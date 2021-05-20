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налоги (3180) теневая экономика (106)

Повышение налогов вызовет одну реакцию – тенизацию, - эксперт Новак

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Повышение налогов вызовет одну реакцию – тенизацию, - эксперт Новак

Кабинет Министров усиливает налоговое давление на все отрасли бизнеса и производства. Эксперты говорят: для стран с переходной экономикой, среди которых Украина, налоги наоборот надо снижать, чтобы поднять уровень жизни и дать старт бизнесу и инвесторам.

Это подчеркивает председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал.

"Повышение налогов, тем более не прогнозируемое, вызывает одну реакцию – тенизацию. Любая война, даже так называемая война с олигархами – это всегда конфликт и негатив, который приведет к оттоку капитала из Украины", – сказал эксперт.

Кроме того, отмечают специалисты, повышенный налог для одной отрасли может негативно сказаться на других факторах жизни украинцев. Ожидается подорожание алкоголя, табачных изделий, металла, что приведет к росту цен на жилье, повышенная цена топлива повлияет на логистику, а значит, прибавит в цене потребительская корзина. За эти "новации" заплатят простые украинцы.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+6
Нечем платить за квартиру?

- Бацни дубиной депутата и заплати на 10 лет вперёд с изъятых у него карманных денег Повышение налогов вызовет одну реакцию – тенизацию, - эксперт Новак - Цензор.НЕТ 7140
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20.05.2021 18:32
+4
Руки прочь от олигархов..., а то экспертам будет нечего кушать!
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20.05.2021 18:39
+4
Новак, до речі, в 2019 балотувався в президенти. Ось воно чудове нове обличчя - ровесник Зе, але при цьому має дві вищі освіти (в Україні та Канаді), є професором та ректором універу. Це один із кращих економістів України - читав його книгу, дуже толкова.

Але ж такі нові обличчя зебілам не потрібні - їм клоунів і весільних фотографів подавай!
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20.05.2021 19:09
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Нечем платить за квартиру?

- Бацни дубиной депутата и заплати на 10 лет вперёд с изъятых у него карманных денег Повышение налогов вызовет одну реакцию – тенизацию, - эксперт Новак - Цензор.НЕТ 7140
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20.05.2021 18:32 Ответить
Дурні економіка повинна бути економною Повышение налогов вызовет одну реакцию – тенизацию, - эксперт Новак - Цензор.НЕТ 1164
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20.05.2021 18:35 Ответить
Руки прочь от олигархов..., а то экспертам будет нечего кушать!
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20.05.2021 18:39 Ответить
Де обіцяні Зе податкові канікули малому бізнесу???
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20.05.2021 19:07 Ответить
и ещё:
повышение налогов должно сопровождаться развешиванием трупаков налоговиков и депутатов на Майдановских столбах!

А то покорное блеяние и млямленье быдла только разогревает аппетиты гос.ворюг Повышение налогов вызовет одну реакцию – тенизацию, - эксперт Новак - Цензор.НЕТ 1987
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20.05.2021 18:44 Ответить
Граблі, граблі, граблі....
Дістали...
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20.05.2021 18:52 Ответить
Новак, до речі, в 2019 балотувався в президенти. Ось воно чудове нове обличчя - ровесник Зе, але при цьому має дві вищі освіти (в Україні та Канаді), є професором та ректором універу. Це один із кращих економістів України - читав його книгу, дуже толкова.

Але ж такі нові обличчя зебілам не потрібні - їм клоунів і весільних фотографів подавай!
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20.05.2021 19:09 Ответить
Голосував за цього дядька на виборах. Але нашому лохторану подобається щось більш примітивне, зелено-воровкувате.
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20.05.2021 20:00 Ответить
Воруйте не с убытков а с прибылей. Підвищення податків викличе одну реакцію - тінізацію, - експерт Новак - Цензор.НЕТ 1196
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20.05.2021 19:36 Ответить
Новака считаю экономистом №2 в Украине после Ланового.
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20.05.2021 20:34 Ответить
кто считает? потужная ассоциация сборщиков металлолома или владельцев шпал под рельсами?
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20.05.2021 20:59 Ответить
Сказав, як у воду перднув! Ти б почитав про нього спочатку...
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20.05.2021 21:08 Ответить
А шо, у нас из тени повыходили до этого ?
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20.05.2021 21:34 Ответить
При Ющі, коли був єдиний податок 200-300 грн і мораторій на шмони бізнесу, то дуже навіть повиходили! Правда, потім в 2010 Яник ввів новий кабальний податковий кодекс і знищив все, що вибудували при Ющі...
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20.05.2021 22:12 Ответить
Зараз тільки дурень не ухиляється від податків )
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20.05.2021 21:56 Ответить
Генри Форд описал всё это в своей книге про алгоритм действий зеленских ещё в 1920 году.
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21.05.2021 06:18 Ответить
 
 