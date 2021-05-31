"Бутусов: Цензор.НЕТ опять не дали задать вопрос Зеленскому. На следующую пресс-конференцию пойдем, только при гарантиях, что сможем задать вопрос"

Корреспондент Цензор.НЕТ собирался попросить президента прокомментировать провал спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера", но ему не дали такую возможность.

Об этом пишет в Фейсбуке главный редактор издания Юрий Бутусов, информирует Цензор.НЕТ.

"Наш журналист Евгений Кузьменко хотел задать вопрос президенту, почему за 8 месяцев нет никаких результатов по расследованию провала спецоперации по захвату террористов-вагнеровцев? Почему нет ответа от правоохранителей - врали ли представители власти, когда говорили, что спецоперации не было, или говорили правду? ... Но возможности задать вопрос мы не получили", - написал Бутусов.

Он отметил, что Цензор.НЕТ не получает возможности задать президенту вопрос на пресс-конференции уже второй год подряд.

Смотрите: Зеленский на вопрос "Путин - убийца?": Ответ может стоить сотню жизней на Донбассе. ВИДЕО

"Ограничивать время общения имеет право политик, который регулярно отвечает на вопросы прессы, но президент Зеленский этого не делает. Создавать себе массовку за счет журналистов - унизительно. Если нужны просто много людей с плакатами, чтобы сидели три часа, то как продюсер Зеленский может просто нанять необходимое количество статистов", - считает он.

"В следующий раз журналисты Цензор.НЕТ будут аккредитироваться на пресс-конференции президента только при гарантиях от пресс-службы о возможности задать вопрос президенту", - подытожил Бутусов.

Также смотрите: Проект "Без цензуры": Зе-конференция 2021. Полный разбор! ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