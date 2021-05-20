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Зеленский о втором сроке президентства: Рано отвечать на такие вопросы
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность второго срока на посту главы государства.
Об этом Зеленский заявил в ходе пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.
На вопрос журналиста о втором президентском сроке Зеленский заявил, что "рано отвечать" на такие вопросы.
Напомним, во время президентской кампании в 2019 году Зеленский говорил, что идет на один президентский срок.
Позже окружение президента заявило, что одного срока для выполнения начатого будет мало.
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2 года Зеленского.Только цифры.
Финансы:
Состоянием на на на 31.03.2021 совокупный государственный долг Украины составляет 2 514 279,9 млн. гривен вырос на 25,8% по сравнению с 31.12.2019 (1 998 275,4 )
Дефицит государственного бюджета на 31.12.2020 г. вырос на 278 % и составляет 217096,1 млн. гривен по сравнению с 31.12.2019 г. - 78049,5 млн. гривен. Прогнозируемый дефицит бюджета на конец года составляет 280 000 - 290 000 млн. гривен.
Государственный долг Украины состоянием на 31.03.2021 вырос на 25% и составляет 2 514 279,9 млн. гривен по сравнению с 31.12.2019 г. - 1 998 275,4 млн. гривен
Экономика:
Состоянием на 1 квартал 2021 падение ВВП до уровня
- 3,1% (2019 +1,4%)
Социальная политика:
Среднесовокупный рост тарифов на коммунальные услуги по сравнению с маем 2019 года составил 42,9%
Рост цен на "потребительскую корзину -20" (20 основных наименований продуктов питания) по сравнению с маем 2019 года составил 38,4 %
Здравоохранение:
По уровню смертности от ковид19 - на первом месте в Европе.
По уровню вакцинации населения Украина занимает последнее место в Европе.
Демография:
Уровень смертности за последние два года вырос на 28.6%
Экология
Количество зеленых насаждений регенеративной плотности на территории Украины за 2020 г. сократилась на 1.2% по сравнению с 2019 годом.
Найгірший президент України за її невилику історію.
Зеленский не самый плохой вариант для страны
И пусть идёт на второй срок, я не против.