Мининфраструктуры будет поднимать цены на грузовые перевозки: если "Укрзализныця" остановится, потеряют все, - Кубраков

Кандидат на должность министра инфраструктуры Александр Кубраков, выступая в парламенте, заявил, что министерство будет поднимать цены на грузовые перевозки.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул, что речь идёт не о пассажирских перевозках, а грузовых и пояснил это решение необходимостью обновить составы в связи с изношенностью.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За неделю "Укртрансбезопасность" начислила около 4,4 млн грн штрафов за перегруженные грузовики, - Криклий

"Если "Укрзализныця" остановится, потеряют все", - объяснил Кубраков.