам с привязкой к европейским котировкам в портах Северо-Западной Европы с наценкой не более 5 грн / л для бензина и 7 грн / л для дизтоплива.
По аналогичному принципу в 2016-2019 годах НКРЭКУ рассчитывала цену на уголь с привязкой к котировке API2 в порту Роттердам плюс стоимость доставки в Украину. Эта формула получила название "Роттердам +".

Такой же принцип до 1 августа 2020 применялся и для регулирования цен на природный газ для населения, так называемая формула "Амстердам +" и "Дюссельдорф +".
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Топ комментарии
+36
Кабмин ввел формулу "Роттердам +" для бензина и дизтоплива, - экономист - Цензор.НЕТ 6508
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20.05.2021 11:45
+28
И шо - потерпевший вiслюк теперь сядет на нары рядом с Порохом? Кабмин ввел формулу "Роттердам +" для бензина и дизтоплива, - экономист - Цензор.НЕТ 754
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20.05.2021 11:44
+26
а де зебилы? Кабмин ввел формулу "Роттердам +" для бензина и дизтоплива, - экономист - Цензор.НЕТ 4519
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20.05.2021 11:45
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Правила форума Совет форумчан
И шо - потерпевший вiслюк теперь сядет на нары рядом с Порохом? Кабмин ввел формулу "Роттердам +" для бензина и дизтоплива, - экономист - Цензор.НЕТ 754
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20.05.2021 11:44 Ответить
Кабмин ввел формулу "Роттердам +" для бензина и дизтоплива, - экономист - Цензор.НЕТ 6508
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20.05.2021 11:45 Ответить
Кабмин ввел формулу "Роттердам +" для бензина и дизтоплива, - экономист - Цензор.НЕТ 3560
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20.05.2021 11:50 Ответить
Кабмин ввел формулу "Роттердам +" для бензина и дизтоплива, - экономист - Цензор.НЕТ 5746 Кабмин ввел формулу "Роттердам +" для бензина и дизтоплива, - экономист - Цензор.НЕТ 5746 Пэтра хотели на 100 лет посадить зелёные дауны))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) а теперь ротердамы с плюсами вводят))))))))))))))) Пэтро требуй процент со своего проэкта)))) лицензию на ротердамы вводи))))))))) зелелохи всё оплатют за деяния свои Кабмин ввел формулу "Роттердам +" для бензина и дизтоплива, - экономист - Цензор.НЕТ 356
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20.05.2021 11:52 Ответить
Поздравляю 🤢🤡🐏🐑 73% , конец эпохи бедности ! Наслаждайтесь вы уже миллионеры !😹😂
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20.05.2021 11:59 Ответить
а де зебилы? Кабмин ввел формулу "Роттердам +" для бензина и дизтоплива, - экономист - Цензор.НЕТ 4519
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20.05.2021 11:45 Ответить
Кабмин ввел формулу "Роттердам +" для бензина и дизтоплива, - экономист - Цензор.НЕТ 9144 Кабмин ввел формулу "Роттердам +" для бензина и дизтоплива, - экономист - Цензор.НЕТ 9483
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20.05.2021 11:49 Ответить
А разве есть такие, до которых ещё не дошло ?
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20.05.2021 12:02 Ответить
23,4% на конец прошлого месяца.
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20.05.2021 12:08 Ответить
чекають біля телевізорів появи найвеличнішого зі звітом...
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20.05.2021 11:51 Ответить
Кабмин ввел формулу "Роттердам +" для бензина и дизтоплива, - экономист - Цензор.НЕТ 6268
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20.05.2021 11:52 Ответить
Раз зелин кабмин одобрил, значит это инновация. Зебилы только на Пороха рефлексуют. Оно им надо сравнивать, анализировать? Все равно вывод один: виноват Порох. И если что, то на выборы или не ходили, или за Зе не голосовали.
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20.05.2021 11:51 Ответить
ААХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХ
ЗЕДЕБІЛИ АУ!!!!!!
Хто тепер барига?????
Завісли сукі
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20.05.2021 11:46 Ответить
Кабмин ввел формулу "Роттердам +" для бензина и дизтоплива, - экономист - Цензор.НЕТ 496
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20.05.2021 11:50 Ответить
Кабмин ввел формулу "Роттердам +" для бензина и дизтоплива, - экономист - Цензор.НЕТ 148
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20.05.2021 11:46 Ответить
Скільки можна обкрадати нарід?!?!
Барига наживався на війні, а тепер ще й на паливі буде!!!111
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20.05.2021 11:46 Ответить
19 КВІТНЯ 2019, ПʼЯТНИЦЯ, "Пан Порошенко, у мене питання, попросили задати громадяни України в Інтернеті", - сказав Зеленський.

