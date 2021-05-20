Зеленський про другий термін президентства: Рано відповідати на такі питання

Президент України Володимир Зеленський прокоментував можливість другого терміну на посаді глави держави.

Про це Зеленський заявив у ході пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

На питання журналіста про другий президентський термін Зеленський заявив, що "рано відповідати" на такі питання.

Нагадаємо, під час президентської кампанії в 2019 році Зеленський говорив, що йде на один президентський термін.

Пізніше оточення президента заявило, що одного терміну для виконання розпочатого буде замало.

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