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Зеленський про другий термін президентства: Рано відповідати на такі питання

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський про другий термін президентства: Рано відповідати на такі питання

Президент України Володимир Зеленський прокоментував можливість другого терміну на посаді глави держави.

Про це Зеленський заявив у ході пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

На питання журналіста про другий президентський термін Зеленський заявив, що "рано відповідати" на такі питання.

Нагадаємо, під час президентської кампанії в 2019 році Зеленський говорив, що йде на один президентський термін.

Пізніше оточення президента заявило, що одного терміну для виконання розпочатого буде замало.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
Воно вже за два роки наробило і сорому і збитку років на 15 вперед.
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20.05.2021 13:37
+9
Второй срок, зеленский проведет в бердычевской колонии.
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20.05.2021 13:39
+8
Конечно рано.. ведь много еще не "сделано" для ахметова, коломойского и просто друзей, которые пришли прибарахлится - внукам хватит(с) Зеленский о втором сроке президентства: Рано отвечать на такие вопросы - Цензор.НЕТ 4047
2 года Зеленского.Только цифры.
Финансы:
Состоянием на на на 31.03.2021 совокупный государственный долг Украины составляет 2 514 279,9 млн. гривен вырос на 25,8% по сравнению с 31.12.2019 (1 998 275,4 )
Дефицит государственного бюджета на 31.12.2020 г. вырос на 278 % и составляет 217096,1 млн. гривен по сравнению с 31.12.2019 г. - 78049,5 млн. гривен. Прогнозируемый дефицит бюджета на конец года составляет 280 000 - 290 000 млн. гривен.
Государственный долг Украины состоянием на 31.03.2021 вырос на 25% и составляет 2 514 279,9 млн. гривен по сравнению с 31.12.2019 г. - 1 998 275,4 млн. гривен
Экономика:
Состоянием на 1 квартал 2021 падение ВВП до уровня
- 3,1% (2019 +1,4%)
Социальная политика:
Среднесовокупный рост тарифов на коммунальные услуги по сравнению с маем 2019 года составил 42,9%
Рост цен на "потребительскую корзину -20" (20 основных наименований продуктов питания) по сравнению с маем 2019 года составил 38,4 %
Здравоохранение:
По уровню смертности от ковид19 - на первом месте в Европе.
По уровню вакцинации населения Украина занимает последнее место в Европе.
Демография:
Уровень смертности за последние два года вырос на 28.6%
Экология
Количество зеленых насаждений регенеративной плотности на территории Украины за 2020 г. сократилась на 1.2% по сравнению с 2019 годом.
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20.05.2021 13:38
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Та уже поздно Зеленский о втором сроке президентства: Рано отвечать на такие вопросы - Цензор.НЕТ 4697
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20.05.2021 13:37 Відповісти
Воно вже за два роки наробило і сорому і збитку років на 15 вперед.
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20.05.2021 13:37 Відповісти
Конечно рано.. ведь много еще не "сделано" для ахметова, коломойского и просто друзей, которые пришли прибарахлится - внукам хватит(с) Зеленский о втором сроке президентства: Рано отвечать на такие вопросы - Цензор.НЕТ 4047
2 года Зеленского.Только цифры.
Финансы:
Состоянием на на на 31.03.2021 совокупный государственный долг Украины составляет 2 514 279,9 млн. гривен вырос на 25,8% по сравнению с 31.12.2019 (1 998 275,4 )
Дефицит государственного бюджета на 31.12.2020 г. вырос на 278 % и составляет 217096,1 млн. гривен по сравнению с 31.12.2019 г. - 78049,5 млн. гривен. Прогнозируемый дефицит бюджета на конец года составляет 280 000 - 290 000 млн. гривен.
Государственный долг Украины состоянием на 31.03.2021 вырос на 25% и составляет 2 514 279,9 млн. гривен по сравнению с 31.12.2019 г. - 1 998 275,4 млн. гривен
Экономика:
Состоянием на 1 квартал 2021 падение ВВП до уровня
- 3,1% (2019 +1,4%)
Социальная политика:
Среднесовокупный рост тарифов на коммунальные услуги по сравнению с маем 2019 года составил 42,9%
Рост цен на "потребительскую корзину -20" (20 основных наименований продуктов питания) по сравнению с маем 2019 года составил 38,4 %
Здравоохранение:
По уровню смертности от ковид19 - на первом месте в Европе.
По уровню вакцинации населения Украина занимает последнее место в Европе.
Демография:
Уровень смертности за последние два года вырос на 28.6%
Экология
Количество зеленых насаждений регенеративной плотности на территории Украины за 2020 г. сократилась на 1.2% по сравнению с 2019 годом.
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20.05.2021 13:38 Відповісти
На всю Країну давав Слово, йде на один термін. Дорвався до корита і халяви....всьо, слово вже нічого не варте.
Найгірший президент України за її невилику історію.
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20.05.2021 13:38 Відповісти
Жан Бедел Бокасса В Центрально-Африканской Республике был вроде еще хуже. Тот людоедством баловался. Но и у нас ещё не вечер.
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20.05.2021 13:42 Відповісти
Зеленский о втором сроке президентства: Рано отвечать на такие вопросы - Цензор.НЕТ 753
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20.05.2021 13:39 Відповісти
А кто его так тролит?
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20.05.2021 13:39 Відповісти
рано отвечать на вопросы, да пора отвечать за свои слова и действия...(зашквары по простому)
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20.05.2021 13:39 Відповісти
Второй срок, зеленский проведет в бердычевской колонии.
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20.05.2021 13:39 Відповісти
рейтинг показує, що я навсігдьі...
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20.05.2021 13:41 Відповісти
Зеленский о втором сроке президентства: Рано отвечать на такие вопросы - Цензор.НЕТ 7737.
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20.05.2021 13:42 Відповісти
папа сказал если Вове что то не понравится, то он напишет заявление на увольнение, Вова пиши заявление или тебя бараны-сметуны сметут Зеленский о втором сроке президентства: Рано отвечать на такие вопросы - Цензор.НЕТ 5708
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20.05.2021 13:42 Відповісти
Так и будет.
Зеленский не самый плохой вариант для страны
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20.05.2021 13:46 Відповісти
Тобі з Гамерики видніше.
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20.05.2021 13:52 Відповісти
Я гражданка Украины и голосовала за Зеленского.
И пусть идёт на второй срок, я не против.
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20.05.2021 13:54 Відповісти
видно сразу что "любишь" Украину. Таким как ты все равно что опзжо что зе
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20.05.2021 14:00 Відповісти
О вкусах не спорят.
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20.05.2021 14:04 Відповісти
Зеленський про другий термін президентства: Рано відповідати на такі питання - Цензор.НЕТ 7960. Зеленський про другий термін президентства: Рано відповідати на такі питання - Цензор.НЕТ 3485 .
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20.05.2021 13:45 Відповісти
Что-то наш дегенеративный сегодня разбушевался, видимо америкосы хорошо взяли его за яйца и теперь хочешь не хочешь а надо делать страшные заявления вот только боюсь что результат будет как всегда нулевой!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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20.05.2021 13:45 Відповісти
ффффффатит..
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20.05.2021 13:51 Відповісти
Ты еще первый свой срок не отсидел
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20.05.2021 13:56 Відповісти
"Отвечать рано...", но решение уже давно принято. (
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20.05.2021 15:08 Відповісти
уточним - 2 тюремных срока....
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20.05.2021 15:57 Відповісти
Зеленський про другий термін президентства: Рано відповідати на такі питання - Цензор.НЕТ 6894
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20.05.2021 16:24 Відповісти
 
 