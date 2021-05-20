Мининфраструктуры будет поднимать цены на грузовые перевозки: если "Укрзализныця" остановится, потеряют все, - Кубраков
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Кандидат на должность министра инфраструктуры Александр Кубраков, выступая в парламенте, заявил, что министерство будет поднимать цены на грузовые перевозки.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Он подчеркнул, что речь идёт не о пассажирских перевозках, а грузовых и пояснил это решение необходимостью обновить составы в связи с изношенностью.
"Если "Укрзализныця" остановится, потеряют все", - объяснил Кубраков.
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Тоже самое с министрами. Степанова и зелебобиков до него точно надо было вместо Супрун ставить? Та хоть реформу пыталась делать, дешевле вакцины закупать. А эти тупо попилили на ввозе индийской и китайской мусорки-и в сторону. Типа Ляшко будет лучше?? Тоже отпилит и в сторону. У сопли всегда такие кадры.