- Скільки особисто вам занесли з Роттердам+?

- Не хотіли б ви взяти участь в експерименті і спробувати прожити на 1500 грн пенсії хоча б місяць?

- Скільки грошей вам потрібно взяти з бюджету країни, щоб наїстися?
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20.05.2021 11:57 Ответить
А чего ? Правильные вопросы Порошенко задают! Он наверное сейчас роялти со своего "Ротердам плюс" получает, если не сдал его в "слепой траст".
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20.05.2021 12:05 Ответить
Навіть під самим відбитим сарказмом завжди знайдеться коментар зебіла який все сприйме за чисту монету.
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20.05.2021 12:09 Ответить
"Вот все отнять и поделить"
Шариков Полиграф Полиграфович
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20.05.2021 14:45 Ответить
Кабмін запровадив формулу "Роттердам+" для бензину і дизпалива, – економіст - Цензор.НЕТ 7938
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20.05.2021 16:58 Ответить
Кабмін запровадив формулу "Роттердам+" для бензину і дизпалива, – економіст - Цензор.НЕТ 5898 Кабмін запровадив формулу "Роттердам+" для бензину і дизпалива, – економіст - Цензор.НЕТ 9197
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20.05.2021 12:11 Ответить
Зедебіли негодують? Кабмин ввел формулу "Роттердам +" для бензина и дизтоплива, - экономист - Цензор.НЕТ 868
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20.05.2021 11:46 Ответить
Они принимают урино-ванны.

ЗЕ-люба сегодня будет их обсцыкать своими "достижениями" с недостроенного фюзеляжа по телевизору.
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20.05.2021 11:48 Ответить
Порошенко, зупинись!!!!!!!
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20.05.2021 11:47 Ответить
Кабмин ввел формулу "Роттердам +" для бензина и дизтоплива, - экономист - Цензор.НЕТ 3094
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20.05.2021 11:47 Ответить
Реально ржу.
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20.05.2021 11:47 Ответить
Что нам на это скажет мадама бенядиктовна...которая 6 раз дело ротердам плюс уже открывала???
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20.05.2021 11:48 Ответить
Бенядиктова скажет:
Кабмин ввел формулу "Роттердам +" для бензина и дизтоплива, - экономист - Цензор.НЕТ 7771
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20.05.2021 11:51 Ответить
Кабмин ввел формулу "Роттердам +" для бензина и дизтоплива, - экономист - Цензор.НЕТ 6446 Кабмин ввел формулу "Роттердам +" для бензина и дизтоплива, - экономист - Цензор.НЕТ 6446 Кабмин ввел формулу "Роттердам +" для бензина и дизтоплива, - экономист - Цензор.НЕТ 6446 Кабмин ввел формулу "Роттердам +" для бензина и дизтоплива, - экономист - Цензор.НЕТ 915

