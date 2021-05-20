УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8106 відвідувачів онлайн
Новини Економіка
7 150 82
бензин (182) дизпаливо (128) Роттердам+ (169)

Кабмін запровадив формулу "Роттердам+" для бензину і дизпалива, – економіст

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Кабмін запровадив формулу

Кабінет Міністрів запровадив державне регулювання цін на бензин і дизельне пальне за принципом формули "Роттердам+", прив’язавши його до котирувань нафтопродуктів в портах Амстердам-Роттердам-Антверпен плюс фіксована маржа в 5-7 грн/л.

Про це повідомив експерт у сфері економіки Борис Кушнірук.

"Принцип, за яким вирішено регулювати ціни на бензин, зрозумілий і доволі поширений в Україні. За такою ж формулою, як зараз вчинили з регулюванням цін на пальне для авто, населення роками оплачує природний газ. Ціна на газ визначається за формулою "Амстердам+" (раніше було тем саме, але ціна формували на базі іншого хабу — "Дюссельдорф+"). Атомні АЕС закупають уранову руду і ядерне паливо, а теплові електростанції до 2019 року купували вугілля", - зазначив експерт.

Кушнірук наголосив, що використання органами виконавчої влади для регулювання цін на ті чи інші сировинні товари так званого імпортного паритету, насправді цілком правильне і ніколи не викликало зауважень у партнерів України з МВФ, Світового банку та ЄС.

"Тобто, ціни на енергоресурси, які Україна імпортує — вугілля, бензин, газ — так чи інакше прив’язані до формули імпортного паритету. Це логічно, зрозуміло і, в принципі, прозоро", - додав експерт.

Однак, за словами Кушнірука, попри зрозумілий принцип прив’язки до зовнішніх котирувань і об’єктивні проблеми ринку нафтопродуктів, влада вчинила не дуже далекоглядно.

"Регулювати рівень конкуренції, а відтак і ціни, в розвинутих країнах прийнято через антимонопольне відомство, а не актами уряду. У першу чергу, це функції АМКУ — не допускати перекосів і зловживань на тих чи інших ринках", - додав експерт.

Нагадаємо, 14 травня Кабінет Міністрів на період карантину ввів регульовані ціни на бензин і дизельне паливо. За рішенням уряду, АЗС повинні продавати бензин і дизпаливо за цінами з прив'язкою до європейських котирувань в портах Північно-Західної Європи з націнкою не більше 5 грн/л для бензину і 7 грн/л для дизпалива.

За аналогічним принципом в 2016-2019 роках НКРЕКП розраховувала ціну на вугілля, з прив'язкою до котирування API2 в порту Роттердам плюс вартість доставки в Україну. Ця формула отримала назву "Роттердам +". Такий же принцип до 1 серпня 2020 року застосовувався і для регулювання цін на природний газ для населення, так звана формула "Амстердам+" і "Дюссельдорф+".

