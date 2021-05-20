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Мінінфраструктури підніматиме ціни на вантажні перевезення: якщо "Укрзалізниця" зупиниться, втратять усі, - Кубраков

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Мінінфраструктури підніматиме ціни на вантажні перевезення: якщо

Кандидат на посаду міністра інфраструктури Олександр Кубраков, виступаючи в парламенті, заявив, що міністерство підніматиме ціни на вантажні перевезення.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Він підкреслив, що йдеться не про пасажирські перевезення, а вантажні, і пояснив це рішення необхідністю оновити склади у зв'язку зі зношеністю.

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"Якщо "Укрзалізниця" зупиниться, втратять усі", - пояснив Кубраков.

Автор: Наталя Джума
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20.05.2021 11:28 Відповісти
Рельсы Ахметка. продаёт по мировым ценам а за добычу руды копейки платит и ещё ему ее должны за спасибо возить, ?
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20.05.2021 11:34 Відповісти
полотно менять надо, изношено процентов на 50 не меньше, сходов с рельс с каждым годом все больше
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20.05.2021 11:35 Відповісти
Что может случиться с рельсой? Попробуй её повредить.
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20.05.2021 11:42 Відповісти
Если не понимаете, не говорите глупостей.
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20.05.2021 12:07 Відповісти
Я так понимаю что денежные средства опять из антиковидного фонда возьмут?
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20.05.2021 11:39 Відповісти
гениальный и неожиданный шаг....тупо повысить тарифы....откуда зебилоиды только берут таких менеджеров?? в центре занятости? в пивнухах-наливайках?
Тоже самое с министрами. Степанова и зелебобиков до него точно надо было вместо Супрун ставить? Та хоть реформу пыталась делать, дешевле вакцины закупать. А эти тупо попилили на ввозе индийской и китайской мусорки-и в сторону. Типа Ляшко будет лучше?? Тоже отпилит и в сторону. У сопли всегда такие кадры.
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20.05.2021 11:57 Відповісти
Возить грузы по реальным ценам нужно, только полегчает ли самим рядовым железнодорожникам?.. В настоящее время УЗ это "поле чудес": кто не сеет тот жнёт и загребает лопатой.
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20.05.2021 12:10 Відповісти
 
 