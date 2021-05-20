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Рада призначила Кубракова міністром інфраструктури

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада призначила Кубракова міністром інфраструктури

Верховна Рада призначила Олександра Кубракова міністром інфраструктури України.

Верховна Рада призначила Олександра Кубракова на посаду глави міністерства інфраструктури, повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

За таке рішення - 284 народні депутати.

Перед голосуванням прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вніс кандидатуру Кубракова на розгляд парламенту і попросив підтримати призначення.

У свою чергу, Кубраков виступив перед депутатами і відповів на їхні запитання.

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Опозиція критикувала призначення Кубракова. Виступаючи з трибуни, народний депутат "ЄС" Ірина Геращенко назвала представників влади послідовниками Остапа Бендера.

"Ми два роки чуємо про нові аеропорти, порти, мільйони кілометрів доріг. Але правда трохи інша", - підкреслила вона.

Геращенко попросила журналістів сьогодні на пресконференції запитати президента, хто буде відповідати за корупцію в міністерстві інфраструктури: Кубраков, Криклій чи Зеленський.

Після голосування Кубраков склав присягу.

Рада призначила Кубракова міністром інфраструктури 01

Олександр Кубраков, 1982 р.н. - з 19 листопада 2019 року голова Державного агентства автомобільних доріг ("Укравтодор"). Підприємець, експерт з цифрової  і дорожньої інфраструктури, народний депутат Верховної Ради IX скликання від партії "Слуга народу" (з 3 грудня 2019 року склав повноваження народного депутата).

Свою кар'єру починав з посади маркетинг-менеджера, був начвідділу з моніторингу ринку, а пізніше начвідділу маркетингу фіксованого бізнесу телеком-оператора "Київстар", в 2007-2009 - начуправленія стратегічного маркетингу АКБ "Фінанси та Кредит". З 2011 по 2015 роки був радником мера Києва, в 2015-2016 роках - керівником проєктного офісу Міністерства юстиції. З 2016 по 2019 рік пропрацював керівником сектору телекомунікацій і IT в BRDO, а також був виконавчим директором Асоціації "Інформаційні технології України".

Автор: Анастасія Потіха
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"Боже, пропал дом..."

Рада назначила Кубракова министром инфраструктуры - Цензор.НЕТ 4430
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20.05.2021 11:55 Відповісти
ДИАРЕЯ ВЛАСТИ ..уже ничего не замедляет навпаки потекло без остановок... а это чревато обезвоживанием организма -власти и страны....печально и стыдоба.. зато клоун докладает про успехи!!! какие ..не хочется нецензурно....
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20.05.2021 12:11 Відповісти
В Украине нет цензуры Рада призначила Кубракова міністром інфраструктури - Цензор.НЕТ 5593
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20.05.2021 12:14 Відповісти
За всі провали , які кояться в нашій краіні , відповідатиме презЕдент , так як це його ініціатива таких бевідповідальних призначень !
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20.05.2021 11:58 Відповісти
Председатель Государственного агентства автомобильных дорог с 19 ноября 2019 года - нагорода за успіхи у Великому Крадівництві?
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20.05.2021 11:58 Відповісти
Міністр "Великого крадівництва". Уря!!!
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20.05.2021 12:14 Відповісти
Папередніки будували халахуптер, євроколію. Що цей вигадає, куди вбухать бабки?
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20.05.2021 12:36 Відповісти
А братец его часом не министр мвд у лукашенки? Который уже отличился фундаментальным беспределом по отношению к народу Беларуси? Яблоко от яблони....
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04.11.2021 12:07 Відповісти
 
 