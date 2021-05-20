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Підвищення податків викличе одну реакцію - тінізацію, - експерт Новак

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Підвищення податків викличе одну реакцію - тінізацію, - експерт Новак

Кабінет Міністрів посилює податковий тиск на всі галузі бізнесу та виробництва. Експерти кажуть: для країн з перехідною економікою, серед яких Україна, податки навпаки треба знижувати, щоб підняти рівень життя і дати старт бізнесу й інвесторам.

На цьому наголошує голова Комітету економістів України Андрій Новак, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 5 канал.

"Підвищення податків, тим більше не прогнозоване, викликає одну реакцію - тінізацію. Будь-яка війна, навіть так звана війна з олігархами - це завжди конфлікт і негатив, який призведе до відтоку капіталу з України", - сказав експерт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підвищення податків є несумісним зі зростанням економіки, воно руйнує майбутнє України, - Тимошенко

Крім того, зазначають фахівці, підвищений податок для однієї галузі може негативно позначитися на інших факторах життя українців. Очікується подорожчання алкоголю, тютюнових виробів, металу, що призведе до зростання цін на житло, підвищена ціна палива вплине на логістику, а отже, додасть в ціні споживчий кошик. За ці "новації" заплатять прості українці.
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Топ коментарі
+6
Нечем платить за квартиру?

- Бацни дубиной депутата и заплати на 10 лет вперёд с изъятых у него карманных денег Повышение налогов вызовет одну реакцию – тенизацию, - эксперт Новак - Цензор.НЕТ 7140
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20.05.2021 18:32
+4
Руки прочь от олигархов..., а то экспертам будет нечего кушать!
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20.05.2021 18:39
+4
Новак, до речі, в 2019 балотувався в президенти. Ось воно чудове нове обличчя - ровесник Зе, але при цьому має дві вищі освіти (в Україні та Канаді), є професором та ректором універу. Це один із кращих економістів України - читав його книгу, дуже толкова.

Але ж такі нові обличчя зебілам не потрібні - їм клоунів і весільних фотографів подавай!
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20.05.2021 19:09
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Нечем платить за квартиру?

- Бацни дубиной депутата и заплати на 10 лет вперёд с изъятых у него карманных денег Повышение налогов вызовет одну реакцию – тенизацию, - эксперт Новак - Цензор.НЕТ 7140
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20.05.2021 18:32 Відповісти
Дурні економіка повинна бути економною Повышение налогов вызовет одну реакцию – тенизацию, - эксперт Новак - Цензор.НЕТ 1164
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20.05.2021 18:35 Відповісти
Руки прочь от олигархов..., а то экспертам будет нечего кушать!
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20.05.2021 18:39 Відповісти
Де обіцяні Зе податкові канікули малому бізнесу???
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20.05.2021 19:07 Відповісти
и ещё:
повышение налогов должно сопровождаться развешиванием трупаков налоговиков и депутатов на Майдановских столбах!

А то покорное блеяние и млямленье быдла только разогревает аппетиты гос.ворюг Повышение налогов вызовет одну реакцию – тенизацию, - эксперт Новак - Цензор.НЕТ 1987
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20.05.2021 18:44 Відповісти
Граблі, граблі, граблі....
Дістали...
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20.05.2021 18:52 Відповісти
Новак, до речі, в 2019 балотувався в президенти. Ось воно чудове нове обличчя - ровесник Зе, але при цьому має дві вищі освіти (в Україні та Канаді), є професором та ректором універу. Це один із кращих економістів України - читав його книгу, дуже толкова.

Але ж такі нові обличчя зебілам не потрібні - їм клоунів і весільних фотографів подавай!
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20.05.2021 19:09 Відповісти
Голосував за цього дядька на виборах. Але нашому лохторану подобається щось більш примітивне, зелено-воровкувате.
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20.05.2021 20:00 Відповісти
Воруйте не с убытков а с прибылей. Підвищення податків викличе одну реакцію - тінізацію, - експерт Новак - Цензор.НЕТ 1196
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20.05.2021 19:36 Відповісти
Новака считаю экономистом №2 в Украине после Ланового.
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20.05.2021 20:34 Відповісти
кто считает? потужная ассоциация сборщиков металлолома или владельцев шпал под рельсами?
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20.05.2021 20:59 Відповісти
Сказав, як у воду перднув! Ти б почитав про нього спочатку...
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20.05.2021 21:08 Відповісти
А шо, у нас из тени повыходили до этого ?
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20.05.2021 21:34 Відповісти
При Ющі, коли був єдиний податок 200-300 грн і мораторій на шмони бізнесу, то дуже навіть повиходили! Правда, потім в 2010 Яник ввів новий кабальний податковий кодекс і знищив все, що вибудували при Ющі...
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20.05.2021 22:12 Відповісти
Зараз тільки дурень не ухиляється від податків )
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20.05.2021 21:56 Відповісти
Генри Форд описал всё это в своей книге про алгоритм действий зеленских ещё в 1920 году.
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21.05.2021 06:18 Відповісти
 
 