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+36
Кабмин ввел формулу "Роттердам +" для бензина и дизтоплива, - экономист - Цензор.НЕТ 6508
показати весь коментар
20.05.2021 11:45
+28
И шо - потерпевший вiслюк теперь сядет на нары рядом с Порохом? Кабмин ввел формулу "Роттердам +" для бензина и дизтоплива, - экономист - Цензор.НЕТ 754
показати весь коментар
20.05.2021 11:44
+26
а де зебилы? Кабмин ввел формулу "Роттердам +" для бензина и дизтоплива, - экономист - Цензор.НЕТ 4519
показати весь коментар
20.05.2021 11:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
И шо - потерпевший вiслюк теперь сядет на нары рядом с Порохом? Кабмин ввел формулу "Роттердам +" для бензина и дизтоплива, - экономист - Цензор.НЕТ 754
показати весь коментар
20.05.2021 11:44 Відповісти
Кабмин ввел формулу "Роттердам +" для бензина и дизтоплива, - экономист - Цензор.НЕТ 6508
показати весь коментар
20.05.2021 11:45 Відповісти
Кабмин ввел формулу "Роттердам +" для бензина и дизтоплива, - экономист - Цензор.НЕТ 3560
показати весь коментар
20.05.2021 11:50 Відповісти
Кабмин ввел формулу "Роттердам +" для бензина и дизтоплива, - экономист - Цензор.НЕТ 5746 Кабмин ввел формулу "Роттердам +" для бензина и дизтоплива, - экономист - Цензор.НЕТ 5746 Пэтра хотели на 100 лет посадить зелёные дауны))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) а теперь ротердамы с плюсами вводят))))))))))))))) Пэтро требуй процент со своего проэкта)))) лицензию на ротердамы вводи))))))))) зелелохи всё оплатют за деяния свои Кабмин ввел формулу "Роттердам +" для бензина и дизтоплива, - экономист - Цензор.НЕТ 356
показати весь коментар
20.05.2021 11:52 Відповісти
Поздравляю 🤢🤡🐏🐑 73% , конец эпохи бедности ! Наслаждайтесь вы уже миллионеры !😹😂
показати весь коментар
20.05.2021 11:59 Відповісти
а де зебилы? Кабмин ввел формулу "Роттердам +" для бензина и дизтоплива, - экономист - Цензор.НЕТ 4519
показати весь коментар
20.05.2021 11:45 Відповісти
Кабмин ввел формулу "Роттердам +" для бензина и дизтоплива, - экономист - Цензор.НЕТ 9144 Кабмин ввел формулу "Роттердам +" для бензина и дизтоплива, - экономист - Цензор.НЕТ 9483
показати весь коментар
20.05.2021 11:49 Відповісти
А разве есть такие, до которых ещё не дошло ?
показати весь коментар
20.05.2021 12:02 Відповісти
23,4% на конец прошлого месяца.
показати весь коментар
20.05.2021 12:08 Відповісти
чекають біля телевізорів появи найвеличнішого зі звітом...
показати весь коментар
20.05.2021 11:51 Відповісти
Кабмин ввел формулу "Роттердам +" для бензина и дизтоплива, - экономист - Цензор.НЕТ 6268
показати весь коментар
20.05.2021 11:52 Відповісти
Раз зелин кабмин одобрил, значит это инновация. Зебилы только на Пороха рефлексуют. Оно им надо сравнивать, анализировать? Все равно вывод один: виноват Порох. И если что, то на выборы или не ходили, или за Зе не голосовали.
показати весь коментар
20.05.2021 11:51 Відповісти
ААХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХ
ЗЕДЕБІЛИ АУ!!!!!!
Хто тепер барига?????
Завісли сукі
показати весь коментар
20.05.2021 11:46 Відповісти
Кабмин ввел формулу "Роттердам +" для бензина и дизтоплива, - экономист - Цензор.НЕТ 496
показати весь коментар
20.05.2021 11:50 Відповісти
Кабмин ввел формулу "Роттердам +" для бензина и дизтоплива, - экономист - Цензор.НЕТ 148
показати весь коментар
20.05.2021 11:46 Відповісти
Скільки можна обкрадати нарід?!?!
Барига наживався на війні, а тепер ще й на паливі буде!!!111
показати весь коментар
20.05.2021 11:46 Відповісти
19 КВІТНЯ 2019, ПʼЯТНИЦЯ, "Пан Порошенко, у мене питання, попросили задати громадяни України в Інтернеті", - сказав Зеленський.

- Скільки особисто вам занесли з Роттердам+?

- Не хотіли б ви взяти участь в експерименті і спробувати прожити на 1500 грн пенсії хоча б місяць?

