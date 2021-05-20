Кабмин ввел формулу "Роттердам +" для бензина и дизтоплива, - экономист
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Кабинет Министров ввел государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо по принципу формулы "Роттердам +", привязав его к котировкам нефтепродуктов в портах Амстердам-Роттердам-Антверпен плюс фиксированная маржа в 5-7 грн / л.
Об этом сообщил эксперт в сфере экономики Борис Кушнирук.
"Принцип, по которому решено регулировать цены на бензин, понятный и довольно распространенный в Украине. По такой же формуле, как сейчас поступили с регулированием цен на горючее для автомобилей, население годами оплачивает природный газ. Цена на газ определяется по формуле "Амстердам +" (ранее было то же, но цену формировали на базе другого хаба - "Дюссельдорф +"). Атомные АЭС закупают урановую руду и ядерное топливо, а тепловые электростанции до 2019 года покупали уголь ", - отметил эксперт.
Кушнирук отметил, что использование органами исполнительной власти для регулирования цен на те или иные сырьевые товары так называемого импортного паритета на самом деле вполне правильное и никогда не вызывало замечаний у партнеров Украины с МВФ, Всемирного банка и ЕС.
"То есть, цены на энергоресурсы, которые Украина импортирует - уголь, бензин, газ - так или иначе привязаны к формуле импортного паритета. Это логично, понятно и, в принципе, прозрачно ", - добавил эксперт.
Однако, по словам Кушнирука, несмотря на понятный принцип привязки к внешним котировкам и объективные проблемы рынка, власть поступила не очень дальновидно.
"Регулировать уровень конкуренции, а значит и цены, в развитых странах принято через антимонопольное ведомство, а не актами правительства. В первую очередь, это функции АМКУ - не допускать перекосов и злоупотреблений на тех или иных рынках", - добавил эксперт.
Напомним, 14 мая Кабинет Министров на период карантина ввел регулируемые цены на бензин и дизельное топливо. По решению правительства, АЗС должны продавать бензин и дизтопливо по ценам с привязкой к европейским котировкам в портах Северо-Западной Европы с наценкой не более 5 грн / л для бензина и 7 грн / л для дизтоплива.
По аналогичному принципу в 2016-2019 годах НКРЭКУ рассчитывала цену на уголь с привязкой к котировке API2 в порту Роттердам плюс стоимость доставки в Украину. Эта формула получила название "Роттердам +".
Такой же принцип до 1 августа 2020 применялся и для регулирования цен на природный газ для населения, так называемая формула "Амстердам +" и "Дюссельдорф +".
Пожалуйста, подождите...
ЗЕДЕБІЛИ АУ!!!!!!
Хто тепер барига?????
Завісли сукі
Барига наживався на війні, а тепер ще й на паливі буде!!!111
- Скільки особисто вам занесли з Роттердам+?
- Не хотіли б ви взяти участь в експерименті і спробувати прожити на 1500 грн пенсії хоча б місяць?
- Скільки грошей вам потрібно взяти з бюджету країни, щоб наїстися?
Шариков Полиграф Полиграфович
ЗЕ-люба сегодня будет их обсцыкать своими "достижениями" с недостроенного фюзеляжа по телевизору.
А что тут еще говорить-то?
Хоть и давало сиюминутную выгоду бенефициарам-лоббистам.
Euro 95 - 1,759 €
Diesel -1,389 €
Считайте... и не забудьте маржу в +5грн
офигеть...
51грн - дизтопливо
Офанареть... в разграр сельхозработ кстати.
Овцы: "Бээээээ"
Пастухи: "Роттердам+, Мальдивы, война, Мальдивы"
Овцы: "Бээээээ"
... выборы, перевыборы, новый гарант тайно отдыхает в Оманах, Итальянские дачи, офшоры, Роттердам+, Война
Овцы чухают копытами головы.
Пастухи: "А помните Мальдивы?"
Овцы (оживляются): "Бээээээ"
у всех рыло в пушку.
"Зато Порошенко на Мальдивах отдыхал пять лет назад!"
Сжиженный углеводородный газ (СУГ) и дизельное топливо «Роснефти» с 1 апреля не будет поставляться покупателям на Украине, сообщили украинское отраслевое издание Enkorr и Reuters со ссылкой на два источника в отрасли. СМИ ссылаются на письмо швейцарского трейдера Proton Energy Group SA - эксклюзивного поставщика дизтоплива и СУГ «Роснефти» на Украину. Согласно опубликованному Enkorr тексту письма, трейдер связал свое решение с действиями украинских властей.
Proton Energy сообщила клиентам, что в начале марта получила от членов Нефтегазовой ассоциации Украины информацию о том, что Служба безопасности Украины рекомендует не сотрудничать с компанией. Поставщик также обратил внимание на арест технологического объема дизельного топлива в трубопроводе Proton Energy в феврале, а также на «события касательно сети АЗС Glusco». «С глубоким сожалением уведомляем вас, что Proton Energy Group SA приняла решение с 1 апреля 2021 года прекратить сотрудничество и остановить поставки нефтепродуктов на украинский рынок»,- указано в копии письма на сайте Enkorr.
Reuters со ссылкой на мнение участников рынка уточняет, что речь в письме Proton Energy идет об аресте трубопровода «ПрикарпатЗападтранс» и об обысках у компании Glusco Energy SA, которой принадлежит часть бывших АЗС «Роснефти» на Украине. Украинские СМИ называли лидера партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука бенефициаром «ПрикарпатЗападтранса
свой процент ловить будут и все, а белорусы пока свой нпз на ремонт поставили
Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR подписала соглашение о праве экспорта нафпродуктов "Роснефти" в Украину, Польшу, страны Балтии и другие страны Восточной Европы.
Об этом заявил официальный представитель компании Ибрагим Ахмедов, передает профильное издание Angi.
"Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) намерена усилить свои позиции в международной нефтегазовой торговли.
С российской нефтяной компанией "Роснефть" подписано соглашение, предусматривающее право поставки произведенных компанией нефтепродуктов в Украину, Польшу, страны Балтии и другие страны Восточной Европы", - сообщил Ахмедов.
Що ж воно робиться?
Не встигли "папєредніка" виграти за "Роттердам+", як Наступніки -- туди ж???
Ну-ну...
За що ж Баролісь???
Доля -- примхлива Пані. Інколи вона показує дулю Тим, хто вважав, що маає її за цицьки...