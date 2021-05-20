Підвищення податків викличе одну реакцію - тінізацію, - експерт Новак

Кабінет Міністрів посилює податковий тиск на всі галузі бізнесу та виробництва. Експерти кажуть: для країн з перехідною економікою, серед яких Україна, податки навпаки треба знижувати, щоб підняти рівень життя і дати старт бізнесу й інвесторам.

На цьому наголошує голова Комітету економістів України Андрій Новак, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 5 канал.

"Підвищення податків, тим більше не прогнозоване, викликає одну реакцію - тінізацію. Будь-яка війна, навіть так звана війна з олігархами - це завжди конфлікт і негатив, який призведе до відтоку капіталу з України", - сказав експерт.

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Крім того, зазначають фахівці, підвищений податок для однієї галузі може негативно позначитися на інших факторах життя українців. Очікується подорожчання алкоголю, тютюнових виробів, металу, що призведе до зростання цін на житло, підвищена ціна палива вплине на логістику, а отже, додасть в ціні споживчий кошик. За ці "новації" заплатять прості українці.