- Скільки грошей вам потрібно взяти з бюджету країни, щоб наїстися?
показати весь коментар
20.05.2021 11:57 Відповісти
А чего ? Правильные вопросы Порошенко задают! Он наверное сейчас роялти со своего "Ротердам плюс" получает, если не сдал его в "слепой траст".
показати весь коментар
20.05.2021 12:05 Відповісти
Навіть під самим відбитим сарказмом завжди знайдеться коментар зебіла який все сприйме за чисту монету.
показати весь коментар
20.05.2021 12:09 Відповісти
"Вот все отнять и поделить"
Шариков Полиграф Полиграфович
показати весь коментар
20.05.2021 14:45 Відповісти
Кабмін запровадив формулу "Роттердам+" для бензину і дизпалива, – економіст - Цензор.НЕТ 7938
показати весь коментар
20.05.2021 16:58 Відповісти
Кабмін запровадив формулу "Роттердам+" для бензину і дизпалива, – економіст - Цензор.НЕТ 5898 Кабмін запровадив формулу "Роттердам+" для бензину і дизпалива, – економіст - Цензор.НЕТ 9197
показати весь коментар
20.05.2021 12:11 Відповісти
Зедебіли негодують? Кабмин ввел формулу "Роттердам +" для бензина и дизтоплива, - экономист - Цензор.НЕТ 868
показати весь коментар
20.05.2021 11:46 Відповісти
Они принимают урино-ванны.

ЗЕ-люба сегодня будет их обсцыкать своими "достижениями" с недостроенного фюзеляжа по телевизору.
показати весь коментар
20.05.2021 11:48 Відповісти
Порошенко, зупинись!!!!!!!
показати весь коментар
20.05.2021 11:47 Відповісти
Кабмин ввел формулу "Роттердам +" для бензина и дизтоплива, - экономист - Цензор.НЕТ 3094
показати весь коментар
20.05.2021 11:47 Відповісти
Реально ржу.
показати весь коментар
20.05.2021 11:47 Відповісти
Что нам на это скажет мадама бенядиктовна...которая 6 раз дело ротердам плюс уже открывала???
показати весь коментар
20.05.2021 11:48 Відповісти
Бенядиктова скажет:
Кабмин ввел формулу "Роттердам +" для бензина и дизтоплива, - экономист - Цензор.НЕТ 7771
показати весь коментар
20.05.2021 11:51 Відповісти
Кабмин ввел формулу "Роттердам +" для бензина и дизтоплива, - экономист - Цензор.НЕТ 6446 Кабмин ввел формулу "Роттердам +" для бензина и дизтоплива, - экономист - Цензор.НЕТ 6446 Кабмин ввел формулу "Роттердам +" для бензина и дизтоплива, - экономист - Цензор.НЕТ 6446 Кабмин ввел формулу "Роттердам +" для бензина и дизтоплива, - экономист - Цензор.НЕТ 915

А что тут еще говорить-то?
показати весь коментар
20.05.2021 11:48 Відповісти
Кабмин ввел формулу "Роттердам +" для бензина и дизтоплива, - экономист - Цензор.НЕТ 9098
показати весь коментар
20.05.2021 11:50 Відповісти
У Слуг да, а у хозяев (народа) все наоборот
показати весь коментар
20.05.2021 11:51 Відповісти
Как там по Пороху до сих пор Роттердам расследывают или уже закрыли?
показати весь коментар
20.05.2021 11:50 Відповісти
*********** открыла по новой ! 😂🙈
показати весь коментар
20.05.2021 11:54 Відповісти
Смешно и грустно. Но логично и предсказуемо. Была цель убрать Пороха- теперь можно продолжать его наработки. Теперь ожидать "ползучее наступление" от ЗЕ?
показати весь коментар
20.05.2021 11:50 Відповісти
Кабмин ввел формулу "Роттердам +" для бензина и дизтоплива, - экономист - Цензор.НЕТ 1323 Кабмин ввел формулу "Роттердам +" для бензина и дизтоплива, - экономист - Цензор.НЕТ 1323 Кабмин ввел формулу "Роттердам +" для бензина и дизтоплива, - экономист - Цензор.НЕТ 1323 Кабмин ввел формулу "Роттердам +" для бензина и дизтоплива, - экономист - Цензор.НЕТ 1323 Кабмин ввел формулу "Роттердам +" для бензина и дизтоплива, - экономист - Цензор.НЕТ 1323 Кабмин ввел формулу "Роттердам +" для бензина и дизтоплива, - экономист - Цензор.НЕТ 8369
показати весь коментар
20.05.2021 11:51 Відповісти
ЗЕбилье, чемодан-вокзап-Ростов!!!!
показати весь коментар
20.05.2021 11:52 Відповісти
Ручное управление НИКОГДА не приодило к хорошим результатам.
Хоть и давало сиюминутную выгоду бенефициарам-лоббистам.
показати весь коментар
20.05.2021 11:52 Відповісти
FuelPrice
Euro 95 - 1,759 €
Diesel -1,389 €