А что тут еще говорить-то?
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20.05.2021 11:48 Ответить
Кабмин ввел формулу "Роттердам +" для бензина и дизтоплива, - экономист - Цензор.НЕТ 9098
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20.05.2021 11:50 Ответить
У Слуг да, а у хозяев (народа) все наоборот
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20.05.2021 11:51 Ответить
Как там по Пороху до сих пор Роттердам расследывают или уже закрыли?
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20.05.2021 11:50 Ответить
*********** открыла по новой ! 😂🙈
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20.05.2021 11:54 Ответить
Смешно и грустно. Но логично и предсказуемо. Была цель убрать Пороха- теперь можно продолжать его наработки. Теперь ожидать "ползучее наступление" от ЗЕ?
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20.05.2021 11:50 Ответить
Кабмин ввел формулу "Роттердам +" для бензина и дизтоплива, - экономист - Цензор.НЕТ 1323 Кабмин ввел формулу "Роттердам +" для бензина и дизтоплива, - экономист - Цензор.НЕТ 1323 Кабмин ввел формулу "Роттердам +" для бензина и дизтоплива, - экономист - Цензор.НЕТ 1323 Кабмин ввел формулу "Роттердам +" для бензина и дизтоплива, - экономист - Цензор.НЕТ 1323 Кабмин ввел формулу "Роттердам +" для бензина и дизтоплива, - экономист - Цензор.НЕТ 1323 Кабмин ввел формулу "Роттердам +" для бензина и дизтоплива, - экономист - Цензор.НЕТ 8369
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20.05.2021 11:51 Ответить
ЗЕбилье, чемодан-вокзап-Ростов!!!!
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20.05.2021 11:52 Ответить
Ручное управление НИКОГДА не приодило к хорошим результатам.
Хоть и давало сиюминутную выгоду бенефициарам-лоббистам.
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20.05.2021 11:52 Ответить
FuelPrice
Euro 95 - 1,759 €
Diesel -1,389 €

Считайте... и не забудьте маржу в +5грн
офигеть...
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20.05.2021 11:54 Ответить
63грн 95й бензин по новым ценам
51грн - дизтопливо

Офанареть... в разграр сельхозработ кстати.
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20.05.2021 11:56 Ответить
Ощущение что делают так чтоб народ "по своему же решению" вернулся в рашку, где цены в разы меньше будут.
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20.05.2021 11:57 Ответить
"Идет улицей старьій Рабинович... Добрьіе соседи спрашивают -- Рабинович! Как ваше здоровье? -- Не дождетесь, суки -- отвечает старьій Рабинович"
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20.05.2021 14:41 Ответить
Пастухи: "Порошенко, Мальдивы, офшоры, Роттердам+"
Овцы: "Бээээээ"
Пастухи: "Роттердам+, Мальдивы, война, Мальдивы"
Овцы: "Бээээээ"
... выборы, перевыборы, новый гарант тайно отдыхает в Оманах, Итальянские дачи, офшоры, Роттердам+, Война

