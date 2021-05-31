Бутусов: Цензор.НЕТ опять не дали задать вопрос Зеленскому. На следующую пресс-конференцию пойдем, только при гарантиях, что сможем задать вопрос
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Корреспондент Цензор.НЕТ собирался попросить президента прокомментировать провал спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера", но ему не дали такую возможность.
Об этом пишет в Фейсбуке главный редактор издания Юрий Бутусов, информирует Цензор.НЕТ.
"Наш журналист Евгений Кузьменко хотел задать вопрос президенту, почему за 8 месяцев нет никаких результатов по расследованию провала спецоперации по захвату террористов-вагнеровцев? Почему нет ответа от правоохранителей - врали ли представители власти, когда говорили, что спецоперации не было, или говорили правду? ... Но возможности задать вопрос мы не получили", - написал Бутусов.
Он отметил, что Цензор.НЕТ не получает возможности задать президенту вопрос на пресс-конференции уже второй год подряд.
"Ограничивать время общения имеет право политик, который регулярно отвечает на вопросы прессы, но президент Зеленский этого не делает. Создавать себе массовку за счет журналистов - унизительно. Если нужны просто много людей с плакатами, чтобы сидели три часа, то как продюсер Зеленский может просто нанять необходимое количество статистов", - считает он.
"В следующий раз журналисты Цензор.НЕТ будут аккредитироваться на пресс-конференции президента только при гарантиях от пресс-службы о возможности задать вопрос президенту", - подытожил Бутусов.
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23% украинцев считают второго президента Украины Леонида Кучму лучшим главой государства за время независимости страны. Об этом свидетельствуют опубликованные 20 мая результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".
18% опрошенных считают, что лучшим президентом является нынешний глава государства Владимир Зеленский.
Следом идут пятый президент Украины, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко (14%), беглый экс-глава государства Виктор Янукович (13%), первый президент Леонид Кравчук (12%) и третий глава государства Виктор Ющенко (7%).
В то же время 9% респондентов ответили, что ни один из них не был лучшим, еще 5% - затруднились с ответом.https://charter97.org/ru/news/2021/5/20/423044/
Чого він досяг ДО свого преЗЕденства? Подивіться податкову звітність: там ВСІ (окрім одного чи двох) підприємства ЗЕ - збиткові! Всі прибутки - в офшорах, податків в Україні - "НУЛЬ" (саме так - великий "0")... ФБР каже, що більш 40млн були виведені з "Привату" саме через рахунки ЗЕ (а ФБР я, чомусь, вірю більше, ніж СБУ, ДБР і ГПУ разом узятим).
То чого досягла ця ширма олігархату ДО презеденства?
Что бы задавать такие вопросы открыто... -- надо их готовить в тайне.
Конспирация -- мать реализации! ...*)
1. Составляется список популистских вопросов.
2. Составляется содержание ответов строго по пунктам вопросов
3. Вопросы роздаются своим пацанам из СМИ
4. Вопросы задаются строго по списку вопросов.Warning! тут важно не перепутать порядок вопросов иначе можно ответить не в тему. Посторонние вопросы внесут хаос и порушат сценарий.
рндону кожного разу дають можливість задати питання. Сьогодні він довго клявся про те, як він поважає такого "високо порядного і високо інтелектуального" преЗедента, а питання було звісно про Порошенка.
Кто-то вобще ожидал, что ЗЕ, который за 2 года не сказал ни слова правды, вдруг станет отвечать на прямые вопросы про государственную измену его ближайшего окружения, потокание олигархам и Роисе?