Считайте... и не забудьте маржу в +5грн
офигеть...
показати весь коментар
20.05.2021 11:54 Відповісти
63грн 95й бензин по новым ценам
51грн - дизтопливо

Офанареть... в разграр сельхозработ кстати.
показати весь коментар
20.05.2021 11:56 Відповісти
Ощущение что делают так чтоб народ "по своему же решению" вернулся в рашку, где цены в разы меньше будут.
показати весь коментар
20.05.2021 11:57 Відповісти
"Идет улицей старьій Рабинович... Добрьіе соседи спрашивают -- Рабинович! Как ваше здоровье? -- Не дождетесь, суки -- отвечает старьій Рабинович"
показати весь коментар
20.05.2021 14:41 Відповісти
Пастухи: "Порошенко, Мальдивы, офшоры, Роттердам+"
Овцы: "Бээээээ"
Пастухи: "Роттердам+, Мальдивы, война, Мальдивы"
Овцы: "Бээээээ"
... выборы, перевыборы, новый гарант тайно отдыхает в Оманах, Итальянские дачи, офшоры, Роттердам+, Война

Овцы чухают копытами головы.
Пастухи: "А помните Мальдивы?"
Овцы (оживляются): "Бээээээ"
показати весь коментар
20.05.2021 11:53 Відповісти
ни опзж ни порох ни зе.
у всех рыло в пушку.
показати весь коментар
20.05.2021 11:55 Відповісти
Я вже відчуваю тупіт копит снєсунів! Кабмин ввел формулу "Роттердам +" для бензина и дизтоплива, - экономист - Цензор.НЕТ 2748
показати весь коментар
20.05.2021 11:53 Відповісти
Объясняю: СИФ Роттердам, а потом + 5-7 гривен на литр это 5000-7000 гривен за тонну, это 200-250 дол за тонну . Плюс включает в себя погрузку в Роттердаме на вагоны + Доставка по ж.д Роттердам-Львов(Киев, Одесса, Днепр) выгрузка из вагонов в автоцистерны, доставка автоцистернами до АЗС и выгрузка там.
показати весь коментар
20.05.2021 11:55 Відповісти
Зато деньги рекой потекут в бюджет и заживут зебилы щасливо и богато Кабмин ввел формулу "Роттердам +" для бензина и дизтоплива, - экономист - Цензор.НЕТ 2659
показати весь коментар
20.05.2021 11:57 Відповісти
А если проще?? Это где то 40-45 грн за литр 95-го??
показати весь коментар
20.05.2021 11:59 Відповісти
63грн без учета траспортировки дилером.
показати весь коментар
20.05.2021 12:00 Відповісти
в 2 раза дороже кароч чем сейчас.
показати весь коментар
20.05.2021 12:00 Відповісти
Дійсно!? Грузять в Роттердамі!? Ти із психлікарні пишеш!?
показати весь коментар
20.05.2021 11:59 Відповісти
Для чого товар завозити в Ротердам!? Щоб покупати!? Чи зважити!? Ви там всі такі ідіоти?)))
показати весь коментар
20.05.2021 12:00 Відповісти
Потом нам будут объяснять, что корупционной составляющей здесь нет, так как если бы это была цена СИФ п.Южный то всё было бы в разы дороже. Это нам расскажут судьи, некоторые даже кандидаты права. Мы должны верить.
показати весь коментар
20.05.2021 11:58 Відповісти
Закуповувати буть що в промислових маштабах через біржі -нормальна практика для всіх держав і тіьльки в Україні, слідчі прокуратури, після одного року слідчих дій (їздили ж в Голандію напевне!) встановили, що «вугілля не завозять із Ротердаму»!!! Це не жарт!
показати весь коментар
20.05.2021 11:58 Відповісти
«Клятвы, данные в бурю, забываются в тихую погоду».© Томас Фуллер
показати весь коментар
20.05.2021 11:59 Відповісти
почеук не сделать привязку к альберте, канада? там дешевле. Еще и в канадских баксах.
показати весь коментар
20.05.2021 11:59 Відповісти
