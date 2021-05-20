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Новости Политика Украины
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Кубраков обещает распространить реформы дорожной отрасли на все министерство

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кубраков обещает распространить реформы дорожной отрасли на все министерство

Министр инфраструктуры Александр Кубраков обещает продолжить реформирование дорожной отрасли и распространить принципы, которые показали свою эффективность, на другие отрасли, за которые отвечает его ведомство.

Об этом Кубраков заявил с трибуны Рады перед голосованием за его назначение.

"Уже за первый год президентской программы "Большое строительство" Украина получила рекордное количество обновленных дорог. До прошлого года в Украине никто не мог поверить, что в Украине могут быть хорошие новые дороги и это достижение трудно оспорить, потому по новым дорогам ездят и будут ездить все еще многие и многие годы. И это только по результатам 2020 года. В целом по результатам 2020 и 2021 мы отремонтируем почти 40% основной сети дорог нашего государства. Это около 9000 км дорог только государственного значения. За этот период не было любимых областей, как было раньше - была Винницкая область, была Львовская область, была Донецкая область. Очень символично, что в прошлом году больше всего отремонтировано дорог в Закарпатской и Луганской областях", - подчеркнул Кубраков.

По его словам, в этих областях вообще не ремонтировались дороги последние десятилетия.

"По всей стране появляются новые дороги и здесь нет никакой политической составляющей. … На примере дорог нашей команде удалось доказать, что украинское государство способно решать проблемы, которые накапливались годами. ... В прошлом году только в нашем проекте, за который отвечал Укправтодор, было создано примерно 50 000 рабочих мест, еще примерно 150 000 рабочих мест в смежных отраслях. 1,5% ВВП - это статистика НБУ, КШЭ, Ukrainian outlook было сформировано за счет Большого строительства", - подчеркнул министр.

"Мы разморозили и завершили десяток долгостроев в разных уголках Украины, уничтожили недостроенные памятники коррупции и несостоятельности. Я могу перечислить сотни таких объектов по всей стране. .... На известном долгострое Украины Запорожском мосту уже открыто движение по первому балочному мосту в конце прошлого года. В этом году мы открываем проезд уже по вантовом мосту. Отрасль начала быстро и эффективно по единым и четкими прозрачным правилам", - добавил Кубраков.

"Моя задача навести порядок и в других отраслях, так же как в дорожной. На что бы хотелось отдельно отметить - я не буду искать виновных предшественников,
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Топ комментарии
+2
Велике крадівництво прийшло у всі види транспорту
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20.05.2021 17:41
+1
...теперь писец даже тому, что от инфраструктуры осталось Кубраков обещает распространить реформы дорожной отрасли на все министерство - Цензор.НЕТ 7561
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20.05.2021 17:39
+1
Оказалось, что этот Кубраков племянник лукашенковского карателя, главы МВД Беларуси Ивана Кубракова.
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20.05.2021 17:54
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Правила форума Совет форумчан
Закатает дураков в асфальт?
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20.05.2021 17:38 Ответить
...теперь писец даже тому, что от инфраструктуры осталось Кубраков обещает распространить реформы дорожной отрасли на все министерство - Цензор.НЕТ 7561
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20.05.2021 17:39 Ответить
Дайош асфальт у всех кабіньєтах уместа паркета!!
Урррряяя!!
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20.05.2021 17:39 Ответить
Велике крадівництво прийшло у всі види транспорту
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20.05.2021 17:41 Ответить
это *******
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20.05.2021 17:43 Ответить
теперь в десять раз больше писдить будут так что мудрый нарит -пристегнуть ремни!
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20.05.2021 17:45 Ответить
Оказалось, что этот Кубраков племянник лукашенковского карателя, главы МВД Беларуси Ивана Кубракова.
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20.05.2021 17:54 Ответить
Капець.Щороку мільярди доларів вилітають з країни через відмивочну "велике крадівництво".
Тепер ,щоб вгамувати кварталівські апетити,доведеться відносити обручки й золоті коронки.
"По всей стране появляются новые дороги и здесь нет никакой политической составляющей."

ЗМІ дізналися, як Офіс Зеленського доручив місцевій владі піарити «Велике будівництво»

Кубраков обещает распространить реформы дорожной отрасли на все министерство - Цензор.НЕТ 4939
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20.05.2021 18:06 Ответить
ще один уруський, судячи з призвіща - десь з кавказу.Склад дороги -пісок,щебінь, бітум, і саме головне -техніка німецька. Проекти ще з 80 -х, все проміряно, підраховано. Піска,щебеня,бітума неосяжно, Робсила -закачайся. Пересувні заводи - не проблема. Проблема - відкат. Стандарт з СРСР -40 відсотків. відкат 10,10.20. Двадцятка - зеленим поцам. 10,10 регіональний рівень -Автодор, проектанти і все таке. Он в рейху зараз судять фірмачів від Абрамовича за злодійство ще на початку 2000. старий проект окружної перезняли через дрон, координати відновили за 2 тижні наксерили в кольорі і заплатили в три рази більше. Збитки мільярди рублів, а проектанти грошей не бачили. І цей досвід відкатів новоспечений хоче розповсюдити везде. синиця повинна бути в руці.
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20.05.2021 20:13 Ответить
т е бабло с ковида возьмут на все министерство
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20.05.2021 20:55 Ответить
А в дорожной отрасли были РЕФОРМЫ???? Когда????
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21.05.2021 00:55 Ответить
 
 