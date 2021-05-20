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Рада назначила Кубракова министром инфраструктуры

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада назначила Кубракова министром инфраструктуры

Верховная Рада назначила Александра Кубракова министром инфраструктуры Украины.

Верховная Рада назначила Александра Кубракова на должность главы министерства инфраструктуры, сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

За такое решение - 284 народных депутата.

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Перед голосованием премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внёс кандидатуру Кубракова на рассмотрение парламента и попросил поддержать назначение.

В свою очередь, Кубраков выступил перед депутатами и ответил на их вопросы.

Оппозиция критиковала назначение Кубракова. Выступая с трибуны, народный депутат "ЕС" Ирина Геращенко назвала представителей власти последователями Остапа Бендера.

"Мы два года слышим про новые аэропорты, порты, миллионы километров дорог. Но правда немного другая", - подчеркнула она.

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Геращенко попросила журналистов сегодня на пресс-конференции спросить президента, кто будет отвечать за коррупцию в министерстве инфраструктуры: Кубраков, Криклий или Зеленский.

После голосования Кубраков принял присягу.

Рада назначила Кубракова министром инфраструктуры 01

Александр Кубраков, 1982 г.р., - с 19 ноября 2019 года глава Государственного агентства автомобильных дорог ("Укравтодор"). Предприниматель, эксперт по цифровой и дорожной инфраструктуре, народный депутат Верховной Рады IX созыва от партии "Слуга народа" (с 3 декабря 2019 года сложил полномочия народного депутата).

Свою карьеру начинал с должности маркетинг-менеджера, был начотдела по мониторингу рынка, а позже начотдела маркетинга фиксированного бизнеса телеком-оператора "Киевстар", в 2007-2009 - начуправления стратегического маркетинга АКБ "Финансы и Кредит". С 2011 по 2015 годы был советником мэра Киева, в 2015-2016 годах - руководителем проектного офиса Министерства юстиции. С 2016 по 2019 год проработал руководителем сектора телекоммуникаций и IT в BRDO, а также был исполнительным директором Ассоциации "Информационные технологии Украины".
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"Боже, пропал дом..."

Рада назначила Кубракова министром инфраструктуры - Цензор.НЕТ 4430
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20.05.2021 11:55 Ответить
ДИАРЕЯ ВЛАСТИ ..уже ничего не замедляет навпаки потекло без остановок... а это чревато обезвоживанием организма -власти и страны....печально и стыдоба.. зато клоун докладает про успехи!!! какие ..не хочется нецензурно....
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20.05.2021 12:11 Ответить
В Украине нет цензуры Рада призначила Кубракова міністром інфраструктури - Цензор.НЕТ 5593
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20.05.2021 12:14 Ответить
За всі провали , які кояться в нашій краіні , відповідатиме презЕдент , так як це його ініціатива таких бевідповідальних призначень !
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20.05.2021 11:58 Ответить
Председатель Государственного агентства автомобильных дорог с 19 ноября 2019 года - нагорода за успіхи у Великому Крадівництві?
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20.05.2021 11:58 Ответить
Міністр "Великого крадівництва". Уря!!!
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20.05.2021 12:14 Ответить
Папередніки будували халахуптер, євроколію. Що цей вигадає, куди вбухать бабки?
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20.05.2021 12:36 Ответить
А братец его часом не министр мвд у лукашенки? Который уже отличился фундаментальным беспределом по отношению к народу Беларуси? Яблоко от яблони....
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04.11.2021 12:07 Ответить
 
 