Овцы чухают копытами головы.
Пастухи: "А помните Мальдивы?"
Овцы (оживляются): "Бээээээ"
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20.05.2021 11:53 Ответить
ни опзж ни порох ни зе.
у всех рыло в пушку.
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20.05.2021 11:55 Ответить
Я вже відчуваю тупіт копит снєсунів! Кабмин ввел формулу "Роттердам +" для бензина и дизтоплива, - экономист - Цензор.НЕТ 2748
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20.05.2021 11:53 Ответить
Объясняю: СИФ Роттердам, а потом + 5-7 гривен на литр это 5000-7000 гривен за тонну, это 200-250 дол за тонну . Плюс включает в себя погрузку в Роттердаме на вагоны + Доставка по ж.д Роттердам-Львов(Киев, Одесса, Днепр) выгрузка из вагонов в автоцистерны, доставка автоцистернами до АЗС и выгрузка там.
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20.05.2021 11:55 Ответить
Зато деньги рекой потекут в бюджет и заживут зебилы щасливо и богато Кабмин ввел формулу "Роттердам +" для бензина и дизтоплива, - экономист - Цензор.НЕТ 2659
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20.05.2021 11:57 Ответить
А если проще?? Это где то 40-45 грн за литр 95-го??
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20.05.2021 11:59 Ответить
63грн без учета траспортировки дилером.
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20.05.2021 12:00 Ответить
в 2 раза дороже кароч чем сейчас.
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20.05.2021 12:00 Ответить
Дійсно!? Грузять в Роттердамі!? Ти із психлікарні пишеш!?
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20.05.2021 11:59 Ответить
Для чого товар завозити в Ротердам!? Щоб покупати!? Чи зважити!? Ви там всі такі ідіоти?)))
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20.05.2021 12:00 Ответить
Потом нам будут объяснять, что корупционной составляющей здесь нет, так как если бы это была цена СИФ п.Южный то всё было бы в разы дороже. Это нам расскажут судьи, некоторые даже кандидаты права. Мы должны верить.
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20.05.2021 11:58 Ответить
Закуповувати буть що в промислових маштабах через біржі -нормальна практика для всіх держав і тіьльки в Україні, слідчі прокуратури, після одного року слідчих дій (їздили ж в Голандію напевне!) встановили, що «вугілля не завозять із Ротердаму»!!! Це не жарт!
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20.05.2021 11:58 Ответить
«Клятвы, данные в бурю, забываются в тихую погоду».© Томас Фуллер
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20.05.2021 11:59 Ответить
почеук не сделать привязку к альберте, канада? там дешевле. Еще и в канадских баксах.
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20.05.2021 11:59 Ответить
а шакаладно барыжного биоматериала набежало аж жуть скока)))))))))))))))))))))))
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20.05.2021 11:59 Ответить
И снова вам в штаны Кабмін запровадив формулу "Роттердам+" для бензину і дизпалива, – економіст - Цензор.НЕТ 9129
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20.05.2021 12:13 Ответить
А вот и одинокий зебил нарисовался.. Тебя уже Сиплый обоссал или только готовишься?
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20.05.2021 12:52 Ответить
Президент Владимир Зеленский считает своей заслугой отмену формулы расчета стоимости энергетического угля "Роттердам+"./ Буратино Коломойского Зеленский гневно разоблачая "грабительскую" формулу Роттердам+ набрал миллионы голосов. Обманом. Это -моральные потери. Есть и денежные потери. В расследовании по делу "Роттердам+" принимали участие 15 детективов и 7 прокуроров. Расходы бюджета на их работу оцениваются в 96 млн грн.
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20.05.2021 12:00 Ответить
Пересічний український дебіл продовжує вірити, що товар гонять через всю Європу або світ в певне місто в Голандії щоб відгрузиии клієнту! Рівень інтелекта просто вражає! Направду! Біржа існує віртуально і прив'язана до певного місця на мапі чисто юридично! Роль біржі в становленні рівних цін і гарантії фінансових операцій за ці послуги їм платять! Учасником біржі не може стати будь хто і.т.д. Товар не гонять в Ротердам!!!!
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20.05.2021 12:11 Ответить
Зе-тыпил:
"Зато Порошенко на Мальдивах отдыхал пять лет назад!"
Кабмін запровадив формулу "Роттердам+" для бензину і дизпалива, – економіст - Цензор.НЕТ 919
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20.05.2021 12:12 Ответить
в ротер дам. через попенгаген.
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20.05.2021 12:14 Ответить
Разница между ценой угля по Роттердаму + и ценой бензина по Роттердаму+ принципиальная. Импортный паритет не должен применяться на местном рынке, если товар в основном производится в стране. Уголь Ахметова добывался в Украине за дешево и использование импортного паритета на монополизированном рынке было совершенно не рыночным, так как никто не собирался импортировать уголь, фактически Порошенко и Ахметов принудительно подняли тарифы населению и за несколько лет замечательно нажились. Бензин у нас в основном импортный, разумно ограничивать его цену ссылаясь на импортный паритет. То есть цель Роттердама + по углю - поднять тарифы и на этом нажиться, цель Роттердама+ по бензину ограничить его цену.
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20.05.2021 12:20 Ответить
Трскавецк закончили?
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20.05.2021 12:27 Ответить
КГУ в свое время. Кстати, это очевидные вещи.
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20.05.2021 12:34 Ответить
Явно не экономический факультет.... Полит. экономика была? Кабмін запровадив формулу "Роттердам+" для бензину і дизпалива, – економіст - Цензор.НЕТ 8064
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20.05.2021 12:42 Ответить
Из какого класса средней школы выгнали за неуспеваемость?
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20.05.2021 12:54 Ответить
"Роттердам + офшор"
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20.05.2021 12:28 Ответить
Кабмін запровадив формулу "Роттердам+" для бензину і дизпалива, – економіст - Цензор.НЕТ 5469
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20.05.2021 12:40 Ответить
да это просто у одного олигарха это отобрали , а сейчас нужно смотреть кто на этом наварится,

