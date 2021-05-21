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Новини Політика України
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Мінінфраструктури (691) Кубраков Олександр (249)

Кубраков обіцяє поширити реформи дорожньої галузі на все міністерство

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кубраков обіцяє поширити реформи дорожньої галузі на все міністерство

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков обіцяє продовжити реформування дорожньої галузі й поширити принципи, які показали свою ефективність, на інші галузі, за які відповідає його відомство.

Про це Кубраков заявив із трибуни Ради перед голосуванням за його призначення.

"Уже за перший рік президентської програми "Велике будівництво" Україна отримала рекордну кількість оновлених доріг. До минулого року в Україні ніхто не міг повірити, що в Україні можуть бути хороші нові дороги і це досягнення важко заперечити, тому новими дорогами їздять і їздитимуть усе ще багато й багато років. І це тільки за результатами 2020 року. Загалом за результатами 2020-го і 2021-го ми відремонтуємо майже 40 % основної мережі доріг нашої держави. Це близько 9000 км доріг тільки державного значення. За цей період не було улюблених областей, як було раніше - була Вінницька область, була Львівська область, була Донецька область. Дуже символічно, що в минулому році найбільше відремонтовано доріг у Закарпатській і Луганській областях ", - підкреслив Кубраков.

За його словами, в цих областях узагалі не ремонтувалися дороги останні десятиліття.

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"По всій країні з'являються нові дороги, і тут немає ніякої політичної складової. ... На прикладі доріг нашій команді вдалося довести, що українська держава здатна вирішувати проблеми, які накопичувалися роками. ... Торік тільки в нашому проєкті, за який відповідав Укравтодор, було створено приблизно 50 000 робочих місць, ще приблизно 150 000 робочих місць - у суміжних галузях. 1,5 % ВВП - це статистика НБУ, КШЕ, Ukrainian outlook було сформовано коштом Великого будівництва", - підкреслив міністр.

"Ми розморозили й завершили десяток довгобудів у різних куточках України, знищили недобудовані пам'ятники корупції та неспроможності. Я можу перелічити сотні таких об'єктів по всій країні. .... На відомому довгобуді України - Запорізькому мосту вже відкрито рух першим балковим мостом наприкінці минулого року . Цього року ми відкриваємо проїзд уже вантовим мостом. Галузь почала швидко й ефективно за єдиними і чіткими прозорими правилами ", - додав Кубраков.

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"Моє завдання навести порядок і в інших галузях, так само як у дорожній. На чому б хотілося окремо наголосити - я не буду шукати винних попередників, тому що багато проблем в області накопичувалося не одне десятиліття. Я добре це побачив на посаді керівника "Укравтодору", тому що якщо інфраструктура була недоінвестована 20-30 років, то шукати винних попередників - досить складно. Наше завдання просто вирішити всі ці непрості проблеми так само, як ми це робимо в дорожній галузі", - резюмував він.
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Топ коментарі
+2
Велике крадівництво прийшло у всі види транспорту
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20.05.2021 17:41
+1
...теперь писец даже тому, что от инфраструктуры осталось Кубраков обещает распространить реформы дорожной отрасли на все министерство - Цензор.НЕТ 7561
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20.05.2021 17:39
+1
Оказалось, что этот Кубраков племянник лукашенковского карателя, главы МВД Беларуси Ивана Кубракова.
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20.05.2021 17:54
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Закатает дураков в асфальт?
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20.05.2021 17:38 Відповісти
...теперь писец даже тому, что от инфраструктуры осталось Кубраков обещает распространить реформы дорожной отрасли на все министерство - Цензор.НЕТ 7561
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20.05.2021 17:39 Відповісти
Дайош асфальт у всех кабіньєтах уместа паркета!!
Урррряяя!!
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20.05.2021 17:39 Відповісти
Велике крадівництво прийшло у всі види транспорту
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20.05.2021 17:41 Відповісти
это *******
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20.05.2021 17:43 Відповісти
теперь в десять раз больше писдить будут так что мудрый нарит -пристегнуть ремни!
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20.05.2021 17:45 Відповісти
Оказалось, что этот Кубраков племянник лукашенковского карателя, главы МВД Беларуси Ивана Кубракова.
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20.05.2021 17:54 Відповісти
Капець.Щороку мільярди доларів вилітають з країни через відмивочну "велике крадівництво".
Тепер ,щоб вгамувати кварталівські апетити,доведеться відносити обручки й золоті коронки.
"По всей стране появляются новые дороги и здесь нет никакой политической составляющей."

ЗМІ дізналися, як Офіс Зеленського доручив місцевій владі піарити «Велике будівництво»

Кубраков обещает распространить реформы дорожной отрасли на все министерство - Цензор.НЕТ 4939
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20.05.2021 18:06 Відповісти
ще один уруський, судячи з призвіща - десь з кавказу.Склад дороги -пісок,щебінь, бітум, і саме головне -техніка німецька. Проекти ще з 80 -х, все проміряно, підраховано. Піска,щебеня,бітума неосяжно, Робсила -закачайся. Пересувні заводи - не проблема. Проблема - відкат. Стандарт з СРСР -40 відсотків. відкат 10,10.20. Двадцятка - зеленим поцам. 10,10 регіональний рівень -Автодор, проектанти і все таке. Он в рейху зараз судять фірмачів від Абрамовича за злодійство ще на початку 2000. старий проект окружної перезняли через дрон, координати відновили за 2 тижні наксерили в кольорі і заплатили в три рази більше. Збитки мільярди рублів, а проектанти грошей не бачили. І цей досвід відкатів новоспечений хоче розповсюдити везде. синиця повинна бути в руці.
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20.05.2021 20:13 Відповісти
т е бабло с ковида возьмут на все министерство
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20.05.2021 20:55 Відповісти
А в дорожной отрасли были РЕФОРМЫ???? Когда????
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21.05.2021 00:55 Відповісти
 
 