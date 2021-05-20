Россия очень тяжело воспринимает "Крымскую платформу". Страны-участницы рискуют ухудшить отношения с РФ, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
"Крымская платформа" - очень важный шаг на пути к деоккупации Крыма.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня на пресс-конференции, посвященной второй годовщине его президентства, информирует Цензор.НЕТ.
Он отметил, что для стран, которые приедут на саммит, существует риск ухудшения отношений с РФ.
"Это серьезный вызов для всех стран, которые приедут к нам, из-за осложнений отношений с Российской Федерацией в силу создания "Крымской платформы", - уверен глава государства.
"РФ очень тяжело воспринимает "Крымскую платформу"... Это не просто саммит, где мы будем что-то декларировать, а первая серьезная площадка, там будут рассматриваться шаги по деоккупации, мы откроем офис постоянно действующей "Крымской платформы". Это будут профессиональные люди, которые ежедневно от юристов до экономистов, до специалистов гуманитарного направления, ежедневно будут заниматься вопросами оккупированного Крыма и вопросами людей, которые должны получать гуманитарную помощь, и тех, которые находятся там в тюрьмах - как Крыма, так и РФ. Это очень серьезный шаг вперед", - добавил он.
В то же время, он отказался назвать перечень стран, которые будут представлены на учредительном саммите "Крымской платформы".
Пожалуйста, подождите...
20.05.2021
Диспетчерская система "Укрэнерго" отключила индексацию показателей импорта электроэнергии с Беларуси на своем общедоступном информационном ресурсе.
ибо нечего знать нарИду о бизнесе зеленского с рашкой и финансировании зеленским - армии расеи (через налоги с украинцев).. рейтинг от этого у вислюка обвисает
И.о. премьер-министра Молдовы Аурелиу Чокой, которому так и не удалось встретится с Зеленским, передал МИД ноту Молдовы с требованием ответить на ноту Молдовы от 15.04.2021 г. по поводу создания совместной следственной комиссии по делу о похищении судьи Чауса. МИД Украины передало ноту Молдовы от 15.04.2021 г. в Офис Генеральной прокуратуры Украины, где ее следы потерялись.
некогда вове-вислюку такой ерундой заниматься.. оно третий день учится повторять вслед за суфлером - текст своей "проповеди"
напрасная трата времени и сил.
Никакая говорильня Крым не вернёт.
Только военный путь, но это чревато потерями других территорий.
https://www.youtube.com/watch?v=bAvsMi73X4o
"
-- Она утонула...
Есть хоть один пример в истории ?
Диб-л бл-ть.......
Великобретания с Фольклендом и Азейбарджан с Карабахом доказывают обратное!!!
Что только реальные ДЕЙСТВИЯ а не бла бла освобождают оккупированые территории!