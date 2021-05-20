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Мінінфраструктури підніматиме ціни на вантажні перевезення: якщо "Укрзалізниця" зупиниться, втратять усі, - Кубраков
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Кандидат на посаду міністра інфраструктури Олександр Кубраков, виступаючи в парламенті, заявив, що міністерство підніматиме ціни на вантажні перевезення.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Він підкреслив, що йдеться не про пасажирські перевезення, а вантажні, і пояснив це рішення необхідністю оновити склади у зв'язку зі зношеністю.
"Якщо "Укрзалізниця" зупиниться, втратять усі", - пояснив Кубраков.
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Тоже самое с министрами. Степанова и зелебобиков до него точно надо было вместо Супрун ставить? Та хоть реформу пыталась делать, дешевле вакцины закупать. А эти тупо попилили на ввозе индийской и китайской мусорки-и в сторону. Типа Ляшко будет лучше?? Тоже отпилит и в сторону. У сопли всегда такие кадры.