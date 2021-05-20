Ситуацію на Донбасі можуть винести на державний референдум, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив, що питання ситуації на Донбасі можуть винести на загальнодержавний референдум.

Про це Зеленський заявив у ході пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"Формат референдуму буде ініційований народом України. Я буду там технічно робити свою роботу. Щодо змін до Конституції, то це вже ініціатива президента України, може бути. Такі питання є", - підкреслив президент.

За словами Зеленського, до референдумів він ставився б дуже обережно.

Також читайте: Зеленський про зустріч із Путіним: Або на місці конфлікту, або на нейтральній території

"Щодо державного референдуму, я вважаю, що найважливішим питанням повинна бути ситуація на Донбасі. Упевнений, що через деякий час ми надамо для роздумів суспільства референдум з такою тематикою", - додав глава держави.