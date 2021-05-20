18 120 112
Ситуацію на Донбасі можуть винести на державний референдум, - Зеленський. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент Володимир Зеленський заявив, що питання ситуації на Донбасі можуть винести на загальнодержавний референдум.
Про це Зеленський заявив у ході пресконференції, передає Цензор.НЕТ.
"Формат референдуму буде ініційований народом України. Я буду там технічно робити свою роботу. Щодо змін до Конституції, то це вже ініціатива президента України, може бути. Такі питання є", - підкреслив президент.
За словами Зеленського, до референдумів він ставився б дуже обережно.
"Щодо державного референдуму, я вважаю, що найважливішим питанням повинна бути ситуація на Донбасі. Упевнений, що через деякий час ми надамо для роздумів суспільства референдум з такою тематикою", - додав глава держави.
Топ коментарі
+73 metal35
показати весь коментар20.05.2021 13:15
+62 Gal
показати весь коментар20.05.2021 13:15
+53 Дмитро Черних 794bd8a2
показати весь коментар20.05.2021 13:17
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
1 2
4uxpux
показати весь коментар20.05.2021 18:54 Відповісти Мені подобається 1
Vi Wa
показати весь коментар20.05.2021 20:32 Відповісти Мені подобається 0
Андерсен a4cbf7de
показати весь коментар20.05.2021 20:36 Відповісти Мені подобається 0
vismavista
показати весь коментар20.05.2021 20:53 Відповісти Мені подобається 0
Иван Шумейко
показати весь коментар20.05.2021 21:01 Відповісти Мені подобається 1
✘
tim link
показати весь коментар20.05.2021 23:04 Відповісти Мені подобається 1
Иван Шумейко
показати весь коментар21.05.2021 21:09 Відповісти Мені подобається 0
tim link
показати весь коментар21.05.2021 21:27 Відповісти Мені подобається 0
Сергей Угнивенко
показати весь коментар21.05.2021 01:34 Відповісти Мені подобається 2
сережка че
показати весь коментар21.05.2021 08:23 Відповісти Мені подобається 0
tim link
показати весь коментар21.05.2021 13:07 Відповісти Мені подобається 0
Сторінка 2 з 2
1 2
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...