а шакаладно барыжного биоматериала набежало аж жуть скока)))))))))))))))))))))))
показати весь коментар
20.05.2021 11:59 Відповісти
И снова вам в штаны Кабмін запровадив формулу "Роттердам+" для бензину і дизпалива, – економіст - Цензор.НЕТ 9129
показати весь коментар
20.05.2021 12:13 Відповісти
А вот и одинокий зебил нарисовался.. Тебя уже Сиплый обоссал или только готовишься?
показати весь коментар
20.05.2021 12:52 Відповісти
Президент Владимир Зеленский считает своей заслугой отмену формулы расчета стоимости энергетического угля "Роттердам+"./ Буратино Коломойского Зеленский гневно разоблачая "грабительскую" формулу Роттердам+ набрал миллионы голосов. Обманом. Это -моральные потери. Есть и денежные потери. В расследовании по делу "Роттердам+" принимали участие 15 детективов и 7 прокуроров. Расходы бюджета на их работу оцениваются в 96 млн грн.
показати весь коментар
20.05.2021 12:00 Відповісти
Пересічний український дебіл продовжує вірити, що товар гонять через всю Європу або світ в певне місто в Голандії щоб відгрузиии клієнту! Рівень інтелекта просто вражає! Направду! Біржа існує віртуально і прив'язана до певного місця на мапі чисто юридично! Роль біржі в становленні рівних цін і гарантії фінансових операцій за ці послуги їм платять! Учасником біржі не може стати будь хто і.т.д. Товар не гонять в Ротердам!!!!
показати весь коментар
20.05.2021 12:11 Відповісти
Зе-тыпил:
"Зато Порошенко на Мальдивах отдыхал пять лет назад!"
Кабмін запровадив формулу "Роттердам+" для бензину і дизпалива, – економіст - Цензор.НЕТ 919
показати весь коментар
20.05.2021 12:12 Відповісти
в ротер дам. через попенгаген.
показати весь коментар
20.05.2021 12:14 Відповісти
Разница между ценой угля по Роттердаму + и ценой бензина по Роттердаму+ принципиальная. Импортный паритет не должен применяться на местном рынке, если товар в основном производится в стране. Уголь Ахметова добывался в Украине за дешево и использование импортного паритета на монополизированном рынке было совершенно не рыночным, так как никто не собирался импортировать уголь, фактически Порошенко и Ахметов принудительно подняли тарифы населению и за несколько лет замечательно нажились. Бензин у нас в основном импортный, разумно ограничивать его цену ссылаясь на импортный паритет. То есть цель Роттердама + по углю - поднять тарифы и на этом нажиться, цель Роттердама+ по бензину ограничить его цену.
показати весь коментар
20.05.2021 12:20 Відповісти
Трскавецк закончили?
показати весь коментар
20.05.2021 12:27 Відповісти
КГУ в свое время. Кстати, это очевидные вещи.
показати весь коментар
20.05.2021 12:34 Відповісти
Явно не экономический факультет.... Полит. экономика была? Кабмін запровадив формулу "Роттердам+" для бензину і дизпалива, – економіст - Цензор.НЕТ 8064
показати весь коментар
20.05.2021 12:42 Відповісти
Из какого класса средней школы выгнали за неуспеваемость?
показати весь коментар
20.05.2021 12:54 Відповісти
"Роттердам + офшор"
показати весь коментар
20.05.2021 12:28 Відповісти
Кабмін запровадив формулу "Роттердам+" для бензину і дизпалива, – економіст - Цензор.НЕТ 5469
показати весь коментар
20.05.2021 12:40 Відповісти
да это просто у одного олигарха это отобрали , а сейчас нужно смотреть кто на этом наварится,

