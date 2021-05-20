Рада назначила Кубракова министром инфраструктуры
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Верховная Рада назначила Александра Кубракова министром инфраструктуры Украины.
Верховная Рада назначила Александра Кубракова на должность главы министерства инфраструктуры, сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
За такое решение - 284 народных депутата.
Перед голосованием премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внёс кандидатуру Кубракова на рассмотрение парламента и попросил поддержать назначение.
В свою очередь, Кубраков выступил перед депутатами и ответил на их вопросы.
Оппозиция критиковала назначение Кубракова. Выступая с трибуны, народный депутат "ЕС" Ирина Геращенко назвала представителей власти последователями Остапа Бендера.
"Мы два года слышим про новые аэропорты, порты, миллионы километров дорог. Но правда немного другая", - подчеркнула она.
Геращенко попросила журналистов сегодня на пресс-конференции спросить президента, кто будет отвечать за коррупцию в министерстве инфраструктуры: Кубраков, Криклий или Зеленский.
После голосования Кубраков принял присягу.
Александр Кубраков, 1982 г.р., - с 19 ноября 2019 года глава Государственного агентства автомобильных дорог ("Укравтодор"). Предприниматель, эксперт по цифровой и дорожной инфраструктуре, народный депутат Верховной Рады IX созыва от партии "Слуга народа" (с 3 декабря 2019 года сложил полномочия народного депутата).
Свою карьеру начинал с должности маркетинг-менеджера, был начотдела по мониторингу рынка, а позже начотдела маркетинга фиксированного бизнеса телеком-оператора "Киевстар", в 2007-2009 - начуправления стратегического маркетинга АКБ "Финансы и Кредит". С 2011 по 2015 годы был советником мэра Киева, в 2015-2016 годах - руководителем проектного офиса Министерства юстиции. С 2016 по 2019 год проработал руководителем сектора телекоммуникаций и IT в BRDO, а также был исполнительным директором Ассоциации "Информационные технологии Украины".
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