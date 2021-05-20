УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13809 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
18 120 112
Зеленський (17387) референдум (590) Донбас (21733)

Ситуацію на Донбасі можуть винести на державний референдум, - Зеленський. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Президент Володимир Зеленський заявив, що питання ситуації на Донбасі можуть винести на загальнодержавний референдум.

Про це Зеленський заявив у ході пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

"Формат референдуму буде ініційований народом України. Я буду там технічно робити свою роботу. Щодо змін до Конституції, то це вже ініціатива президента України, може бути. Такі питання є", - підкреслив президент.

За словами Зеленського, до референдумів він ставився б дуже обережно.

Також читайте: Зеленський про зустріч із Путіним: Або на місці конфлікту, або на нейтральній території

"Щодо державного референдуму, я вважаю, що найважливішим питанням повинна бути ситуація на Донбасі. Упевнений, що через деякий час ми надамо для роздумів суспільства референдум з такою тематикою", - додав глава держави.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+73
подонок зеленый.все как куйло хочет
показати весь коментар
20.05.2021 13:15
+62
От сучище зелене. Воно таки роздробить і знищить ту державу...
показати весь коментар
20.05.2021 13:15
+53
Мета Росіі,федералізація України ,з наступною поступовою анексією федеральних земель !!!))
показати весь коментар
20.05.2021 13:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Рашка никому не возвращала территории и свои проэкты типа Осетия.Нужно вешать лугандон полностью на рашку,никаких выплат,пенсий,при нарушении тишины-закрытие кпп на неопределенный строк.
показати весь коментар
20.05.2021 18:54 Відповісти
А хуже не будет уже сейчас? Или ждать еще
показати весь коментар
20.05.2021 20:32 Відповісти
Ни какой амнистии ( арест, суд, приговор и наказание), никаких российских паспортов и граждан, полная демилитаризация ( кроме ВСУ, МВД, СБУ), никакого особого статуса кроме введения 10 летнего управления военно гражданской администрацией Украины ( без права участия в каких либо выборах), закрытие границы с РФ на этом участке уж точно.
показати весь коментар
20.05.2021 20:36 Відповісти
Именно за это, за "изменение Конституции Украины, на "рехверендуме"путем предоставления автономии Дамбасу", а фактически за впихивание раковой опухоли "маладых ряспублик" с тамошнней "народной мялицией" в тело Украины и сделал выбор народ Украины в 2019-м. И тысячи журналистов, помогавшим "мудрым гражданам" и военным определится с выбором будут теперь писать гневные статьи, обличающие "плохих советников", насоветовавших "государственному деятелю" разрушить Украину как государство.
показати весь коментар
20.05.2021 20:53 Відповісти
Изменение в конституцию возможны ТОЛЬКО конституционным путем:тоесть 2 голосования и не менее 2\3 состава ВР(300 голосов) + подпись Президента. Никаких РЕФЕРЕМНДУМОВ в Конституции Украины НЕТ. Референдум носит рекомендательный характер и все. Ну и как сформулировать вопрос -от этого сильно зависят итоги Референдума. Зеленский хочет переложить ответственность с себя и своих депутатов на НАРИД. А нарид уже один раз крупно облажался выбрав Зеленского недоумка в Президенты
показати весь коментар
20.05.2021 21:01 Відповісти
уже в крыму провели референдум и автономию по просьбе понаехал и отставников краснокоричневых организовали, и чем кончилось!?.неужели непонятно, что Украина, граничащая с монстром, до зубов вооруженным и столетиями мечтающим ее поглотить по любым мало мальски приемлимым для мирового общественного мнения поводом, не применет при подходящем случае еще один аншлюс провернуть!..страна нафарширована красноперыми колеблющимися, за совком скучающими совками-понаехалами и своими учеными манкуртами-кивами..как они проголосуют на референдуме, который сами и организуют при случае?! За Унитарность и Соборность Украины люди жизни клали, а кучка туповатых временщиков, за референдумы местные и продажу земли взялись, да еще и в военное время! Ситуацію на Донбасі можуть винести на державний референдум, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3070 Ничему история не учит пох..истов власть держащих , а она имеет свойство повторяться...
показати весь коментар
20.05.2021 23:04 Відповісти
Дело в том те кто клали жизни за соборность-они сильнее чем остальная вата. Ну и Украине хоть и случайно но должно повезти и чисто случайно у нас будет дееспособный президент не вор и не слабак и не кукла и не раб
показати весь коментар
21.05.2021 21:09 Відповісти
давно бывал а в приграничных обл.?..там галимая вата одна, они за совок, а он, в ихонных вороватых и рукожопых фантазиях, только на московии, и всеми своими четырьмя конечностями, пушниной слегка подогретыми, на местном референдуме, подавляющим большинством. за автономию на первом этапе и проголосуют..а дальше сценарий дамбасы или что похожее...тут президентом с такой командой прийти должен, который и жизнь за нее положить готов, а не соплежуи, и вороватые по.уисты..
показати весь коментар
21.05.2021 21:27 Відповісти
Эта тупая зеленая жаба, ничему не учится и её надо срочно изолировать, пока она не развалила Украину, а впечатление такое, что это и есть её главная задача.
показати весь коментар
21.05.2021 01:34 Відповісти
Чую наголосует МУДРЫЙ УКРАИНСКИЙ НАРIД!
показати весь коментар
21.05.2021 08:23 Відповісти
большей дурни даже наполеоны в дурках, придумать вряд ли способны! Ситуацію на Донбасі можуть винести на державний референдум, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3313
показати весь коментар
21.05.2021 13:07 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 