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Зеленский об увольнении Шмыгаля: Дестабилизация Кабмина повлияет на стабильность в Украине

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский об увольнении Шмыгаля: Дестабилизация Кабмина повлияет на стабильность в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность увольнения премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Об этом заявил президент в ходе пресс-конференции на вопрос, о возможной отставке Шмыгаля из-за проваленной вакцинации, передает Цензор.НЕТ.

"Главный конфликт между премьер-министром и министром здравоохранения, я стал на сторону премьер-министра. Потому что дестабилизация правительства повлияет на стабильность в Украине. И я считаю, что это была ответственность министра здравоохранения и считаю, что они очень мало работали вместе с главным санитарным врачом. Степанов знает, что я к нему очень хорошо относился, что я ему говорил, что не нужно отстранять главного санитарного врача, нужно работать одной командой. Не нужно отстранять, в любом случае, премьер-министра, всех нужно подключить", - отметил президент.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+4
Когда вопреки Конституции Украины распускал ВР чё-то он о таких мелочах не задумывался.
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20.05.2021 14:36
+1
С каких пор дестабилизация полного 0 как будет влиять.....
Они и так или них-я не делают, или надо потом переделывать.....
Так что можно кабмин менять хоть каждые полгода!
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20.05.2021 14:36
+1
Подробно дважды рассусоливает дрязги между Шмыгалем и Степановым, но на вопрос о Татарове ответил, что обращайтесь к Андрею...
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20.05.2021 14:41
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ДА ладно))) станет, ага, уже проходили
Зеленский об увольнении Шмыгаля: Дестабилизация Кабмина повлияет на стабильность в Украине - Цензор.НЕТ 3415
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20.05.2021 14:35 Ответить
Когда вопреки Конституции Украины распускал ВР чё-то он о таких мелочах не задумывался.
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20.05.2021 14:36 Ответить
С каких пор дестабилизация полного 0 как будет влиять.....
Они и так или них-я не делают, или надо потом переделывать.....
Так что можно кабмин менять хоть каждые полгода!
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20.05.2021 14:36 Ответить
Красава ЗЕ, правильно все говорит, тролям придрать не к чему.
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20.05.2021 14:36 Ответить
ты сам хоть его слышал что он говорит? Ничего, так было задумано.
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20.05.2021 14:39 Ответить
Подробно дважды рассусоливает дрязги между Шмыгалем и Степановым, но на вопрос о Татарове ответил, что обращайтесь к Андрею...
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20.05.2021 14:41 Ответить
На стабильный отрицательный рост падения ВВП и промпроизводства?
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20.05.2021 14:41 Ответить
Стабилизация: Моника Ахметова шантажирует уходом к Коломойскому, а Коломойского шантажирует уходом к Ахметову.
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20.05.2021 14:46 Ответить
та валите всем шапито 95, толку от вас ноль одни убытки.
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20.05.2021 14:48 Ответить
Ну, как там в Кабмине?
Зеленський про звільнення Шмигаля: Дестабілізація Кабміну вплине на стабільність в Україні - Цензор.НЕТ 9971
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20.05.2021 14:53 Ответить
Опять эти совковые речёвки о стабильности в стиле Азарова.Вова как раз в 2014м люди гнали Янукодло из-за его стабильности.Не нужна стабильность как на кладбище.Нужен экономический хаос и конкуренция. Зеленський про звільнення Шмигаля: Дестабілізація Кабміну вплине на стабільність в Україні - Цензор.НЕТ 1995
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20.05.2021 17:15 Ответить
поменяйте на ишака с фермы, изменений не будет.
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20.05.2021 22:02 Ответить
 
 