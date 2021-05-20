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Мининфраструктуры будет поднимать цены на грузовые перевозки: если "Укрзализныця" остановится, потеряют все, - Кубраков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Мининфраструктуры будет поднимать цены на грузовые перевозки: если

Кандидат на должность министра инфраструктуры Александр Кубраков, выступая в парламенте, заявил, что министерство будет поднимать цены на грузовые перевозки.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул, что речь идёт не о пассажирских перевозках, а грузовых и пояснил это решение необходимостью обновить составы в связи с изношенностью.

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"Если "Укрзализныця" остановится, потеряют все", - объяснил Кубраков.
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20.05.2021 11:28 Ответить
Рельсы Ахметка. продаёт по мировым ценам а за добычу руды копейки платит и ещё ему ее должны за спасибо возить, ?
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20.05.2021 11:34 Ответить
полотно менять надо, изношено процентов на 50 не меньше, сходов с рельс с каждым годом все больше
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20.05.2021 11:35 Ответить
Что может случиться с рельсой? Попробуй её повредить.
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20.05.2021 11:42 Ответить
Если не понимаете, не говорите глупостей.
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20.05.2021 12:07 Ответить
Я так понимаю что денежные средства опять из антиковидного фонда возьмут?
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20.05.2021 11:39 Ответить
гениальный и неожиданный шаг....тупо повысить тарифы....откуда зебилоиды только берут таких менеджеров?? в центре занятости? в пивнухах-наливайках?
Тоже самое с министрами. Степанова и зелебобиков до него точно надо было вместо Супрун ставить? Та хоть реформу пыталась делать, дешевле вакцины закупать. А эти тупо попилили на ввозе индийской и китайской мусорки-и в сторону. Типа Ляшко будет лучше?? Тоже отпилит и в сторону. У сопли всегда такие кадры.
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20.05.2021 11:57 Ответить
Возить грузы по реальным ценам нужно, только полегчает ли самим рядовым железнодорожникам?.. В настоящее время УЗ это "поле чудес": кто не сеет тот жнёт и загребает лопатой.
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20.05.2021 12:10 Ответить
 
 