Рада призначила Кубракова міністром інфраструктури
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Верховна Рада призначила Олександра Кубракова міністром інфраструктури України.
Верховна Рада призначила Олександра Кубракова на посаду глави міністерства інфраструктури, повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.
За таке рішення - 284 народні депутати.
Перед голосуванням прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вніс кандидатуру Кубракова на розгляд парламенту і попросив підтримати призначення.
У свою чергу, Кубраков виступив перед депутатами і відповів на їхні запитання.
Опозиція критикувала призначення Кубракова. Виступаючи з трибуни, народний депутат "ЄС" Ірина Геращенко назвала представників влади послідовниками Остапа Бендера.
"Ми два роки чуємо про нові аеропорти, порти, мільйони кілометрів доріг. Але правда трохи інша", - підкреслила вона.
Геращенко попросила журналістів сьогодні на пресконференції запитати президента, хто буде відповідати за корупцію в міністерстві інфраструктури: Кубраков, Криклій чи Зеленський.
Після голосування Кубраков склав присягу.
Олександр Кубраков, 1982 р.н. - з 19 листопада 2019 року голова Державного агентства автомобільних доріг ("Укравтодор"). Підприємець, експерт з цифрової і дорожньої інфраструктури, народний депутат Верховної Ради IX скликання від партії "Слуга народу" (з 3 грудня 2019 року склав повноваження народного депутата).
Свою кар'єру починав з посади маркетинг-менеджера, був начвідділу з моніторингу ринку, а пізніше начвідділу маркетингу фіксованого бізнесу телеком-оператора "Київстар", в 2007-2009 - начуправленія стратегічного маркетингу АКБ "Фінанси та Кредит". З 2011 по 2015 роки був радником мера Києва, в 2015-2016 роках - керівником проєктного офісу Міністерства юстиції. З 2016 по 2019 рік пропрацював керівником сектору телекомунікацій і IT в BRDO, а також був виконавчим директором Асоціації "Інформаційні технології України".
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