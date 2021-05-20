Кабмін запровадив формулу "Роттердам+" для бензину і дизпалива, – економіст

Кабінет Міністрів запровадив державне регулювання цін на бензин і дизельне пальне за принципом формули "Роттердам+", прив’язавши його до котирувань нафтопродуктів в портах Амстердам-Роттердам-Антверпен плюс фіксована маржа в 5-7 грн/л.

Про це повідомив експерт у сфері економіки Борис Кушнірук.

"Принцип, за яким вирішено регулювати ціни на бензин, зрозумілий і доволі поширений в Україні. За такою ж формулою, як зараз вчинили з регулюванням цін на пальне для авто, населення роками оплачує природний газ. Ціна на газ визначається за формулою "Амстердам+" (раніше було тем саме, але ціна формували на базі іншого хабу — "Дюссельдорф+"). Атомні АЕС закупають уранову руду і ядерне паливо, а теплові електростанції до 2019 року купували вугілля", - зазначив експерт.

Кушнірук наголосив, що використання органами виконавчої влади для регулювання цін на ті чи інші сировинні товари так званого імпортного паритету, насправді цілком правильне і ніколи не викликало зауважень у партнерів України з МВФ, Світового банку та ЄС.

"Тобто, ціни на енергоресурси, які Україна імпортує — вугілля, бензин, газ — так чи інакше прив’язані до формули імпортного паритету. Це логічно, зрозуміло і, в принципі, прозоро", - додав експерт.

Однак, за словами Кушнірука, попри зрозумілий принцип прив’язки до зовнішніх котирувань і об’єктивні проблеми ринку нафтопродуктів, влада вчинила не дуже далекоглядно.

"Регулювати рівень конкуренції, а відтак і ціни, в розвинутих країнах прийнято через антимонопольне відомство, а не актами уряду. У першу чергу, це функції АМКУ — не допускати перекосів і зловживань на тих чи інших ринках", - додав експерт.

Нагадаємо, 14 травня Кабінет Міністрів на період карантину ввів регульовані ціни на бензин і дизельне паливо. За рішенням уряду, АЗС повинні продавати бензин і дизпаливо за цінами з прив'язкою до європейських котирувань в портах Північно-Західної Європи з націнкою не більше 5 грн/л для бензину і 7 грн/л для дизпалива.

За аналогічним принципом в 2016-2019 роках НКРЕКП розраховувала ціну на вугілля, з прив'язкою до котирування API2 в порту Роттердам плюс вартість доставки в Україну. Ця формула отримала назву "Роттердам +". Такий же принцип до 1 серпня 2020 року застосовувався і для регулювання цін на природний газ для населення, так звана формула "Амстердам+" і "Дюссельдорф+".