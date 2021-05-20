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Новости Политика Украины
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Зеленский (16493) Крым (26014) Россия (91193) деоккупация (837) Крымская платформа (305)

Россия очень тяжело воспринимает "Крымскую платформу". Страны-участницы рискуют ухудшить отношения с РФ, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Россия очень тяжело воспринимает

"Крымская платформа" - очень важный шаг на пути к деоккупации Крыма.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня на пресс-конференции, посвященной второй годовщине его президентства, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что для стран, которые приедут на саммит, существует риск ухудшения отношений с РФ.

"Это серьезный вызов для всех стран, которые приедут к нам, из-за осложнений отношений с Российской Федерацией в силу создания "Крымской платформы", - уверен глава государства.

"РФ очень тяжело воспринимает "Крымскую платформу"... Это не просто саммит, где мы будем что-то декларировать, а первая серьезная площадка, там будут рассматриваться шаги по деоккупации, мы откроем офис постоянно действующей "Крымской платформы". Это будут профессиональные люди, которые ежедневно от юристов до экономистов, до специалистов гуманитарного направления, ежедневно будут заниматься вопросами оккупированного Крыма и вопросами людей, которые должны получать гуманитарную помощь, и тех, которые находятся там в тюрьмах - как Крыма, так и РФ. Это очень серьезный шаг вперед", - добавил он.

В то же время, он отказался назвать перечень стран, которые будут представлены на учредительном саммите "Крымской платформы".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В СНБО не диктатура и не монархия, я защищаю Украину, - Зеленский

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+9
Хроника одного президента
‎20.‎05.‎2021
Диспетчерская система "Укрэнерго" отключила индексацию показателей импорта электроэнергии с Беларуси на своем общедоступном информационном ресурсе.


ибо нечего знать нарИду о бизнесе зеленского с рашкой и финансировании зеленским - армии расеи (через налоги с украинцев).. рейтинг от этого у вислюка обвисает
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20.05.2021 13:43
+4
18.‎05.‎2021
И.о. премьер-министра Молдовы Аурелиу Чокой, которому так и не удалось встретится с Зеленским, передал МИД ноту Молдовы с требованием ответить на ноту Молдовы от 15.04.2021 г. по поводу создания совместной следственной комиссии по делу о похищении судьи Чауса. МИД Украины передало ноту Молдовы от 15.04.2021 г. в Офис Генеральной прокуратуры Украины, где ее следы потерялись.

некогда вове-вислюку такой ерундой заниматься.. оно третий день учится повторять вслед за суфлером - текст своей "проповеди"
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20.05.2021 13:48
+4
ЗЕбарига на крові.
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20.05.2021 13:48
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Чижило)))))
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20.05.2021 13:42 Ответить
Хроника одного президента
‎20.‎05.‎2021
Диспетчерская система "Укрэнерго" отключила индексацию показателей импорта электроэнергии с Беларуси на своем общедоступном информационном ресурсе.


ибо нечего знать нарИду о бизнесе зеленского с рашкой и финансировании зеленским - армии расеи (через налоги с украинцев).. рейтинг от этого у вислюка обвисает
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20.05.2021 13:43 Ответить
ЗЕбарига на крові.
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20.05.2021 13:48 Ответить
Один Вовочка нічого не боїться Россия очень тяжело воспринимает "Крымскую платформу". Страны-участницы рискуют ухудшить отношения с РФ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6241
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20.05.2021 13:47 Ответить
Россия очень тяжело воспринимает "Крымскую платформу". Страны-участницы рискуют ухудшить отношения с РФ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1762
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20.05.2021 13:49 Ответить
18.‎05.‎2021
И.о. премьер-министра Молдовы Аурелиу Чокой, которому так и не удалось встретится с Зеленским, передал МИД ноту Молдовы с требованием ответить на ноту Молдовы от 15.04.2021 г. по поводу создания совместной следственной комиссии по делу о похищении судьи Чауса. МИД Украины передало ноту Молдовы от 15.04.2021 г. в Офис Генеральной прокуратуры Украины, где ее следы потерялись.

некогда вове-вислюку такой ерундой заниматься.. оно третий день учится повторять вслед за суфлером - текст своей "проповеди"
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20.05.2021 13:48 Ответить
Ерунда это всё.
напрасная трата времени и сил.
Никакая говорильня Крым не вернёт.
Только военный путь, но это чревато потерями других территорий.
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20.05.2021 13:49 Ответить
Крымскую платформа- диагноз импотенции. Всех приглашают поучаствовать
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20.05.2021 13:50 Ответить
Правильно ли я понимаю, Зе попросил международных участников встречи не говорить при путине о Крьіме?
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20.05.2021 13:52 Ответить
ПІШЛИ ВАРІАЦІЇ НА УКРАЇНСЬКЕ ЄВРОБАЧЕННЯ Россия очень тяжело воспринимает "Крымскую платформу". Страны-участницы рискуют ухудшить отношения с РФ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6612
https://www.youtube.com/watch?v=bAvsMi73X4o

Россия очень тяжело воспринимает "Крымскую платформу". Страны-участницы рискуют ухудшить отношения с РФ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2524"
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20.05.2021 13:52 Ответить
Никто не думал о возвращении Крыма с 2014 года и до моего прихода к власти", - Зеленский/ Плоды раздумий стратега-четыреждыуклониста: Я подписываю стратегические соглашения, которых не было и в помине в Украине, но сказать всю мою стратегию не могу, - Зеленский. Опасается утечки. Как с вагнеровцами. При том что погоняло Ермака в ФСБ Козырь.
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20.05.2021 13:53 Ответить
-- Что случилось с Крымской Платформой?
-- Она утонула...
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20.05.2021 13:55 Ответить
це слова для Путніа. ти видаєш, усе що знаєш із мемів, не фільтруючи країну?
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20.05.2021 14:37 Ответить
и шо войти в положение страдальцев?
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20.05.2021 14:00 Ответить
Каким образом цирк и балабольство освободит Крым?
Есть хоть один пример в истории ?
Диб-л бл-ть.......
Великобретания с Фольклендом и Азейбарджан с Карабахом доказывают обратное!!!
Что только реальные ДЕЙСТВИЯ а не бла бла освобождают оккупированые территории!
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20.05.2021 14:01 Ответить
 
 