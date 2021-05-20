Зеленский об увольнении Шмыгаля: Дестабилизация Кабмина повлияет на стабильность в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность увольнения премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Об этом заявил президент в ходе пресс-конференции на вопрос, о возможной отставке Шмыгаля из-за проваленной вакцинации, передает Цензор.НЕТ.

"Главный конфликт между премьер-министром и министром здравоохранения, я стал на сторону премьер-министра. Потому что дестабилизация правительства повлияет на стабильность в Украине. И я считаю, что это была ответственность министра здравоохранения и считаю, что они очень мало работали вместе с главным санитарным врачом. Степанов знает, что я к нему очень хорошо относился, что я ему говорил, что не нужно отстранять главного санитарного врача, нужно работать одной командой. Не нужно отстранять, в любом случае, премьер-министра, всех нужно подключить", - отметил президент.

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