Кабмін запровадив формулу "Роттердам+" для бензину і дизпалива, – економіст
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Кабінет Міністрів запровадив державне регулювання цін на бензин і дизельне пальне за принципом формули "Роттердам+", прив’язавши його до котирувань нафтопродуктів в портах Амстердам-Роттердам-Антверпен плюс фіксована маржа в 5-7 грн/л.
Про це повідомив експерт у сфері економіки Борис Кушнірук.
"Принцип, за яким вирішено регулювати ціни на бензин, зрозумілий і доволі поширений в Україні. За такою ж формулою, як зараз вчинили з регулюванням цін на пальне для авто, населення роками оплачує природний газ. Ціна на газ визначається за формулою "Амстердам+" (раніше було тем саме, але ціна формували на базі іншого хабу — "Дюссельдорф+"). Атомні АЕС закупають уранову руду і ядерне паливо, а теплові електростанції до 2019 року купували вугілля", - зазначив експерт.
Кушнірук наголосив, що використання органами виконавчої влади для регулювання цін на ті чи інші сировинні товари так званого імпортного паритету, насправді цілком правильне і ніколи не викликало зауважень у партнерів України з МВФ, Світового банку та ЄС.
"Тобто, ціни на енергоресурси, які Україна імпортує — вугілля, бензин, газ — так чи інакше прив’язані до формули імпортного паритету. Це логічно, зрозуміло і, в принципі, прозоро", - додав експерт.
Однак, за словами Кушнірука, попри зрозумілий принцип прив’язки до зовнішніх котирувань і об’єктивні проблеми ринку нафтопродуктів, влада вчинила не дуже далекоглядно.
"Регулювати рівень конкуренції, а відтак і ціни, в розвинутих країнах прийнято через антимонопольне відомство, а не актами уряду. У першу чергу, це функції АМКУ — не допускати перекосів і зловживань на тих чи інших ринках", - додав експерт.
Нагадаємо, 14 травня Кабінет Міністрів на період карантину ввів регульовані ціни на бензин і дизельне паливо. За рішенням уряду, АЗС повинні продавати бензин і дизпаливо за цінами з прив'язкою до європейських котирувань в портах Північно-Західної Європи з націнкою не більше 5 грн/л для бензину і 7 грн/л для дизпалива.
За аналогічним принципом в 2016-2019 роках НКРЕКП розраховувала ціну на вугілля, з прив'язкою до котирування API2 в порту Роттердам плюс вартість доставки в Україну. Ця формула отримала назву "Роттердам +". Такий же принцип до 1 серпня 2020 року застосовувався і для регулювання цін на природний газ для населення, так звана формула "Амстердам+" і "Дюссельдорф+".
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ЗЕДЕБІЛИ АУ!!!!!!
Хто тепер барига?????
Завісли сукі
Барига наживався на війні, а тепер ще й на паливі буде!!!111
- Скільки особисто вам занесли з Роттердам+?
- Не хотіли б ви взяти участь в експерименті і спробувати прожити на 1500 грн пенсії хоча б місяць?
- Скільки грошей вам потрібно взяти з бюджету країни, щоб наїстися?
Шариков Полиграф Полиграфович
ЗЕ-люба сегодня будет их обсцыкать своими "достижениями" с недостроенного фюзеляжа по телевизору.
А что тут еще говорить-то?
Хоть и давало сиюминутную выгоду бенефициарам-лоббистам.
Euro 95 - 1,759 €
Diesel -1,389 €
Считайте... и не забудьте маржу в +5грн
офигеть...
51грн - дизтопливо
Офанареть... в разграр сельхозработ кстати.
Овцы: "Бээээээ"
Пастухи: "Роттердам+, Мальдивы, война, Мальдивы"
Овцы: "Бээээээ"
... выборы, перевыборы, новый гарант тайно отдыхает в Оманах, Итальянские дачи, офшоры, Роттердам+, Война
Овцы чухают копытами головы.
Пастухи: "А помните Мальдивы?"
Овцы (оживляются): "Бээээээ"
у всех рыло в пушку.
"Зато Порошенко на Мальдивах отдыхал пять лет назад!"
Сжиженный углеводородный газ (СУГ) и дизельное топливо «Роснефти» с 1 апреля не будет поставляться покупателям на Украине, сообщили украинское отраслевое издание Enkorr и Reuters со ссылкой на два источника в отрасли. СМИ ссылаются на письмо швейцарского трейдера Proton Energy Group SA - эксклюзивного поставщика дизтоплива и СУГ «Роснефти» на Украину. Согласно опубликованному Enkorr тексту письма, трейдер связал свое решение с действиями украинских властей.
Proton Energy сообщила клиентам, что в начале марта получила от членов Нефтегазовой ассоциации Украины информацию о том, что Служба безопасности Украины рекомендует не сотрудничать с компанией. Поставщик также обратил внимание на арест технологического объема дизельного топлива в трубопроводе Proton Energy в феврале, а также на «события касательно сети АЗС Glusco». «С глубоким сожалением уведомляем вас, что Proton Energy Group SA приняла решение с 1 апреля 2021 года прекратить сотрудничество и остановить поставки нефтепродуктов на украинский рынок»,- указано в копии письма на сайте Enkorr.
Reuters со ссылкой на мнение участников рынка уточняет, что речь в письме Proton Energy идет об аресте трубопровода «ПрикарпатЗападтранс» и об обысках у компании Glusco Energy SA, которой принадлежит часть бывших АЗС «Роснефти» на Украине. Украинские СМИ называли лидера партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука бенефициаром «ПрикарпатЗападтранса
свой процент ловить будут и все, а белорусы пока свой нпз на ремонт поставили
Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR подписала соглашение о праве экспорта нафпродуктов "Роснефти" в Украину, Польшу, страны Балтии и другие страны Восточной Европы.
Об этом заявил официальный представитель компании Ибрагим Ахмедов, передает профильное издание Angi.
"Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) намерена усилить свои позиции в международной нефтегазовой торговли.
С российской нефтяной компанией "Роснефть" подписано соглашение, предусматривающее право поставки произведенных компанией нефтепродуктов в Украину, Польшу, страны Балтии и другие страны Восточной Европы", - сообщил Ахмедов.
Що ж воно робиться?
Не встигли "папєредніка" виграти за "Роттердам+", як Наступніки -- туди ж???
Ну-ну...
За що ж Баролісь???
Доля -- примхлива Пані. Інколи вона показує дулю Тим, хто вважав, що маає її за цицьки...