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Ситуацию на Донбассе могут вынести на государственный референдум, - Зеленский. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос ситуации на Донбассе могут вынести на общегосударственный референдум.

Об этом Зеленский заявил в ходе пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

"Формат референдума будет инициирован народом Украины. Я буду там технически делать свою работу. Относительно изменений в Конституцию, то это уже инициатива президента Украины, может быть. Такие вопросы есть", - подчеркнул президент.

По словам Зеленского, к референдумам он относился бы очень осторожно.

"Относительно государственного референдума, я считаю, что самым главным вопросом должна быть ситуация на Донбассе. Уверен, что спустя некоторое время мы предоставим на рассуждение общества референдум с такой тематикой", - добавил глава государства.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+73
подонок зеленый.все как куйло хочет
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20.05.2021 13:15
+62
От сучище зелене. Воно таки роздробить і знищить ту державу...
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20.05.2021 13:15
+53
Мета Росіі,федералізація України ,з наступною поступовою анексією федеральних земель !!!))
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20.05.2021 13:17
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Рашка никому не возвращала территории и свои проэкты типа Осетия.Нужно вешать лугандон полностью на рашку,никаких выплат,пенсий,при нарушении тишины-закрытие кпп на неопределенный строк.
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20.05.2021 18:54 Ответить
А хуже не будет уже сейчас? Или ждать еще
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20.05.2021 20:32 Ответить
Ни какой амнистии ( арест, суд, приговор и наказание), никаких российских паспортов и граждан, полная демилитаризация ( кроме ВСУ, МВД, СБУ), никакого особого статуса кроме введения 10 летнего управления военно гражданской администрацией Украины ( без права участия в каких либо выборах), закрытие границы с РФ на этом участке уж точно.
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20.05.2021 20:36 Ответить
Именно за это, за "изменение Конституции Украины, на "рехверендуме"путем предоставления автономии Дамбасу", а фактически за впихивание раковой опухоли "маладых ряспублик" с тамошнней "народной мялицией" в тело Украины и сделал выбор народ Украины в 2019-м. И тысячи журналистов, помогавшим "мудрым гражданам" и военным определится с выбором будут теперь писать гневные статьи, обличающие "плохих советников", насоветовавших "государственному деятелю" разрушить Украину как государство.
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20.05.2021 20:53 Ответить
Изменение в конституцию возможны ТОЛЬКО конституционным путем:тоесть 2 голосования и не менее 2\3 состава ВР(300 голосов) + подпись Президента. Никаких РЕФЕРЕМНДУМОВ в Конституции Украины НЕТ. Референдум носит рекомендательный характер и все. Ну и как сформулировать вопрос -от этого сильно зависят итоги Референдума. Зеленский хочет переложить ответственность с себя и своих депутатов на НАРИД. А нарид уже один раз крупно облажался выбрав Зеленского недоумка в Президенты
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20.05.2021 21:01 Ответить
уже в крыму провели референдум и автономию по просьбе понаехал и отставников краснокоричневых организовали, и чем кончилось!?.неужели непонятно, что Украина, граничащая с монстром, до зубов вооруженным и столетиями мечтающим ее поглотить по любым мало мальски приемлимым для мирового общественного мнения поводом, не применет при подходящем случае еще один аншлюс провернуть!..страна нафарширована красноперыми колеблющимися, за совком скучающими совками-понаехалами и своими учеными манкуртами-кивами..как они проголосуют на референдуме, который сами и организуют при случае?! За Унитарность и Соборность Украины люди жизни клали, а кучка туповатых временщиков, за референдумы местные и продажу земли взялись, да еще и в военное время! Ситуацію на Донбасі можуть винести на державний референдум, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3070 Ничему история не учит пох..истов власть держащих , а она имеет свойство повторяться...
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20.05.2021 23:04 Ответить
Дело в том те кто клали жизни за соборность-они сильнее чем остальная вата. Ну и Украине хоть и случайно но должно повезти и чисто случайно у нас будет дееспособный президент не вор и не слабак и не кукла и не раб
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21.05.2021 21:09 Ответить
давно бывал а в приграничных обл.?..там галимая вата одна, они за совок, а он, в ихонных вороватых и рукожопых фантазиях, только на московии, и всеми своими четырьмя конечностями, пушниной слегка подогретыми, на местном референдуме, подавляющим большинством. за автономию на первом этапе и проголосуют..а дальше сценарий дамбасы или что похожее...тут президентом с такой командой прийти должен, который и жизнь за нее положить готов, а не соплежуи, и вороватые по.уисты..
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21.05.2021 21:27 Ответить
Эта тупая зеленая жаба, ничему не учится и её надо срочно изолировать, пока она не развалила Украину, а впечатление такое, что это и есть её главная задача.
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21.05.2021 01:34 Ответить
Чую наголосует МУДРЫЙ УКРАИНСКИЙ НАРIД!
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21.05.2021 08:23 Ответить
большей дурни даже наполеоны в дурках, придумать вряд ли способны! Ситуацію на Донбасі можуть винести на державний референдум, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3313
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21.05.2021 13:07 Ответить
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