Сжиженный углеводородный газ (СУГ) и дизельное топливо «Роснефти» с 1 апреля не будет поставляться покупателям на Украине, сообщили украинское отраслевое издание Enkorr и Reuters со ссылкой на два источника в отрасли. СМИ ссылаются на письмо швейцарского трейдера Proton Energy Group SA - эксклюзивного поставщика дизтоплива и СУГ «Роснефти» на Украину. Согласно опубликованному Enkorr тексту письма, трейдер связал свое решение с действиями украинских властей.
Proton Energy сообщила клиентам, что в начале марта получила от членов Нефтегазовой ассоциации Украины информацию о том, что Служба безопасности Украины рекомендует не сотрудничать с компанией. Поставщик также обратил внимание на арест технологического объема дизельного топлива в трубопроводе Proton Energy в феврале, а также на «события касательно сети АЗС Glusco». «С глубоким сожалением уведомляем вас, что Proton Energy Group SA приняла решение с 1 апреля 2021 года прекратить сотрудничество и остановить поставки нефтепродуктов на украинский рынок»,- указано в копии письма на сайте Enkorr.
Reuters со ссылкой на мнение участников рынка уточняет, что речь в письме Proton Energy идет об аресте трубопровода «ПрикарпатЗападтранс» и об обысках у компании Glusco Energy SA, которой принадлежит часть бывших АЗС «Роснефти» на Украине. Украинские СМИ называли лидера партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука бенефициаром «ПрикарпатЗападтранса
показати весь коментар
20.05.2021 13:07 Відповісти
а теперь таже нефть и дизель будут продавать азеры, причем туже роснефти
свой процент ловить будут и все, а белорусы пока свой нпз на ремонт поставили

Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR подписала соглашение о праве экспорта нафпродуктов "Роснефти" в Украину, Польшу, страны Балтии и другие страны Восточной Европы.
Об этом заявил официальный представитель компании Ибрагим Ахмедов, передает профильное издание Angi.
"Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) намерена усилить свои позиции в международной нефтегазовой торговли.
С российской нефтяной компанией "Роснефть" подписано соглашение, предусматривающее право поставки произведенных компанией нефтепродуктов в Украину, Польшу, страны Балтии и другие страны Восточной Европы", - сообщил Ахмедов.
показати весь коментар
20.05.2021 13:09 Відповісти
Надо формулу применить для простого люда, на зар.плапты и пенсии.
показати весь коментар
20.05.2021 13:18 Відповісти
Зарплата такая ка в Роттердаме и + за доставку в Украину.
показати весь коментар
20.05.2021 16:34 Відповісти
Дядьки-Тітки!!!
Що ж воно робиться?
Не встигли "папєредніка" виграти за "Роттердам+", як Наступніки -- туди ж???
Ну-ну...
За що ж Баролісь???

Доля -- примхлива Пані. Інколи вона показує дулю Тим, хто вважав, що маає її за цицьки...
показати весь коментар
20.05.2021 14:33 Відповісти
 
 