Сжиженный углеводородный газ (СУГ) и дизельное топливо «Роснефти» с 1 апреля не будет поставляться покупателям на Украине, сообщили украинское отраслевое издание Enkorr и Reuters со ссылкой на два источника в отрасли. СМИ ссылаются на письмо швейцарского трейдера Proton Energy Group SA - эксклюзивного поставщика дизтоплива и СУГ «Роснефти» на Украину. Согласно опубликованному Enkorr тексту письма, трейдер связал свое решение с действиями украинских властей.
Proton Energy сообщила клиентам, что в начале марта получила от членов Нефтегазовой ассоциации Украины информацию о том, что Служба безопасности Украины рекомендует не сотрудничать с компанией. Поставщик также обратил внимание на арест технологического объема дизельного топлива в трубопроводе Proton Energy в феврале, а также на «события касательно сети АЗС Glusco». «С глубоким сожалением уведомляем вас, что Proton Energy Group SA приняла решение с 1 апреля 2021 года прекратить сотрудничество и остановить поставки нефтепродуктов на украинский рынок»,- указано в копии письма на сайте Enkorr.
Reuters со ссылкой на мнение участников рынка уточняет, что речь в письме Proton Energy идет об аресте трубопровода «ПрикарпатЗападтранс» и об обысках у компании Glusco Energy SA, которой принадлежит часть бывших АЗС «Роснефти» на Украине. Украинские СМИ называли лидера партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука бенефициаром «ПрикарпатЗападтранса
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20.05.2021 13:07 Ответить
а теперь таже нефть и дизель будут продавать азеры, причем туже роснефти
свой процент ловить будут и все, а белорусы пока свой нпз на ремонт поставили

Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR подписала соглашение о праве экспорта нафпродуктов "Роснефти" в Украину, Польшу, страны Балтии и другие страны Восточной Европы.
Об этом заявил официальный представитель компании Ибрагим Ахмедов, передает профильное издание Angi.
"Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) намерена усилить свои позиции в международной нефтегазовой торговли.
С российской нефтяной компанией "Роснефть" подписано соглашение, предусматривающее право поставки произведенных компанией нефтепродуктов в Украину, Польшу, страны Балтии и другие страны Восточной Европы", - сообщил Ахмедов.
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20.05.2021 13:09 Ответить
Надо формулу применить для простого люда, на зар.плапты и пенсии.
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20.05.2021 13:18 Ответить
Зарплата такая ка в Роттердаме и + за доставку в Украину.
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20.05.2021 16:34 Ответить
Дядьки-Тітки!!!
Що ж воно робиться?
Не встигли "папєредніка" виграти за "Роттердам+", як Наступніки -- туди ж???
Ну-ну...
За що ж Баролісь???

Доля -- примхлива Пані. Інколи вона показує дулю Тим, хто вважав, що маає її за цицьки...
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20.05.2021 14:33 Ответить
 
 