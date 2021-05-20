Мінінфраструктури підніматиме ціни на вантажні перевезення: якщо "Укрзалізниця" зупиниться, втратять усі, - Кубраков

Кандидат на посаду міністра інфраструктури Олександр Кубраков, виступаючи в парламенті, заявив, що міністерство підніматиме ціни на вантажні перевезення.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Він підкреслив, що йдеться не про пасажирські перевезення, а вантажні, і пояснив це рішення необхідністю оновити склади у зв'язку зі зношеністю.

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"Якщо "Укрзалізниця" зупиниться, втратять усі", - пояснив Кубраков.