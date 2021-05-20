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Зеленський про звільнення Шмигаля: Дестабілізація Кабміну вплине на стабільність в Україні

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський про звільнення Шмигаля: Дестабілізація Кабміну вплине на стабільність в Україні

Президент України Володимир Зеленський прокоментував можливість звільнення прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Про це заявив президент на пресконференції у відповідь на питання про можливу відставку Шмигаля через провалену вакцинацію, передає Цензор.НЕТ.

"Головний конфлікт між прем'єр-міністром і міністром охорони здоров'я, я став на бік прем'єр-міністра. Тому що дестабілізація уряду вплине на стабільність в Україні. І я вважаю, що це була відповідальність міністра охорони здоров'я і вважаю, що вони дуже мало працювали разом з головним санітарним лікарем. Степанов знає, що я до нього дуже добре ставився, що я йому говорив, що не потрібно усувати головного санітарного лікаря, потрібно працювати однією командою. Не потрібно усувати, в будь-якому випадку, прем'єр-міністра, всіх потрібно підключити", - зазначив президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про звільнення Степанова: Більше було неможливо працювати в такому режимі

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
Когда вопреки Конституции Украины распускал ВР чё-то он о таких мелочах не задумывался.
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20.05.2021 14:36
+1
С каких пор дестабилизация полного 0 как будет влиять.....
Они и так или них-я не делают, или надо потом переделывать.....
Так что можно кабмин менять хоть каждые полгода!
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20.05.2021 14:36
+1
Подробно дважды рассусоливает дрязги между Шмыгалем и Степановым, но на вопрос о Татарове ответил, что обращайтесь к Андрею...
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20.05.2021 14:41
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ДА ладно))) станет, ага, уже проходили
Зеленский об увольнении Шмыгаля: Дестабилизация Кабмина повлияет на стабильность в Украине - Цензор.НЕТ 3415
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20.05.2021 14:35 Відповісти
Когда вопреки Конституции Украины распускал ВР чё-то он о таких мелочах не задумывался.
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20.05.2021 14:36 Відповісти
С каких пор дестабилизация полного 0 как будет влиять.....
Они и так или них-я не делают, или надо потом переделывать.....
Так что можно кабмин менять хоть каждые полгода!
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20.05.2021 14:36 Відповісти
Красава ЗЕ, правильно все говорит, тролям придрать не к чему.
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20.05.2021 14:36 Відповісти
ты сам хоть его слышал что он говорит? Ничего, так было задумано.
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20.05.2021 14:39 Відповісти
Подробно дважды рассусоливает дрязги между Шмыгалем и Степановым, но на вопрос о Татарове ответил, что обращайтесь к Андрею...
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20.05.2021 14:41 Відповісти
На стабильный отрицательный рост падения ВВП и промпроизводства?
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20.05.2021 14:41 Відповісти
Стабилизация: Моника Ахметова шантажирует уходом к Коломойскому, а Коломойского шантажирует уходом к Ахметову.
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20.05.2021 14:46 Відповісти
та валите всем шапито 95, толку от вас ноль одни убытки.
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20.05.2021 14:48 Відповісти
Ну, как там в Кабмине?
Зеленський про звільнення Шмигаля: Дестабілізація Кабміну вплине на стабільність в Україні - Цензор.НЕТ 9971
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20.05.2021 14:53 Відповісти
Опять эти совковые речёвки о стабильности в стиле Азарова.Вова как раз в 2014м люди гнали Янукодло из-за его стабильности.Не нужна стабильность как на кладбище.Нужен экономический хаос и конкуренция. Зеленський про звільнення Шмигаля: Дестабілізація Кабміну вплине на стабільність в Україні - Цензор.НЕТ 1995
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20.05.2021 17:15 Відповісти
поменяйте на ишака с фермы, изменений не будет.
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20.05.2021 22:02 Відповісти
 
 